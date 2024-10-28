https://ukraina.ru/20241028/1058427340.html

Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает

Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает - 28.10.2024 Украина.ру

Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает

Украинские власти постепенно готовят население свой страны к расставанию с иллюзиями выхода на границы 1991 года

2024-10-28T17:16

2024-10-28T17:16

2024-10-28T18:05

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Зеленский и его РишельеНа днях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал интервью итальянской газете Corriere Della Sera. В беседе с журналистами он порассуждал о будущих границах страны. Ермак отверг возможность территориальных компромиссов с РФ. По его словам, Владимир Зеленский никогда не продвигал эту идею.Глава Офиса президента, которого издание называет "Ришелье Зеленского", рассказал, что в 2022 году переговорная позиция Киева допускала обсуждение возврата к той ситуации, которая сложилась до начала российской военной спецоперации.Ермак также в очередной раз повторил ритуальные заклинания о том, что Крым и Донбасс остаются украинскими, и обсуждать тут нечего."Для того чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел... Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — заявил он.Минус территорииС момента начала СВО Украина продолжает терять территории. Активное наступление российской армии в Донбассе в последние месяцы привело к тому, что Киев теряет контроль над очередным населенным пунктом чуть ли не каждый день.В этих условиях офис Зеленского проявляет все большие потуги, чтобы держать хорошую мину при плохой игре. Риторика о границах 1991 года воспроизводится все реже, а в речах представителей киевского режима и ВСУ то и дело проскакивают нотки в духе "нам бы ночь простоять, да день продержаться".На этом фоне заявления Ермака итальянской прессе скорее направлены на заграничную публику: броня крепка и танки наши быстры, ваши европейские и американские деньги проедаются нами не зря, выход на постсоветские границы уже маячит где-то на горизонте.Но даже в этом сеансе аутотренинга от Ермака промелькнул пассаж о границах не 1991 года, а февраля 2022-го.Назад в "Минск"Заявления Ермака практически совпали по времени с публикацией Financial Times, которой стали известны детали того, как Дональд Трамп видит урегулирование украинского конфликта. Издание ссылается на неназванного "давнего советника" экс-президента США. По его словам, план Трампа может заключаться в "переосмыслении провалившихся Минских соглашений".Отмечается, что в новое переиздание "Минска" будут заложены механизмы принуждения и ответственности за их соблюдение. А контролировать все это дело предполагается поручить армиям европейских стран. НАТО или миротворцев ООН американцы хотят оставить за скобками.Кандидат в президенты Соединенных Штатов ранее неоднократно обещал в случае своей победы на выборах завершить конфликт на Украине. Причем сделать он это готов чуть ли не посредством пары телефонных звонков и буквально в считанные дни.Понятно, что в реальности одного лишь окрика Трампа для прекращения противостояния будет недостаточно, любые мирные переговоры подразумевают под собой некую платформу, вокруг которой и предстоит договариваться сторонам.Позиция Москвы по такой переговорной основе хорошо известна. Ранее ее исчерпывающе сформулировал Владимир Путин: Украина признает вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выводит из этих регионов свои войска, придерживается нейтрального статуса, проводит демилитаризацию и денацификацию.Очевидно, что такой сценарий не устраивает Запад, который стремится довести руками украинцев свое противостояние с Россией до победного конца, ну или хотя бы поставить его на паузу без особых потерь для себя.В этой связи инсайд из команды Трампа про реабилитацию "Минска" хорошо ложится на тезисы из Киева про границы 2022 года. Если вспомнить содержание этих самых Минских соглашений, то в них была прописана обратная интеграция Донбасса в Украину путем предоставления ЛДНР особого статуса и прав широкой автономии.Другое дело, что, пожалуй, не было и дня, когда эти соглашения соблюдались Киевом. Более того, именно систематические нарушения украинских властей придерживаться этих договоренностей и стало одной из причин начала спецоперации. После этого положения "Минска" потеряли последнюю актуальность и ушли в историю. Навсегда.Что будет в итогеТеперь в окружении Трампа, вероятно, хотят откопать этот документ на свалке истории, провернуть фарш назад и подсунуть эту мертвечину Кремлю для обсуждения. Номер такой же дохлый, как и сами Минские соглашения. Москва неоднократно подчеркивала, что любые договоренности по Украине могут состояться только с учетом реалий на земле. А земля эта под опорками киевского режима разгорается все жарче.Наиболее истероидные (или дальновидные?) личности на Украине уже призывают готовить к обороне следующие регионы страны, например, Днепропетровскую область. Так, недавно депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала лепить очередную "фортецю" из города Павлограда и заняться подготовкой его к круговой обороне.В конечном итоге получается, что не видать Украине границы не только 1991-го, но и 2022 года. Когда бы ни завершился конфликт, ее границы будут выглядеть сильно иначе.Подробнее о том, что имел в виду Андрей Ермак своей репликой о границах, — в материале Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20180913/1021127245.html

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Павел Котов

эксклюзив, андрей ермак, украина, россия, дональд трамп, граница, владимир путин, владимир зеленский