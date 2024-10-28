Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК - 28.10.2024 Украина.ру
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Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК
Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК - 28.10.2024 Украина.ру
Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК
Функции погрязшей в коррупционном скандале Центральной комиссии по медико-социальной экспертизе (МСЭК) теперь выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в Днепре (Днепропетровске). Об этом сообщает депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко*
2024-10-28T13:08
2024-10-28T13:08
новости
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алексей гончаренко
кабмин
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коррупция
инвалиды
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По его словам, решение о передаче функций Центральной МСЭК днепропетровскому институту правительство Украины приняло на последнем заседании. В своём телеграм-канале он опубликовал фрагмент документа, в котором сказано, что "выполнение функций Центральной МСЭК, в частности о рассмотрении обжалований и проведении проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава".По информации депутата, Минздрав и Минсоцполитики готовят законопроекты по комплексной реформе МСЭК. Он также поделился информацией о росте благосостояния отельных граждан, причастных к выдаче удостоверений инвалида и других документов, позволяющих избежать мобилизации.* Внесён в список экстремистов и террористов в РФРанее в новостях: После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК Также на эту тему: Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
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новости, украина, днепр, днепропетровск, алексей гончаренко, кабмин, минздрав, коррупция, инвалиды, инвалидность, взятка, военком, мобилизация, сво, всу
Новости, Украина, Днепр, Днепропетровск, Алексей Гончаренко, Кабмин, Минздрав, коррупция, инвалиды, инвалидность, взятка, военком, мобилизация, СВО, ВСУ

Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК

13:08 28.10.2024
 
СБУ разоблачила руководителя Николаевской областной МСЭК
СБУ разоблачила руководителя Николаевской областной МСЭК
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Функции погрязшей в коррупционном скандале Центральной комиссии по медико-социальной экспертизе (МСЭК) теперь выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в Днепре (Днепропетровске). Об этом сообщает депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко*
По его словам, решение о передаче функций Центральной МСЭК днепропетровскому институту правительство Украины приняло на последнем заседании. В своём телеграм-канале он опубликовал фрагмент документа, в котором сказано, что "выполнение функций Центральной МСЭК, в частности о рассмотрении обжалований и проведении проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава".
По информации депутата, Минздрав и Минсоцполитики готовят законопроекты по комплексной реформе МСЭК. Он также поделился информацией о росте благосостояния отельных граждан, причастных к выдаче удостоверений инвалида и других документов, позволяющих избежать мобилизации.
"На днях СМИ провели расследование по состоянию глав МСЭК - 18 из 25 считаются официальными миллионерами. На первом месте наша несравнимая Крупинка, дальше не отстает Виннитчина. Замыкает тройку лидеров Львовщина", - сообщил он.
* Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
Ранее в новостях: После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
Также на эту тему: Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
 
НовостиУкраинаДнепрДнепропетровскАлексей ГончаренкоКабминМинздравкоррупцияинвалидыинвалидностьвзяткавоенкоммобилизацияСВОВСУ
 
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