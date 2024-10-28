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Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК

Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК - 28.10.2024 Украина.ру

Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК

Функции погрязшей в коррупционном скандале Центральной комиссии по медико-социальной экспертизе (МСЭК) теперь выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в Днепре (Днепропетровске). Об этом сообщает депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко*

2024-10-28T13:08

2024-10-28T13:08

2024-10-28T13:08

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По его словам, решение о передаче функций Центральной МСЭК днепропетровскому институту правительство Украины приняло на последнем заседании. В своём телеграм-канале он опубликовал фрагмент документа, в котором сказано, что "выполнение функций Центральной МСЭК, в частности о рассмотрении обжалований и проведении проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава".По информации депутата, Минздрав и Минсоцполитики готовят законопроекты по комплексной реформе МСЭК. Он также поделился информацией о росте благосостояния отельных граждан, причастных к выдаче удостоверений инвалида и других документов, позволяющих избежать мобилизации.* Внесён в список экстремистов и террористов в РФРанее в новостях: После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК Также на эту тему: Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами

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