https://ukraina.ru/20241028/1058413660.html

"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии

"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии - 28.10.2024 Украина.ру

"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии

Победившая на парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" подтверждает курс на укрепление отношений с Евросоюзом и ожидает взаимности от Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе

2024-10-28T11:53

2024-10-28T11:53

2024-10-28T11:53

новости

грузия

брюссель

франция

саломе зурабишвили

ес

обсе

нато

евроинтеграция

восточное партнерство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1a/1058390017_0:130:1247:831_1920x0_80_0_0_1b6e7eb9cdd1d2dcd9a461eab450d145.jpg

"Главный приоритет Грузии - это евроинтеграция. Мы ждем перезагрузки отношений. Думаем, что это произойдет с начала 2025 года", - заявил премьер-министра Грузии на правительственном заседании.Кобахидзе также сказал, что задача властей постсоветской республики заключается в выполнении к 2028 году более 90% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы в 2030 году быть готовой к евроинтеграции, сообщает РИА "Новости".По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. Около трети депутатских мандатов в парламенте получили представители четырёх оппозиционных партий, лидеры которых заявили о непризнании итогов выборов.ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов. Зарубежные наблюдатели отметили в целом спокойных характер избирательного процесса. При этом были зафиксированы нарушения, принципиально не влияющие на итоги голосования. Оппозиция апеллирует к проведённым ею опросам, согласно которым правящая партия не набрала половины голосов избирателей.На стороне оппозиции выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили, до 2018 года являвшаяся гражданкой Франции. На пресс-конференции вечером 27 октября она заявила, что не признает официальные результаты выборов, заявленные Центризбиркомом Грузии."Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны, — заявила Зурабишвили. — Это то же самое, что признать приход сюда России - подчинение Грузии России".Основатель партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишили и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до выборов подтверждали курс страны на вступление в Евросоюз. По их заявлениям, такой шанс реально реализовать к 2030 году.Грузия участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и добивается членства в ЕС. Также официальный Тбилиси декларировал курс на вступление в НАТО.Ранее в новостях: Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии Также на эту тему: Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем" Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел актуальную проблему в публикации Последняя попытка уничтожения Грузии

грузия

брюссель

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, брюссель, франция, саломе зурабишвили, ес, обсе, нато, евроинтеграция, восточное партнерство, соглашение с ес, парламентские выборы, постсоветское пространство