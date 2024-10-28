"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии - 28.10.2024 Украина.ру
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"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии
"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии - 28.10.2024 Украина.ру
"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии
Победившая на парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" подтверждает курс на укрепление отношений с Евросоюзом и ожидает взаимности от Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе
2024-10-28T11:53
2024-10-28T11:53
новости
грузия
брюссель
франция
саломе зурабишвили
ес
обсе
нато
евроинтеграция
восточное партнерство
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"Главный приоритет Грузии - это евроинтеграция. Мы ждем перезагрузки отношений. Думаем, что это произойдет с начала 2025 года", - заявил премьер-министра Грузии на правительственном заседании.Кобахидзе также сказал, что задача властей постсоветской республики заключается в выполнении к 2028 году более 90% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы в 2030 году быть готовой к евроинтеграции, сообщает РИА "Новости".По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. Около трети депутатских мандатов в парламенте получили представители четырёх оппозиционных партий, лидеры которых заявили о непризнании итогов выборов.ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов. Зарубежные наблюдатели отметили в целом спокойных характер избирательного процесса. При этом были зафиксированы нарушения, принципиально не влияющие на итоги голосования. Оппозиция апеллирует к проведённым ею опросам, согласно которым правящая партия не набрала половины голосов избирателей.На стороне оппозиции выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили, до 2018 года являвшаяся гражданкой Франции. На пресс-конференции вечером 27 октября она заявила, что не признает официальные результаты выборов, заявленные Центризбиркомом Грузии."Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны, — заявила Зурабишвили. — Это то же самое, что признать приход сюда России - подчинение Грузии России".Основатель партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишили и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до выборов подтверждали курс страны на вступление в Евросоюз. По их заявлениям, такой шанс реально реализовать к 2030 году.Грузия участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и добивается членства в ЕС. Также официальный Тбилиси декларировал курс на вступление в НАТО.Ранее в новостях: Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии Также на эту тему: Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем" Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел актуальную проблему в публикации Последняя попытка уничтожения Грузии
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новости, грузия, брюссель, франция, саломе зурабишвили, ес, обсе, нато, евроинтеграция, восточное партнерство, соглашение с ес, парламентские выборы, постсоветское пространство
Новости, Грузия, Брюссель, Франция, Саломе Зурабишвили, ЕС, ОБСЕ, НАТО, евроинтеграция, Восточное партнерство, соглашение с ЕС, парламентские выборы, постсоветское пространство

"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии

11:53 28.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Победившая на парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" подтверждает курс на укрепление отношений с Евросоюзом и ожидает взаимности от Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе
"Главный приоритет Грузии - это евроинтеграция. Мы ждем перезагрузки отношений. Думаем, что это произойдет с начала 2025 года", - заявил премьер-министра Грузии на правительственном заседании.
Кобахидзе также сказал, что задача властей постсоветской республики заключается в выполнении к 2028 году более 90% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы в 2030 году быть готовой к евроинтеграции, сообщает РИА "Новости".
По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. Около трети депутатских мандатов в парламенте получили представители четырёх оппозиционных партий, лидеры которых заявили о непризнании итогов выборов.
ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов. Зарубежные наблюдатели отметили в целом спокойных характер избирательного процесса. При этом были зафиксированы нарушения, принципиально не влияющие на итоги голосования. Оппозиция апеллирует к проведённым ею опросам, согласно которым правящая партия не набрала половины голосов избирателей.
На стороне оппозиции выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили, до 2018 года являвшаяся гражданкой Франции. На пресс-конференции вечером 27 октября она заявила, что не признает официальные результаты выборов, заявленные Центризбиркомом Грузии.
"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны, — заявила Зурабишвили. — Это то же самое, что признать приход сюда России - подчинение Грузии России".
Основатель партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишили и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до выборов подтверждали курс страны на вступление в Евросоюз. По их заявлениям, такой шанс реально реализовать к 2030 году.
Грузия участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и добивается членства в ЕС. Также официальный Тбилиси декларировал курс на вступление в НАТО.
Ранее в новостях: Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии
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Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел актуальную проблему в публикации Последняя попытка уничтожения Грузии
 
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