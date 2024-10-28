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Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем"
Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем" - 28.10.2024 Украина.ру
Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, что никто не отнимет у Грузии европейское будущее
2024-10-28T08:52
2024-10-28T08:52
2024-10-28T08:52
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"Европейское будущее" Вашингтон только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того — наводнив нелегальными мигрантами, которые из-за американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионами хлынули в Европу. Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо", - написала Захарова.Она также задала президенту Грузии вопрос - чем грузинское будущее хуже европейского?ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Зурабишвили, комментируя предварительные итоги парламентских выборов в стране заявила, что не признает выборы, а их результат - то же самое, что "подчинение Грузии России".Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ указал, что это не Россия вмешивается в процесс парламентских выборов в Грузии, а Вашингтон и Брюссель никак не могут смириться с тем, что всё больше государств выбирают собственный путь суверенного развития и отказываются быть их вассалами.По мнению Слуцкого, заявление Зурабишвили можно расценивать как призыв к новой "цветной революции" по западным лекалам. Он добавил, что коллективный Запад давно лелеял мечты об "украинском сценарии" для Грузии.Подробнее о выборах - в материале Виктории Титовой Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, россия, вашингтон, саломе зурабишвили, мария захарова, цик, ес, госдума
Новости, Грузия, Россия, Вашингтон, Саломе Зурабишвили, Мария Захарова, ЦИК, ЕС, Госдума
Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, что никто не отнимет у Грузии европейское будущее
"Европейское будущее" Вашингтон только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того — наводнив нелегальными мигрантами, которые из-за американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионами хлынули в Европу. Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо", - написала Захарова.
Она также задала президенту Грузии вопрос - чем грузинское будущее хуже европейского?
ЦИК
Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК.
Зурабишвили, комментируя предварительные итоги парламентских выборов в стране заявила, что не признает выборы, а их результат - то же самое, что "подчинение Грузии России".
Глава комитета Госдумы
по международным делам и лидер ЛДПР
Леонид Слуцкий в ответ указал, что это не Россия вмешивается в процесс парламентских выборов в Грузии, а Вашингтон и Брюссель
никак не могут смириться с тем, что всё больше государств выбирают собственный путь суверенного развития и отказываются быть их вассалами.
По мнению Слуцкого, заявление Зурабишвили можно расценивать как призыв к новой "цветной революции" по западным лекалам. Он добавил, что коллективный Запад
давно лелеял мечты об "украинском сценарии" для Грузии.