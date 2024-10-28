https://ukraina.ru/20241028/1058407100.html

Последняя попытка уничтожения Грузии

Последняя попытка уничтожения Грузии - 28.10.2024 Украина.ру

Последняя попытка уничтожения Грузии

Когда-то советские комментаторы, работавшие на матчах хоккейных сборных СССР и Канады подчёркивали особенность канадских хоккеистов: они всегда до конца играют на победу, даже если за две минуты до конца матча проигрывают 5:0, и проходных матчей у них нет.

2024-10-28T08:17

2024-10-28T08:17

2024-10-28T08:17

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В политике у англосаксов та же особенность: для них нет второстепенных направлений (они пытаются выиграть везде) и они играют на победу до конца, даже если проигрывают без шансов.В хоккее это помогает реже, хоть и там бывало, что бьющаяся до конца команда три шайбы за две минуты забрасывала. В политике бьющийся до конца выигрывает значительно чаще: там правила игры иные и выигрывает, на данном отрезке времени, тот, кто забросил последнюю "шайбу", а не тот, кто забросил больше.Вместе с привычкой загребать жар чужими руками, эта их особенность стала одной из главных причин англосаксонского полутысячелетия в глобальной политике, в ходе которого маленькая, находящаяся на отшибе Англия по очереди раздавила рвущихся к европейской гегемонии австро-испанских Габсбургов, затем франко-испано-неаполитанских Бурбонов, разрушила (кстати русской кровью) "объединённые Европы" Наполеона и Гитлера. В конце концов, после перемещения центра англосаксонской цивилизации в США, она добилась даже краткой гегемонии в масштабах всей планеты.Сейчас, это уходящая натура, "измученная Нарзаном" и утратившая былую мёртвую хватку. Но, хоть колени дрожат и шпага тяжела для поражённых артритом старческих рук, инстинкты работают и в схватке с амбициозной молодёжью опытный мастер всё ещё способен одерживать победы.Вот и сейчас, казалось бы, у США огромные проблемы на всех фронтах. Внутри страны пока не состоится инаугурация нового президента, сохраняется опасность гражданского конфликта, на Украине американские клиенты терпят катастрофическое поражение и, хоть до выборов в США Киев дотянул, не факт, что дотянет до инаугурации.В Молдавии удалось на выдохе продавить на референдуме полпроцента преимущества "европейского выбора", при явных грубых нарушениях избирательного процесса, а также обеспечить Санду на президентских выборах достаточный отрыв от второго места для того, чтобы она могла рассчитывать на благоприятный исход подсчёта голосов во втором туре. Однако организовать военный кризис вокруг Приднестровья, с участием Румынии и России Санду не смогла в свой первый срок и не факт, что сможет во второй.На этом фоне США взялись за Грузию, где "Грузинская мечта" победила на выборах со скромным результатом в 53,92% голосов избирателей. О скромности результата я говорю без всякой иронии, поскольку на выборах 2020 года "Грузинская мечта" получила 48,15%. Но с тех пор, уровень жизни грузин вырос, экономическая и политическая ситуация в стране наладилась, отношения с соседями, включая Россию, улучшились. При этом, вопреки мнению многих россиян, правительство "Грузинской мечты" не уступило ни одной политической позиции. Дипломатические отношения с Россией не восстановлены, Южную Осетию и Абхазию официальный Тбилиси считает "территориями оккупированными Россией" (из-за наличия там российских военных баз), "европейский выбор" Грузии формально не отменён.Правительство "Грузинской мечты" "всего лишь" стало проводить прагматичную экономическую политику (сотрудничая с теми странами и компаниями, которые предлагают лучшие условия) и воздерживается от внешнеполитических (особенно военных) авантюр, ориентируясь на долгий, но мирный переговорный процесс решения накопившихся во взаимоотношениях с соседями проблем.Учитывая, что оппозиция не предлагает ничего, кроме конфронтации внутренней и внешней, с возвращением к "благословенному саакашвилизму" не было бы удивительно, если бы "Грузинская мечта" нарастила свой электоральный потенциал не на 5,77%, а на все 10%. Пока же, получив больше голосов, чем на прошлых выборах, правящая партия получит те же 90 или даже 89 (на одно меньше, чем прошлый раз) мест в парламенте (благодаря изменению системы со смешанной на чисто пропорциональную). То есть, оппозиция, несмотря на рост популярности правящей "Грузинской мечты" в чистом выигрыше. Коллективно набранные ею 37,78% вполне коррелируют с результатами опросов, показывавших, что популярность оппозиции не превышает 40%.В целом, разделение симпатий грузинских избирателей с 2012 года довольно стабильное. Правящая "Грузинская мечта" медленно набирает очки, оппозиция ещё медленнее теряет, но пока общая расстановка сил остаётся примерно такой же, как 12 лет назад.При этом надо понимать, что в Грузии борются за власть не русофобы с русофилами, а грузинские прагматики с проамериканскими авантюристами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что грузинская оппозиция результаты выборов не признала. Поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила о непризнании выборов.Моментально среагировал Евросоюз. Вначале о непризнании выборов заявили 13 депутатов, представляющие 10 стран: 8 европейских (Германию, Ирландию, Италию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Швецию) и примкнувших к ним Канаду и Украину. Это заявление стали разгонять по сети, как заявление 10 правительств, хоть правительства по этому вопросу не высказывались. Зато высказался Борис Джонсон для которого абсолютно ясно, что "выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси".Ну и под конец дня появилось заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Еврокомиссии, поддержанное уходящим главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в котором прозвучало требование "быстро, прозрачно и независимо расследовать обвинения в нарушении избирательного процесса", поскольку якобы "это необходимо для восстановления доверия к избирательному процессу". Невооружённым глазом видно, что "обеспокоились" только марионетки США.Тем не менее, "основания" для непризнания результатов грузинских выборов созданы, а грузинской оппозиции дан повод вывести своих сторонников на улицы. Более того, в Грузию уже отправились наиболее одиозные представители украинской власти, чтобы якобы подержать грузинский народ, а на деле, чтобы дать толчок бунту в столице.США готовили очередной грузинский майдан открыто. В течение последнего года провели даже пару репетиций "народных выступлений". Понятно, что грузинское правительство готовилось противостоять путчу.Но надо иметь в виду, что американцы не ставят перед собой задачи обязательно захватить власть в Грузии прямо завтра. Зная расстановку политических сил и местные традиции, они понимают, что переворот будет означать гражданскую войну, причём путчисты, даже если им удастся на какое-то время захватить власть, её не удержат, а правительство, подавив путч, получит свободу рук по более жёсткой работе с оппозицией, вышедшей за рамки конституционного поля. Кроме того, после победы над проамериканскими силами, "Грузинская мечта" может оказаться вынужденной пойти по пути Лукашенко и резко сблизиться с Россией ради получения политической и экономической поддержки в противостоянии коллективному Западу.США делают ставку на разжигание вялотекущей гражданской войны. Их вполне устроит вариант, при котором, после пары недель столкновений в Тбилиси (с обязательным сакральным кровопролитием) какое-то количество непримиримых оппозиционеров уйдёт в горы и начнёт вооружённое противостояние с властью. Для страны с неустойчивой экономикой перерастание внутриполитической нестабильности в вооружённый конфликт может оказаться смертельным.Партизанам и подполью не надо наступать на Тбилиси. Им достаточно создать эвентуальную угрозу логистическим артериям и крупным инфраструктурным объектам, чтобы заставить правительство впустую расходовать дефицитный ресурс в борьбе с "неуловимыми мстителями" (партизан ловить всегда сложно, особенно если их поддерживает около 40% населения). Если же "вооружённой оппозиции" удастся разрушить грузинскую экономику и вновь обрушить страну в нищету и бесперспективность, правительство "Грузинской мечты" потеряет популярность и окажется перед угрозой реального, а не кукольного (как сегодня) общенационального протеста.США исходят из того, что Россия, чтобы не допустить падения правительства грузинских прагматиков, вынуждена будет вмешаться на достаточно раннем этапе. Точно такие же у них планы и на Молдавию. Они давно в курсе, что молдаване не хотят воевать ни с Россией, ни даже с Приднестровьем, но, продавливая на второй срок Санду и её "европейские" прорумынские инициативы, Вашингтон рассчитывает спровоцировать выступление против неё левых проевропейцев и молдавских националистов, опасающихся румынского засилья значительно больше, чем гипотетического прихода России.В этом случае расчёт делается на то, что уже Бухарест не сможет допустить падения "законно избранного" прорумынского президента и начнёт оказывать Санду всё более серьёзную военно-политическую поддержку. Ну а дальше "коготок увяз – всей птичке пропасть", втянувшись в молдавский конфликт, Румыния невольно активизирует оппозиционную Гагаузию, а правительство Санду, чувствуя за спиной румынскую армию, может рискнуть на вооружённую провокацию против Приднестровья (генералы армию не пошлют, но для провокации хватит спецслужб, в которых сильны прорумынские настроения). Конечный замысел состоит в том, чтобы в этот кризис также втянулась Россия.Сильная сторона американской стратегии на постсоветском пространстве заключается в том, что для США всё равно захватят их сторонники власть или отдадут – главное, чтобы начались и подольше шли гражданские войны, непосредственно на границах России, затрагивающие жизненные её интересы. Слабая же её сторона – пример погибающей за США Украины. Никто не хочет такой судьбы для себя, именно поэтому антиамериканские настроения растут в ранее вполне проамериканских странах, независимо от их отношения к России.Если раньше русофобы были обязательно проамериканскими, то сейчас нелюбовь к России может совмещаться с ненавистью к Америке. Причём ощущение смертельной опасности, исходящей от США, даже способно заставить русофобские, но прагматичные режимы пойти на налаживание с Москвой конструктивных отношений.Результат американской операции по дестабилизации Грузии мы узнаем относительно быстро. Уже в ближайшие дни станет ясно смогли ли провокаторы вывести на улицы достаточное количество людей. Если нет, то на этом всё и закончится, если да, то пары недель хватит для того, чтобы понять готовы грузинские власти идти до конца и задавить гражданскую войну в зародыше или у США появится шанс на реализацию своего сценария.С Молдавией, её трёхчастным политическим делением и активным вовлечением Румынии в молдавскую политику всё гораздо сложнее, но упорное нежелание как молдаван, так и румын воевать (ни с Россией, ни с Приднестровьем, ни даже с Гагаузией) и здесь пока ломает планы американцев и их местных марионеток.Пока ломает, но надо помнить, что англосаксы не только в хоккей до конца играют на победу. Помнить и ухо держать востро.Больше мнений экспертов о происходящем ныне в Грузии - в статье Виктории Титовой "Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты"

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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сша, россия, грузия, ростислав ищенко, адольф гитлер, саломе зурабишвили, ес, еврокомиссия, мнения