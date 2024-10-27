https://ukraina.ru/20241027/1058375052.html

"США размещают ракеты на Филиппинах не для новогоднего салюта": Зубец о способах Америки удушить Китай

"США размещают ракеты на Филиппинах не для новогоднего салюта": Зубец о способах Америки удушить Китай - 27.10.2024 Украина.ру

"США размещают ракеты на Филиппинах не для новогоднего салюта": Зубец о способах Америки удушить Китай

БРИКС — это международный проект. Это новая ООН. Отсюда нервная позиция американцев по отношению БРИКС, где они не будут иметь права голоса. В это же время для Китая конфликт с Америкой — большой риск, потому что КНР это хрупкая страна

2024-10-27T07:30

2024-10-27T07:30

2024-10-27T07:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Он напомнил, что Китай — крупнейший в мире производитель экономической продукции. Если по дороге едет большой грузовик, то легковые автомобили должны подстраиваться к нему, метафорически заметил эксперт.Затронув тему участия Китая в БРИКС, эксперт отметил, что не китайцы его придумали, но им важно иметь площадку, где есть возможность отстаивать свои интересы.“Для Китая же большой риск — это конфликт с Соединенными Штатами. США размещают свои ракеты на Филиппинах не для новогоднего салюта. Против Китая они собираются применить тот же вариант сдерживания, что и против России. Это санкции, поставки оружия. Напрямую они воевать не будут, а попытаются Китай удушить”, — прокомментировал Зубец.Поэтому для Китая принципиально важны коммуникации, которые не смогут перерезать американцы, подвел итог эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заметил, что азиатско-тихоокеанский конфликт –– это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад.Он считает, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт."На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе. Тогда воевать будет уже поздно, бессмысленно, надо будет выбрасывать белый флаг и договариваться о каком-то новом разделе зон влияния", — описал Грозин.По его словам, время работает на Китай, поэтому Китай заинтересован в том, чтобы максимально оттянуть этот процесс, накачивая НОАК новой техникой, осваивая новые способы ведения боевых действий. Уже сейчас он превосходит по некоторым параметрам возможное участие США в этом конфликте.Более подробно о мотивах стран к вступлению в БРИКС — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньВ интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов также поделился своим взглядом на масштабные военные учения вокруг Тайваня:"Вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским".Подробнее о ситуации между Китаем и Тайванем — в интервью Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДРПредседатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, говорится на сайте ведомства.Полное описание в ситуации — в статье Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКСПолный текст интервью — Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае

https://ukraina.ru/20241022/1058263466.html

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