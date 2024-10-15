https://ukraina.ru/20241015/1058101439.html

Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР

Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР - 15.10.2024 Украина.ру

Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР

На фоне криков о том, что Север вот-вот нападет на Юг Северная Корея заканчивает комплекс сугубо оборонительных мероприятий: минные поля в приграничной зоне, перерезание коммуникаций, разрушение дорог. Если бы Север готовился к наступательной войне, то линии подвоза оружия и боеприпасов держали бы наготове.

2024-10-15T17:00

2024-10-15T17:00

2024-10-15T17:14

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов.Военные КНДР подорвали участки дорог, соединяющих страну с югом Корейского полуострова, вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Эти дороги называли символом эпохи разрядки в 2000-х годах между двумя корейскими государствами. Ранее Северная Корея в ответ на распространение южнокорейскими беспилотниками листовок в Пхеньяне пригрозила привести в состояние готовности свои вооруженные силы.- Константин Валерианович, подрыв дорог это символическая акция или подготовка театра военных действий?- Эти дороги не были символом эпохи разрядки, потому что они были построены еще при японцах. Соединение дорог планировалось, но оно так и не произошло. Поэтому не стоит искать лишний символизм, а стоит обратить внимание на другое.На фоне криков о том, что Север вот-вот нападет на Юг Северная Корея заканчивает комплекс сугубо оборонительных мероприятий: минные поля в приграничной зоне, перерезание коммуникаций, разрушение дорог. Если бы Север готовился к наступательной войне, то линии подвоза оружия и боеприпасов держали бы наготове. И это четко показывает северокорейскую стратегию на данный момент.- То есть в Пхеньяне уверены в том, что Юг готовит военное вторжение?- Северная Корея сейчас воспринимает ситуацию на полуострове как борьбу двух враждебных государств. В Пхеньяне заявляют, что, конечно, мы захватим Юг, если он на нас нападет, но желания начинать объединительную войну у нас нет.Между тем Юг держится прежней стратегии. Третья статья Конституции Республики Корея определяет территорией республики весь Корейский полуостров. И, к сожалению, определённые военные ястребы сейчас поднимают голову, потому что ситуация с дроном над Пхеньяном и тем, как на это реагировало министерство обороны, весьма интересна. Она подразумевает, что речь может идти об операции, которая прошла без ведома высшего военного руководства страны.- Договор о всеобъемлющем партнерстве между нашими странами, ратификацию которого рассмотрит Госдума, придает уверенности военно-политическому руководству КНДР в противостоянии с Сеулом?- Во-первых, я удивлен, что время от подписания до ратификации длилось так долго, поэтому я не искал бы специфических совпадений. Договор нужно было ратифицировать существенно раньше.Если же мы говорим о содержании договора, то мне в который раз приходится объяснять, что четвертая статья, вокруг которой идут определённые пляски, четко указывает на всеобъемлющую помощь в случае состояния войны. Но состояние войны маркирует далеко не каждый вооруженный конфликт. Например, не является войной специальная военная операция. Поэтому я обратил бы внимание на третью статью, где говорится, что в случае угрозы стороны проводят консультации, разрабатывают стратегии, и так далее.- А какой вид может приобрести помощь России северокорейским союзникам в случае военного конфликта?- Это будет зависеть от того, как будет проходить военный конфликт, кто его инициирует, какой масштаб он будет иметь.- Зеленский тем временем в своем видеообращении заявил, что КНДР уже фактически участвует в конфликте на стороне России.- Начну с того, что Зеленский ссылается на публикацию Kyiv Post о том, что уже якобы были убиты северокорейские военнослужащие. Kyiv Post ссылается на российские соцсети, а точнее на канал "Кремлевская табакерка". А там новости из серии "массовые демонстрации, взвод срочников дезертировал на Украину", и так далее…- Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня. Как бы вы оценили возможность крупного военного конфликта на Дальнем Востоке?- Я не китаист и стараюсь не выходить за рамки своих компетенций. Но считаю, что вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским.О ситуации в Курской области Роман Алехин: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть

https://ukraina.ru/20241015/1058087829.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, кндр, россия, северная корея, владимир зеленский, украина.ру, госдума, вооруженные силы украины