Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР - 15.10.2024 Украина.ру
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Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР
Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР - 15.10.2024 Украина.ру
Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР
На фоне криков о том, что Север вот-вот нападет на Юг Северная Корея заканчивает комплекс сугубо оборонительных мероприятий: минные поля в приграничной зоне, перерезание коммуникаций, разрушение дорог. Если бы Север готовился к наступательной войне, то линии подвоза оружия и боеприпасов держали бы наготове.
2024-10-15T17:00
2024-10-15T17:14
интервью
кндр
россия
северная корея
владимир зеленский
украина.ру
госдума
вооруженные силы украины
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов.Военные КНДР подорвали участки дорог, соединяющих страну с югом Корейского полуострова, вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Эти дороги называли символом эпохи разрядки в 2000-х годах между двумя корейскими государствами. Ранее Северная Корея в ответ на распространение южнокорейскими беспилотниками листовок в Пхеньяне пригрозила привести в состояние готовности свои вооруженные силы.- Константин Валерианович, подрыв дорог это символическая акция или подготовка театра военных действий?- Эти дороги не были символом эпохи разрядки, потому что они были построены еще при японцах. Соединение дорог планировалось, но оно так и не произошло. Поэтому не стоит искать лишний символизм, а стоит обратить внимание на другое.На фоне криков о том, что Север вот-вот нападет на Юг Северная Корея заканчивает комплекс сугубо оборонительных мероприятий: минные поля в приграничной зоне, перерезание коммуникаций, разрушение дорог. Если бы Север готовился к наступательной войне, то линии подвоза оружия и боеприпасов держали бы наготове. И это четко показывает северокорейскую стратегию на данный момент.- То есть в Пхеньяне уверены в том, что Юг готовит военное вторжение?- Северная Корея сейчас воспринимает ситуацию на полуострове как борьбу двух враждебных государств. В Пхеньяне заявляют, что, конечно, мы захватим Юг, если он на нас нападет, но желания начинать объединительную войну у нас нет.Между тем Юг держится прежней стратегии. Третья статья Конституции Республики Корея определяет территорией республики весь Корейский полуостров. И, к сожалению, определённые военные ястребы сейчас поднимают голову, потому что ситуация с дроном над Пхеньяном и тем, как на это реагировало министерство обороны, весьма интересна. Она подразумевает, что речь может идти об операции, которая прошла без ведома высшего военного руководства страны.- Договор о всеобъемлющем партнерстве между нашими странами, ратификацию которого рассмотрит Госдума, придает уверенности военно-политическому руководству КНДР в противостоянии с Сеулом?- Во-первых, я удивлен, что время от подписания до ратификации длилось так долго, поэтому я не искал бы специфических совпадений. Договор нужно было ратифицировать существенно раньше.Если же мы говорим о содержании договора, то мне в который раз приходится объяснять, что четвертая статья, вокруг которой идут определённые пляски, четко указывает на всеобъемлющую помощь в случае состояния войны. Но состояние войны маркирует далеко не каждый вооруженный конфликт. Например, не является войной специальная военная операция. Поэтому я обратил бы внимание на третью статью, где говорится, что в случае угрозы стороны проводят консультации, разрабатывают стратегии, и так далее.- А какой вид может приобрести помощь России северокорейским союзникам в случае военного конфликта?- Это будет зависеть от того, как будет проходить военный конфликт, кто его инициирует, какой масштаб он будет иметь.- Зеленский тем временем в своем видеообращении заявил, что КНДР уже фактически участвует в конфликте на стороне России.- Начну с того, что Зеленский ссылается на публикацию Kyiv Post о том, что уже якобы были убиты северокорейские военнослужащие. Kyiv Post ссылается на российские соцсети, а точнее на канал "Кремлевская табакерка". А там новости из серии "массовые демонстрации, взвод срочников дезертировал на Украину", и так далее…- Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня. Как бы вы оценили возможность крупного военного конфликта на Дальнем Востоке?- Я не китаист и стараюсь не выходить за рамки своих компетенций. Но считаю, что вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским.О ситуации в Курской области Роман Алехин: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть
https://ukraina.ru/20241015/1058087829.html
https://ukraina.ru/20241015/1058088522.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, кндр, россия, северная корея, владимир зеленский, украина.ру, госдума, вооруженные силы украины
Интервью, КНДР, Россия, Северная Корея, Владимир Зеленский, Украина.ру, Госдума, Вооруженные силы Украины

Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР

17:00 15.10.2024 (обновлено: 17:14 15.10.2024)
 
Константин Асмолов
Константин Асмолов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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На фоне криков о том, что Север вот-вот нападет на Юг Северная Корея заканчивает комплекс сугубо оборонительных мероприятий: минные поля в приграничной зоне, перерезание коммуникаций, разрушение дорог. Если бы Север готовился к наступательной войне, то линии подвоза оружия и боеприпасов держали бы наготове.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов.
Военные КНДР подорвали участки дорог, соединяющих страну с югом Корейского полуострова, вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Эти дороги называли символом эпохи разрядки в 2000-х годах между двумя корейскими государствами.
Ранее Северная Корея в ответ на распространение южнокорейскими беспилотниками листовок в Пхеньяне пригрозила привести в состояние готовности свои вооруженные силы.
- Константин Валерианович, подрыв дорог это символическая акция или подготовка театра военных действий?
- Эти дороги не были символом эпохи разрядки, потому что они были построены еще при японцах. Соединение дорог планировалось, но оно так и не произошло. Поэтому не стоит искать лишний символизм, а стоит обратить внимание на другое.
На фоне криков о том, что Север вот-вот нападет на Юг Северная Корея заканчивает комплекс сугубо оборонительных мероприятий: минные поля в приграничной зоне, перерезание коммуникаций, разрушение дорог.
Если бы Север готовился к наступательной войне, то линии подвоза оружия и боеприпасов держали бы наготове. И это четко показывает северокорейскую стратегию на данный момент.
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- То есть в Пхеньяне уверены в том, что Юг готовит военное вторжение?
- Северная Корея сейчас воспринимает ситуацию на полуострове как борьбу двух враждебных государств. В Пхеньяне заявляют, что, конечно, мы захватим Юг, если он на нас нападет, но желания начинать объединительную войну у нас нет.
Между тем Юг держится прежней стратегии. Третья статья Конституции Республики Корея определяет территорией республики весь Корейский полуостров. И, к сожалению, определённые военные ястребы сейчас поднимают голову, потому что ситуация с дроном над Пхеньяном и тем, как на это реагировало министерство обороны, весьма интересна. Она подразумевает, что речь может идти об операции, которая прошла без ведома высшего военного руководства страны.
- Договор о всеобъемлющем партнерстве между нашими странами, ратификацию которого рассмотрит Госдума, придает уверенности военно-политическому руководству КНДР в противостоянии с Сеулом?
- Во-первых, я удивлен, что время от подписания до ратификации длилось так долго, поэтому я не искал бы специфических совпадений. Договор нужно было ратифицировать существенно раньше.
Если же мы говорим о содержании договора, то мне в который раз приходится объяснять, что четвертая статья, вокруг которой идут определённые пляски, четко указывает на всеобъемлющую помощь в случае состояния войны. Но состояние войны маркирует далеко не каждый вооруженный конфликт.
Например, не является войной специальная военная операция. Поэтому я обратил бы внимание на третью статью, где говорится, что в случае угрозы стороны проводят консультации, разрабатывают стратегии, и так далее.
- А какой вид может приобрести помощь России северокорейским союзникам в случае военного конфликта?
- Это будет зависеть от того, как будет проходить военный конфликт, кто его инициирует, какой масштаб он будет иметь.
- Зеленский тем временем в своем видеообращении заявил, что КНДР уже фактически участвует в конфликте на стороне России.
- Начну с того, что Зеленский ссылается на публикацию Kyiv Post о том, что уже якобы были убиты северокорейские военнослужащие. Kyiv Post ссылается на российские соцсети, а точнее на канал "Кремлевская табакерка". А там новости из серии "массовые демонстрации, взвод срочников дезертировал на Украину", и так далее…
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- Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня. Как бы вы оценили возможность крупного военного конфликта на Дальнем Востоке?
- Я не китаист и стараюсь не выходить за рамки своих компетенций. Но считаю, что вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань.
Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским.
О ситуации в Курской области Роман Алехин: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть
 
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