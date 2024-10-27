https://ukraina.ru/20241027/1058361420.html

Пока Кореи перебирают версии обострения севера и юга, Китай качает ситуацию с Тайванем — Михеев

Пока Кореи перебирают версии обострения севера и юга, Китай качает ситуацию с Тайванем — Михеев - 27.10.2024 Украина.ру

Пока Кореи перебирают версии обострения севера и юга, Китай качает ситуацию с Тайванем — Михеев

В поисках правды Республика Корея обвиняла и КНДР, и украинский конфликт, и предвыборные интриги в США. Китай же в это время проводил учения, которые показывают его преимущество, в целях оградить от себя нападок Запада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный российский политолог Сергей Михеев

2024-10-27T05:50

2024-10-27T05:50

2024-10-27T05:50

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Он объяснил, что в случае с обеими Кореями была некая провокация, когда беспилотники были запущены с территории Южной Кореей и пролетели над Пхеньяном. Кто-то хотел показать Северной Корее, что она уязвима, предположил эксперт. Он обратил внимание на то, что версий, кто мог это сделать, несколько.Далее эксперт затронул обострение между Китаем и Тайванем. Он считает, что эту ситуацию качает именно Пекин.“Они запланировали крупные учения, которые показывают, что могут заблокировать остров с моря и обнулить его с точки зрения экономической значимости. Другое дело, что США на это не ведутся. Они в свое время даже Нэнси Пелоси туда послали, чтобы показать, что ничего не боятся. Хотим мы этого или нет, но выборы в США – это серьезный процесс, под который подстраиваются многие вещи”, — заключил Михеев.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заметил, что азиатско-тихоокеанский конфликт – это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад.Он считает, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт."На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе", — описал Грозин.По его словам, время работает на Китай, поэтому он заинтересован в том, чтобы максимально оттянуть этот процесс, накачивая НОАК новой техникой, осваивая новые способы ведения боевых действий. Уже сейчас он превосходит по некоторым параметрам возможное участие США в этом конфликте.Более подробно об этом — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньВ интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов также поделился своим взглядом на масштабные военные учения вокруг Тайваня:"Вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским".Подробнее о ситуации между Китаем и Тайванем — в интервью Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДРПредседатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, говорится на сайте ведомства.Полное описание в ситуации — в статье Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКСПолный текст интервью — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь

https://ukraina.ru/20241025/1058347515.html

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китай, новости, сша, тайвань, брикс, снг, си цзиньпин, детали