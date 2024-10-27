https://ukraina.ru/20241027/1058360813.html

Михеев: Запад устраивает Украине качели, так как ни шаг влево, ни шаг вправо Америку не устраивает

Михеев: Запад устраивает Украине качели, так как ни шаг влево, ни шаг вправо Америку не устраивает - 27.10.2024 Украина.ру

Михеев: Запад устраивает Украине качели, так как ни шаг влево, ни шаг вправо Америку не устраивает

Если ничего нового Зеленский не придумает, то он может сам стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов. Именно поэтому Владимир Зеленский так носился с “планом победы”, который ничего из себя не представляет

2024-10-27T05:40

2024-10-27T05:40

2024-10-27T05:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог Сергей Михеев.Он считает, что Запад прекрасно осознает военно-политические возможности России. Поэтому на Западе идет пересменка мнений на фоне приближающихся выборов в США, отметил эксперт.“Принимать однозначные решения, не понимая результаты выборов, никто не хочет. Как только дождутся выборов – определенности станет больше”, — поделился Михеев.По его словам, Запад взял паузу на раздумье, а Зеленский влез в эту паузу со своим планом. Те люди, которые его поддерживают, подумали, что сейчас можно толкнуть эти качели в сторону обострения, предположил эксперт.“Если ничего нового не произойдет, то сам Зеленский может стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов”, — заключил Михеев.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин заявил, что “план победы” Зеленского наглядно демонстрирует его "просроченные хотелки".План, по его мнению, - это своего рода “эпохальный документ”. Наглядная демонстрация различий плана и бреда, добавил эксперт."Просроченный президент ярко и лапидарно высказал все свои просроченные хотелки: немедленное вступление в НАТО; полный доступ к западным военным возможностям, арсеналам и разведданным; бесконечное усиление санкций против России и прочее. Эти пожелания просрочены уже потому, что безрезультатно озвучиваются в десятый раз", — пояснил свою точку зрения Выдрин.По его словам, этот "план" пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего "кормчего", отметил эксперт.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничестваВладимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.Подробнее об этом — в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"Полный текст интервью — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь

https://ukraina.ru/20241024/1058322510.html

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новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, нато, верховная рада, сша, детали