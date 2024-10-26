Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине - 26.10.2024 Украина.ру
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Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине
Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине - 26.10.2024 Украина.ру
Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине
В Одессе на рынке "7 километр" взбунтовались против мобилизации
2024-10-26T18:30
2024-10-26T18:30
эксклюзив
хроники
украина
одесса
вооруженные силы украины
офис президента
telegram
мобилизация
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Информация о бунте в Одессе появилась в местных телеграм-каналах днём в субботу, 26 октября."Пишут, что на "7км" бунт — люди собрались толпой и выгнали сотрудников военкомата", - писал один из популярных одесских каналов в 11:37.На видео, прикреплённых к заметке, были запечатлены мужчины, выдвигавшиеся в одном направлении. Судя по комментариям за кадром намечалась драка.На другом видео, опубликованном этим каналом через 22 минуты — в 11:59 — работники рынка бросали камни в металлические ворота."Судя по крикам, работники рынка и покупатели требуют освободить тех, кого уже успели задержать", - отмечалось в подписи к видео.Были и те, кто критиковал пассивность участников митинга."Двое штурмуют 30 снимают. Далеко пойдём! А вы ещё хотите чтобы этот народ сопротивление оказывал при отлове", - отмечал телеграм-канал "Типичная Одесса".Позднее, в 12:26 этот же телеграм-канал сообщил о выдвижении к месту бунта машин с военными."На "7-й км" поехали минимум 3 машины оливок с мигалками", - указывалось в публикации.Украинское издание "Страна" сообщило подробности произошедшего."В Одессе начался бунт против военкомов на рынке "7-й километр", сообщают местные паблики. Они пишут, что работники ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) задержали много мужчин. Одесситы требуют их отпустить. Работники рынка, как сообщают телеграм-каналы, смогли выгнать военкомов с территории", - указывалось в публикации издания.Позднее в администрации рынка "7 километр" сообщили о конфликте между посетителями и военкомами. При этом администрация настаивала на том, что "конфликт уже исчерпан", а задержанные сотрудниками ТЦК люди отпущены."На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены. В медпункт с травмами никто не обращался", - указывалось в заявлении администрации рынка.Примечательно, что ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о якобы готовящихся извне митингах."ГУР предупреждает о подготовку митингов-провокаций в городах Украины. ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги прийти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности — спецслужбы. Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", - указывалось в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины от 24 октября.ГУР назвало города, где будут проходить такие митинги."Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия в опасных для национальной безопасности мероприятиях. Будем бдительны, мудры и крепки! Борьба за Украину продолжается!" - подытожили в украинской военной разведке.При этом уже тогда заявлению ГУР не поверили Украине."Заявление ГУР, что якобы россияне готовят митинги в Украине - это контрмера против назревающих митингов родственников военнослужащих ВСУ. Это из разряда репрессий, о которых мы писали, указывая, что силовики всячески будут пытаться тушить майданы внутри страны. Интересно испугаются ли родственники?" - писал 24 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".В субботу, 26 октября, уже после бунта в Одессе популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что готовятся преследования тех, кто вышел на акции протеста, посвящённые пропавшим и погибшим украинским военным."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента испугали протесты родственников погибших и пропавших без вести, вот почему Банковая дала указание силовикам работать по организаторам и обвинить их в работе на Кремль. Именно для этого ГУР сделал заявление о том, что в крупных городах готовятся акции-протеста, а главный интересант спецслужбы России", - указывалось в публикации телеграм-канала.При этом на Украине растёт запрос на мир с Россией. Так, 24 октября Центр Разумкова опубликовал результаты проведённых в этом и в прошлом году опросов. Согласно им, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных украинцев считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%. При этом относительное большинство — 48% — с этим не согласны.Кроме того, увеличилось количество тех, кто согласен с заявлением, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения её войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Доля утвердительно ответивших на этот выросла с 25% до 37%, а с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.В то же время, меньше стало украинцев, которые считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Доля разделяющих такую точку зрения уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны с этим утверждением 29% опрошенных, что выше, чем в прошлом году — тогда не согласных с этим утверждением было 24%.Больше всего сторонников немедленных переговоров с Россией на юге Украины — 48%. Меньше всего — 23% — на Западной Украине.Отчасти это может объясняться и тем, что именно южные и восточные регионы особенно страдают от мобилизации. При этом часто мобилизацию в этих регионах проводят прикомандированные западноукраинские сотрудники ТЦК и СП.О происходящем на фронтах — в статье Дмитрия Ковалевича ""Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241026/1058387806.html
https://ukraina.ru/20241026/1058382962.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, одесса, вооруженные силы украины, офис президента, telegram, мобилизация
Эксклюзив, Хроники, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Telegram, мобилизация

Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине

18:30 26.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Oleksandr Malyon
- РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© commons.wikimedia.org / Oleksandr Malyon
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В Одессе на рынке "7 километр" взбунтовались против мобилизации
Информация о бунте в Одессе появилась в местных телеграм-каналах днём в субботу, 26 октября.
"Пишут, что на "7км" бунт — люди собрались толпой и выгнали сотрудников военкомата", - писал один из популярных одесских каналов в 11:37.
На видео, прикреплённых к заметке, были запечатлены мужчины, выдвигавшиеся в одном направлении. Судя по комментариям за кадром намечалась драка.
На другом видео, опубликованном этим каналом через 22 минуты — в 11:59 — работники рынка бросали камни в металлические ворота.
"Судя по крикам, работники рынка и покупатели требуют освободить тех, кого уже успели задержать", - отмечалось в подписи к видео.
Были и те, кто критиковал пассивность участников митинга.
"Двое штурмуют 30 снимают. Далеко пойдём! А вы ещё хотите чтобы этот народ сопротивление оказывал при отлове", - отмечал телеграм-канал "Типичная Одесса".
Позднее, в 12:26 этот же телеграм-канал сообщил о выдвижении к месту бунта машин с военными.
"На "7-й км" поехали минимум 3 машины оливок с мигалками", - указывалось в публикации.
Братская_могила_в_г.Селидово._Памятник_воинам-победителям_(Звезда - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
13:00
Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октябряВС РФ освободили Александрополь и продолжают продвижение в Донбассе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Украинское издание "Страна" сообщило подробности произошедшего.
"В Одессе начался бунт против военкомов на рынке "7-й километр", сообщают местные паблики. Они пишут, что работники ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) задержали много мужчин. Одесситы требуют их отпустить. Работники рынка, как сообщают телеграм-каналы, смогли выгнать военкомов с территории", - указывалось в публикации издания.
Позднее в администрации рынка "7 километр" сообщили о конфликте между посетителями и военкомами. При этом администрация настаивала на том, что "конфликт уже исчерпан", а задержанные сотрудниками ТЦК люди отпущены.
"На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены. В медпункт с травмами никто не обращался", - указывалось в заявлении администрации рынка.
Примечательно, что ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о якобы готовящихся извне митингах.
"ГУР предупреждает о подготовку митингов-провокаций в городах Украины. ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги прийти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности — спецслужбы. Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", - указывалось в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины от 24 октября.
ГУР назвало города, где будут проходить такие митинги.
"Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия в опасных для национальной безопасности мероприятиях. Будем бдительны, мудры и крепки! Борьба за Украину продолжается!" - подытожили в украинской военной разведке.
При этом уже тогда заявлению ГУР не поверили Украине.
"Заявление ГУР, что якобы россияне готовят митинги в Украине - это контрмера против назревающих митингов родственников военнослужащих ВСУ. Это из разряда репрессий, о которых мы писали, указывая, что силовики всячески будут пытаться тушить майданы внутри страны. Интересно испугаются ли родственники?" - писал 24 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
гривна - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
09:38
"Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октябряВладимир Зеленский пообещал по одной тысяче гривен каждому украинцу. На Украине в этом усмотрели подготовку к принятию непопулярных мер
В субботу, 26 октября, уже после бунта в Одессе популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что готовятся преследования тех, кто вышел на акции протеста, посвящённые пропавшим и погибшим украинским военным.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента испугали протесты родственников погибших и пропавших без вести, вот почему Банковая дала указание силовикам работать по организаторам и обвинить их в работе на Кремль. Именно для этого ГУР сделал заявление о том, что в крупных городах готовятся акции-протеста, а главный интересант спецслужбы России", - указывалось в публикации телеграм-канала.
При этом на Украине растёт запрос на мир с Россией. Так, 24 октября Центр Разумкова опубликовал результаты проведённых в этом и в прошлом году опросов. Согласно им, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных украинцев считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%. При этом относительное большинство — 48% — с этим не согласны.
Кроме того, увеличилось количество тех, кто согласен с заявлением, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения её войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Доля утвердительно ответивших на этот выросла с 25% до 37%, а с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.
В то же время, меньше стало украинцев, которые считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Доля разделяющих такую точку зрения уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны с этим утверждением 29% опрошенных, что выше, чем в прошлом году — тогда не согласных с этим утверждением было 24%.
Больше всего сторонников немедленных переговоров с Россией на юге Украины — 48%. Меньше всего — 23% — на Западной Украине.
Отчасти это может объясняться и тем, что именно южные и восточные регионы особенно страдают от мобилизации. При этом часто мобилизацию в этих регионах проводят прикомандированные западноукраинские сотрудники ТЦК и СП.
О происходящем на фронтах — в статье Дмитрия Ковалевича ""Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте".
 
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Заголовок открываемого материала
18:45Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине
18:30Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине
17:51Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
17:19Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп
17:00Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации
16:03МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну
15:32ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии
14:54Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов
14:18РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области
13:45Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары
13:00Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября
12:28Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области
11:58"Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война
11:50В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных
11:17Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счёт российских резервов
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