https://ukraina.ru/20241026/1058391414.html
Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине
Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине - 26.10.2024 Украина.ру
Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине
В Одессе на рынке "7 километр" взбунтовались против мобилизации
2024-10-26T18:30
2024-10-26T18:30
2024-10-26T18:30
эксклюзив
хроники
украина
одесса
вооруженные силы украины
офис президента
telegram
мобилизация
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Информация о бунте в Одессе появилась в местных телеграм-каналах днём в субботу, 26 октября."Пишут, что на "7км" бунт — люди собрались толпой и выгнали сотрудников военкомата", - писал один из популярных одесских каналов в 11:37.На видео, прикреплённых к заметке, были запечатлены мужчины, выдвигавшиеся в одном направлении. Судя по комментариям за кадром намечалась драка.На другом видео, опубликованном этим каналом через 22 минуты — в 11:59 — работники рынка бросали камни в металлические ворота."Судя по крикам, работники рынка и покупатели требуют освободить тех, кого уже успели задержать", - отмечалось в подписи к видео.Были и те, кто критиковал пассивность участников митинга."Двое штурмуют 30 снимают. Далеко пойдём! А вы ещё хотите чтобы этот народ сопротивление оказывал при отлове", - отмечал телеграм-канал "Типичная Одесса".Позднее, в 12:26 этот же телеграм-канал сообщил о выдвижении к месту бунта машин с военными."На "7-й км" поехали минимум 3 машины оливок с мигалками", - указывалось в публикации.Украинское издание "Страна" сообщило подробности произошедшего."В Одессе начался бунт против военкомов на рынке "7-й километр", сообщают местные паблики. Они пишут, что работники ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) задержали много мужчин. Одесситы требуют их отпустить. Работники рынка, как сообщают телеграм-каналы, смогли выгнать военкомов с территории", - указывалось в публикации издания.Позднее в администрации рынка "7 километр" сообщили о конфликте между посетителями и военкомами. При этом администрация настаивала на том, что "конфликт уже исчерпан", а задержанные сотрудниками ТЦК люди отпущены."На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены. В медпункт с травмами никто не обращался", - указывалось в заявлении администрации рынка.Примечательно, что ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о якобы готовящихся извне митингах."ГУР предупреждает о подготовку митингов-провокаций в городах Украины. ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги прийти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности — спецслужбы. Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", - указывалось в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины от 24 октября.ГУР назвало города, где будут проходить такие митинги."Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия в опасных для национальной безопасности мероприятиях. Будем бдительны, мудры и крепки! Борьба за Украину продолжается!" - подытожили в украинской военной разведке.При этом уже тогда заявлению ГУР не поверили Украине."Заявление ГУР, что якобы россияне готовят митинги в Украине - это контрмера против назревающих митингов родственников военнослужащих ВСУ. Это из разряда репрессий, о которых мы писали, указывая, что силовики всячески будут пытаться тушить майданы внутри страны. Интересно испугаются ли родственники?" - писал 24 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".В субботу, 26 октября, уже после бунта в Одессе популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что готовятся преследования тех, кто вышел на акции протеста, посвящённые пропавшим и погибшим украинским военным."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента испугали протесты родственников погибших и пропавших без вести, вот почему Банковая дала указание силовикам работать по организаторам и обвинить их в работе на Кремль. Именно для этого ГУР сделал заявление о том, что в крупных городах готовятся акции-протеста, а главный интересант спецслужбы России", - указывалось в публикации телеграм-канала.При этом на Украине растёт запрос на мир с Россией. Так, 24 октября Центр Разумкова опубликовал результаты проведённых в этом и в прошлом году опросов. Согласно им, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных украинцев считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%. При этом относительное большинство — 48% — с этим не согласны.Кроме того, увеличилось количество тех, кто согласен с заявлением, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения её войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Доля утвердительно ответивших на этот выросла с 25% до 37%, а с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.В то же время, меньше стало украинцев, которые считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Доля разделяющих такую точку зрения уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны с этим утверждением 29% опрошенных, что выше, чем в прошлом году — тогда не согласных с этим утверждением было 24%.Больше всего сторонников немедленных переговоров с Россией на юге Украины — 48%. Меньше всего — 23% — на Западной Украине.Отчасти это может объясняться и тем, что именно южные и восточные регионы особенно страдают от мобилизации. При этом часто мобилизацию в этих регионах проводят прикомандированные западноукраинские сотрудники ТЦК и СП.О происходящем на фронтах — в статье Дмитрия Ковалевича ""Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241026/1058387806.html
https://ukraina.ru/20241026/1058382962.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, одесса, вооруженные силы украины, офис президента, telegram, мобилизация
Информация о бунте в Одессе появилась в местных телеграм-каналах днём в субботу, 26 октября.
"Пишут, что на "7км" бунт — люди собрались толпой и выгнали сотрудников военкомата
", - писал
один из популярных одесских каналов в 11:37.
На видео, прикреплённых к заметке, были запечатлены мужчины, выдвигавшиеся в одном направлении. Судя по комментариям за кадром намечалась драка.
На другом видео
, опубликованном этим каналом через 22 минуты — в 11:59 — работники рынка бросали камни в металлические ворота.
"Судя по крикам, работники рынка и покупатели требуют освободить тех, кого уже успели задержать", - отмечалось в подписи к видео.
Были и те, кто критиковал пассивность участников митинга.
"Двое штурмуют 30 снимают. Далеко пойдём! А вы ещё хотите чтобы этот народ сопротивление оказывал при отлове
", - отмечал
телеграм-канал "Типичная Одесса".
Позднее, в 12:26 этот же телеграм-канал сообщил
о выдвижении к месту бунта машин с военными.
"На "7-й км" поехали минимум 3 машины оливок с мигалками", - указывалось в публикации.
Украинское издание "Страна" сообщило
подробности произошедшего.
"В Одессе начался бунт против военкомов на рынке "7-й километр", сообщают местные паблики. Они пишут, что работники ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) задержали много мужчин. Одесситы требуют их отпустить. Работники рынка, как сообщают телеграм-каналы, смогли выгнать военкомов с территории", - указывалось в публикации издания.
Позднее в администрации рынка "7 километр" сообщили
о конфликте между посетителями и военкомами. При этом администрация настаивала на том, что "конфликт уже исчерпан", а задержанные сотрудниками ТЦК люди отпущены.
"На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены. В медпункт с травмами никто не обращался", - указывалось в заявлении администрации рынка.
Примечательно, что ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило
о якобы готовящихся извне митингах.
"ГУР предупреждает о подготовку митингов-провокаций в городах Украины. ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги прийти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности — спецслужбы. Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", - указывалось в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины от 24 октября.
ГУР назвало города, где будут проходить такие митинги.
"Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия в опасных для национальной безопасности мероприятиях. Будем бдительны, мудры и крепки! Борьба за Украину продолжается!" - подытожили в украинской военной разведке.
При этом уже тогда заявлению ГУР не поверили Украине.
"Заявление ГУР, что якобы россияне готовят митинги в Украине - это контрмера против назревающих митингов родственников военнослужащих ВСУ. Это из разряда репрессий, о которых мы писали, указывая, что силовики всячески будут пытаться тушить майданы внутри страны. Интересно испугаются ли родственники?
" - писал 24 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
В субботу, 26 октября, уже после бунта в Одессе популярный на Украине телеграм-канал "Резидент
" сообщил о том, что готовятся преследования тех, кто вышел на акции протеста, посвящённые пропавшим и погибшим украинским военным.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента испугали протесты родственников погибших и пропавших без вести, вот почему Банковая дала указание силовикам работать по организаторам и обвинить их в работе на Кремль. Именно для этого ГУР сделал заявление о том, что в крупных городах готовятся акции-протеста, а главный интересант спецслужбы России", - указывалось в публикации телеграм-канала.
При этом на Украине растёт запрос на мир с Россией. Так, 24 октября Центр Разумкова опубликовал результаты
проведённых в этом и в прошлом году опросов. Согласно им, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных украинцев считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%. При этом относительное большинство — 48% — с этим не согласны.
Кроме того, увеличилось количество тех, кто согласен с заявлением, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения её войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Доля утвердительно ответивших на этот выросла с 25% до 37%, а с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.
В то же время, меньше стало украинцев, которые считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Доля разделяющих такую точку зрения уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны с этим утверждением 29% опрошенных, что выше, чем в прошлом году — тогда не согласных с этим утверждением было 24%.
Больше всего сторонников немедленных переговоров с Россией на юге Украины — 48%. Меньше всего — 23% — на Западной Украине.
Отчасти это может объясняться и тем, что именно южные и восточные регионы особенно страдают от мобилизации. При этом часто мобилизацию в этих регионах проводят прикомандированные западноукраинские сотрудники ТЦК и СП.