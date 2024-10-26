https://ukraina.ru/20241026/1058391228.html
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной - 26.10.2024 Украина.ру
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Белта
2024-10-26T17:51
2024-10-26T17:51
2024-10-26T17:53
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И в дальнейшем, если этого захотят и россияне, и украинцы, Белоруссия будет способствовать этому процессу, сообщил Лукашенко. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с Белоруссией и практически на ее территории, добавил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что в СМИ появляются новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, отметив, что сам процесс был организован при непосредственном участии белорусов. "Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - подчеркнул глава Белоруссии. Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно."Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами – ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Лукашенко.Вечером 18 октября Минобороны России сообщило о проведённом с Украиной обмене пленными."18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Там отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Подробнее на эту тему — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова
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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, брикс, обмен, обмен пленными, оаэ, сво, украинцы
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, БРИКС, обмен, обмен пленными, ОАЭ, СВО, украинцы
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
17:51 26.10.2024 (обновлено: 17:53 26.10.2024)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Белта
И в дальнейшем, если этого захотят и россияне, и украинцы, Белоруссия будет способствовать этому процессу, сообщил Лукашенко. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с Белоруссией и практически на ее территории, добавил белорусский лидер.
"Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям - уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю", — сказал президент Белоруссии в интервью телеканалу НТВ полях саммита БРИКС в Казани.
Лукашенко отметил, что в СМИ появляются новости о посредничестве ОАЭ
в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, отметив, что сам процесс был организован при непосредственном участии белорусов.
"Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - подчеркнул глава Белоруссии. Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно.
"Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами – ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Лукашенко.
Вечером 18 октября Минобороны России сообщило о проведённом с Украиной обмене пленными.
"18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками
", - указывалось в публикации
в телеграм-канале министерства.
Там отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ
насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.