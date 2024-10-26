Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной - 26.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241026/1058391228.html
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной - 26.10.2024 Украина.ру
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Белта
2024-10-26T17:51
2024-10-26T17:53
новости
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
брикс
обмен
обмен пленными
оаэ
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1a/1058391104_0:58:1201:734_1920x0_80_0_0_b61c6364170b4f516f5df41e4ebfa7dd.jpg
И в дальнейшем, если этого захотят и россияне, и украинцы, Белоруссия будет способствовать этому процессу, сообщил Лукашенко. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с Белоруссией и практически на ее территории, добавил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что в СМИ появляются новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, отметив, что сам процесс был организован при непосредственном участии белорусов. "Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - подчеркнул глава Белоруссии. Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно."Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами – ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Лукашенко.Вечером 18 октября Минобороны России сообщило о проведённом с Украиной обмене пленными."18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Там отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Подробнее на эту тему — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова
https://ukraina.ru/20241024/1058337001.html
белоруссия
россия
украина
оаэ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1a/1058391104_73:0:1129:792_1920x0_80_0_0_cf82ffb0a7a50b24ce99794f0bbf03ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, брикс, обмен, обмен пленными, оаэ, сво, украинцы
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, БРИКС, обмен, обмен пленными, ОАЭ, СВО, украинцы

Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной

17:51 26.10.2024 (обновлено: 17:53 26.10.2024)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Белта
И в дальнейшем, если этого захотят и россияне, и украинцы, Белоруссия будет способствовать этому процессу, сообщил Лукашенко. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с Белоруссией и практически на ее территории, добавил белорусский лидер.
"Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям - уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю", — сказал президент Белоруссии в интервью телеканалу НТВ полях саммита БРИКС в Казани.
Лукашенко отметил, что в СМИ появляются новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, отметив, что сам процесс был организован при непосредственном участии белорусов.
"Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - подчеркнул глава Белоруссии. Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно.
"Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами – ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Лукашенко.
Вечером 18 октября Минобороны России сообщило о проведённом с Украиной обмене пленными.
"18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Там отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Подробнее на эту тему — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, флаг Белоруссии БРИКС
24 октября, 17:03
Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что республика стала государством-партнером в БРИКС. Об этом 24 октября сообщило белорусское издание БелТА
 
НовостиБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоБРИКСобменобмен пленнымиОАЭСВОукраинцы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине
18:30Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине
17:51Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
17:19Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп
17:00Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации
16:03МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну
15:32ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии
14:54Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов
14:18РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области
13:45Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары
13:00Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября
12:28Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области
11:58"Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война
11:50В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных
11:17Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счёт российских резервов
11:12В Грузии стартовали парламентские выборы
10:47В России судебные приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко*
10:20Дымовая завеса "мирных планов"
10:20Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
09:46Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС
Лента новостейМолния