https://ukraina.ru/20241026/1058391228.html

Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной

Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной - 26.10.2024 Украина.ру

Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Белта

2024-10-26T17:51

2024-10-26T17:51

2024-10-26T17:53

новости

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

брикс

обмен

обмен пленными

оаэ

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1a/1058391104_0:58:1201:734_1920x0_80_0_0_b61c6364170b4f516f5df41e4ebfa7dd.jpg

И в дальнейшем, если этого захотят и россияне, и украинцы, Белоруссия будет способствовать этому процессу, сообщил Лукашенко. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с Белоруссией и практически на ее территории, добавил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что в СМИ появляются новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, отметив, что сам процесс был организован при непосредственном участии белорусов. "Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - подчеркнул глава Белоруссии. Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно."Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами – ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Лукашенко.Вечером 18 октября Минобороны России сообщило о проведённом с Украиной обмене пленными."18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Там отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Подробнее на эту тему — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова

https://ukraina.ru/20241024/1058337001.html

белоруссия

россия

украина

оаэ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, брикс, обмен, обмен пленными, оаэ, сво, украинцы