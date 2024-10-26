https://ukraina.ru/20241026/1058390918.html

Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп

Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп - 26.10.2024 Украина.ру

Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп

Журналист, радиоведущий и адвокат из США Сэмюэль Трэпп во время своей поездки на саммит БРИКС в Казань рассказал журналистам мультимедийного издания Украина.ру о своих впечатлениях от саммита, а также о ситуации, сложившейся сейчас в США, и об ожиданиях американцев от выборов президента

2024-10-26T17:19

2024-10-26T17:19

2024-10-26T17:19

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

брикс

видео

журналист

саммит

демократия

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 01:32 – Что журналист из США делал на саммите БРИКС? 03:39 – Что американцы знают о России и об Украине? 09:16 – Трамп и урегулирование конфликта на Украине; 12:55 – Есть ли демократия в Америке? 19:48 – Об украинцах во Флориде.

сша

украина

россия

флорида

донбасс

днр

лнр

казань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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