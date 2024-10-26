Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп - 26.10.2024 Украина.ру
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Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп
Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп - 26.10.2024 Украина.ру
Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп
Журналист, радиоведущий и адвокат из США Сэмюэль Трэпп во время своей поездки на саммит БРИКС в Казань рассказал журналистам мультимедийного издания Украина.ру о своих впечатлениях от саммита, а также о ситуации, сложившейся сейчас в США, и об ожиданиях американцев от выборов президента
2024-10-26T17:19
2024-10-26T17:19
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
брикс
видео
журналист
саммит
демократия
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 01:32 – Что журналист из США делал на саммите БРИКС? 03:39 – Что американцы знают о России и об Украине? 09:16 – Трамп и урегулирование конфликта на Украине; 12:55 – Есть ли демократия в Америке? 19:48 – Об украинцах во Флориде.
сша
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, брикс, видео, журналист, саммит, демократия, конфликт, сво, флорида, украинцы, выборы, президентские выборы, донбасс, днр, лнр, американцы, владимир зеленский, камала харрис, казань, видео
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Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп

17:19 26.10.2024
 
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Журналист, радиоведущий и адвокат из США Сэмюэль Трэпп во время своей поездки на саммит БРИКС в Казань рассказал журналистам мультимедийного издания Украина.ру о своих впечатлениях от саммита, а также о ситуации, сложившейся сейчас в США, и об ожиданиях американцев от выборов президента
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
01:32 – Что журналист из США делал на саммите БРИКС?
03:39 – Что американцы знают о России и об Украине?
09:16 – Трамп и урегулирование конфликта на Украине;
12:55 – Есть ли демократия в Америке?
19:48 – Об украинцах во Флориде.
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинБРИКСВидеожурналистсаммитдемократияконфликтСВОФлоридаукраинцывыборыпрезидентские выборыДонбассДНРЛНРамериканцыВладимир ЗеленскийКамала ХаррисКазань
 
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