Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов
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Украине предоставили 50 млрд долларов, чтобы Зеленский "не вякал" про ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в телеграм
"Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве подарили заднюю", — отметила дипломат.
Захарова сообщила, что теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы он "не вякал" про ядерное оружие, Украине дали 50 миллиардов, подчеркнула официальный представитель российского МИДа.
"Ну а жалко что ли? Доллары и так ничего не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже", — иронично отметила Захарова.
Она указала, что видимо Зеленский решил обогатить мировую историографию яркой в своей абсурдности политики. "Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно", — заключила дипломат.
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