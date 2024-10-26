Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов - 26.10.2024 Украина.ру
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Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов
Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов - 26.10.2024 Украина.ру
Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов
Украине предоставили 50 млрд долларов, чтобы Зеленский "не вякал" про ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в телеграм
2024-10-26T14:54
2024-10-26T14:54
новости
украина
киев
брюссель
владимир зеленский
мария захарова
мид
нато
ядерное оружие
финансовая помощь
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На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие", написала Захарова на своей странице в телеграм.Захарова сообщила, что теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы он "не вякал" про ядерное оружие, Украине дали 50 миллиардов, подчеркнула официальный представитель российского МИДа."Ну а жалко что ли? Доллары и так ничего не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже", — иронично отметила Захарова.Она указала, что видимо Зеленский решил обогатить мировую историографию яркой в ​​своей абсурдности политики. "Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно", — заключила дипломат.Ранее лидеры стран G7 достигли соглашения по вопросу предоставления Киеву кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов.О том, как Зеленский на Украине копирует позицию США в отношении американских союзников и почему ради него гибнут украинцы — в материале Ростислава Ищенко Дымовая завеса "мирных планов"
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новости, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, мария захарова, мид, нато, ядерное оружие, финансовая помощь, финансы, оружие
Новости, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД, НАТО, Ядерное оружие, финансовая помощь, финансы, оружие

Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов

14:54 26.10.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Украине предоставили 50 млрд долларов, чтобы Зеленский "не вякал" про ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в телеграм
На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие", написала Захарова на своей странице в телеграм.
"Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве подарили заднюю", — отметила дипломат.
Захарова сообщила, что теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы он "не вякал" про ядерное оружие, Украине дали 50 миллиардов, подчеркнула официальный представитель российского МИДа.
"Ну а жалко что ли? Доллары и так ничего не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже", — иронично отметила Захарова.
Она указала, что видимо Зеленский решил обогатить мировую историографию яркой в ​​своей абсурдности политики. "Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно", — заключила дипломат.
Ранее лидеры стран G7 достигли соглашения по вопросу предоставления Киеву кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов.
О том, как Зеленский на Украине копирует позицию США в отношении американских союзников и почему ради него гибнут украинцы — в материале Ростислава Ищенко Дымовая завеса "мирных планов"
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
08:27
Михаил Павлив: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людейЗаконопроект о снижении призывного возраста на Украине в правительстве есть, он подготовлен. Идет много дискуссий по поводу того, какие электоральные последствия будет иметь данный закон. Он ведь рассчитывает пойти на выборы. Не исключено, что это случится в 25-м году. Тогда кумулятивный эффект скажется на нем крайне негативно.
 
НовостиУкраинаКиевБрюссельВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМИДНАТОЯдерное оружиефинансовая помощьфинансыоружие
 
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