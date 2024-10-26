РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области
Российский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Савчук рассказал, что на данный момент было зафиксировано 5 600 обращений. Он отметил, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент уже было найдено 1088 человек.
"Этот процесс идет постоянно, мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тысяч человек. Мы сверяемся с пунктами временного размещения, с другими НКО, с медицинскими организациями…", — отметил председатель РКК.
Савчук напомнил, что на сайте организации есть форма, которую можно заполнить для запроса, также работает телефон горячей линии 8 800 250 26 29.
Он добавил, что воссоединение семейных связей является очень важным направлением работы РКК, поскольку эта тема очень чувствительна для людей. Организация занимается этим с 2022 года.
Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
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