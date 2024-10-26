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РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области

РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области - 26.10.2024 Украина.ру

РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

2024-10-26T14:18

2024-10-26T14:18

2024-10-26T14:18

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Савчук рассказал, что на данный момент было зафиксировано 5 600 обращений. Он отметил, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент уже было найдено 1088 человек. Савчук напомнил, что на сайте организации есть форма, которую можно заполнить для запроса, также работает телефон горячей линии 8 800 250 26 29.Он добавил, что воссоединение семейных связей является очень важным направлением работы РКК, поскольку эта тема очень чувствительна для людей. Организация занимается этим с 2022 года.Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.На итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на Курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский президент отметил, что Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.Про обстановку в курском приграничье после нападения украинской армии — в материале Игоря Гомольского "Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области на сайте Украина.ру

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новости, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, генштаб, мирные жители, медицина, красный крест, курск