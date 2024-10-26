https://ukraina.ru/20241026/1058387806.html

Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября

Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября - 26.10.2024 Украина.ру

Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября

ВС РФ освободили Александрополь и продолжают продвижение в Донбассе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-26T13:00

2024-10-26T13:00

2024-10-26T13:00

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вооруженные силы украины

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Об освобождении Александрополя, что в ДНР, сообщили в Минобороны России.Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин у себя в телеграм-канале опубликовал видео из Украинска."Уважаемые друзья, снова в гостях у легендарной 114-й бригады 51-й армии, бывший первый армейский корпус. Уважаемые друзья, действительно, город Украинск. Ребята уже, конечно же, продвинулись и дальше", - рассказал Пушилин.Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале рассказал о боях у Селидово."Группировка "Центр" продолжает штурм Селидова. Сообщают о присутствии наших подразделений уже в Вишневом что усугубляет положение вражеского гарнизона в городе. Расширяется зона контроля и южнее: от западных окраин Цукурино российские войска продвигаются к Новодмитровке, формируя очередной выступ фронта", - отметил Коц.Он напомнил, что Селидово является центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне ВСУ, проходящем по линии Покровск - Селидово - Курахово."Для Киева этот город — важный узел обороны Покровска (Красноармейска — Ред.), его значение обусловлено расположением на стратегически важных высотах. В частности, ВСУ использовали для обороны инфраструктуру закрытой шахты имени Коротченко. В свою очередь, для российских войск город — один из плацдармов для наступления на Покровск (Красноармейск), расположенный примерно в 20 километрах", - подчеркнул Коц.По его словам, освобождение Селидово позволит перерезать снабжение украинской донбасской группировки со стороны Днепропетровской области и приблизит освобождение территории ДНР от присутствия ВСУ.Ранее, 22 октября, воюющий в составе 24-й одшбр "Айдар"* (запрещённая в РФ организация) Станислав Бунятов сообщал о крайне плачевном положении дел для украинских военных в Селидово. "В Селидово обстановка, мягко говоря, плохая. Преодолев тяжёлый путь подхода к городу российские военные начали активно продвигаться в жилых массивах и заняли уже половину населённого пункта", - писал он в соцсетях. По его словам, "причины такого краха понятны" - у украинской армии острая нехватка личного состава.Обстрелы и атакиУтром 26 октября Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семнадцать украинских БПЛА: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Курской и два – над территорией Орловской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 16 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 2 обстрела, на горловском — 14 обстрелов, выпустив в общей сложности 27 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 1 автобус, 1 грузовой автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 29 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Малая Лепетиха — 3; Днепряны — 5; Малокаховка — 3; Алёшки — 5; Васильевка — 2; Софиевка — 3; Новая Каховка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Каховка, Корсунка."В результате обстрела ВСУ, в н.п. Васильевка и Софиевка жители остались без электричества. В н.п. Алёшки мирный житель получил ранения, также в н.п. Каховка один мирный житель получил осколочное ранение", - отмечалось в сообщении канала.Также в администрации Великолепетихского муниципального округа рассказали, что за минувшие сутки ВСУ совершили 11 ударов по округу."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.Все оперативные службы работают в штатном режиме.Утром 26 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Октябрьский, Северный, сёлам Беломестное, Солнцевка, Толоконное, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори выпущены 26 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 7 беспилотников, из которых 6 были сбиты системой ПВО. Ранены два мирных жителя. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое и оказывают всю необходимую помощь. Повреждены 54 частных дома, 15 надворных построек, социальный и два коммерческих объекта, 15 автомобилей, ГАЗель и линии электро- и газоснабжения", - писал Гладков.В Борисовском районе село Стригуны атаковано беспилотником. Повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания оперативно потушен.Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО были сбиты 2 БПЛА. Обошлось без повреждений.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий."В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Дроновка и Мокрая Орловка атакованы с помощью 16 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 3 БПЛА. В селе Мокрая Орловка полностью сгорел автомобиль. В селе Головчино повреждено одно транспортное средство", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Колотиловка и Староселье выпущены 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и 2 беспилотника, один из которых сбит. Повреждён частный дом."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Новая Таволжанка, Терезовка, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпущены 41 боеприпас в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 БПЛА, из которых 2 были сбиты. Разрушена надворная постройка на территории одного из домовладений. Повреждены два многоквартирных и 25 частных домов, надворная постройка, газовая труба, четыре коммерческих объекта и 8 автомобилей. В селе Новая Таволжанка ранен мирный житель. Мужчина после оказания медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно", - сообщил губернатор.Позднее Гладков рассказал об атаках украинских беспилотников на Шебекинский муниципальный округ. Пострадавших в результате атак не было.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи дважды предупреждал об опасности атаки БПЛА и один раз — об опасности ракетной атаки. В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися частями ВСУ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронтах — в статье Дмитрия Ковалевича ""Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241026/1058382962.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, селидово, вячеслав гладков, денис пушилин, александр коц, вооруженные силы украины, группировки