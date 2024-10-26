Запад вырастил монстра. Ядерным потенциалом Украина угрожает не России, а своим хозяевам — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру
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Запад вырастил монстра. Ядерным потенциалом Украина угрожает не России, а своим хозяевам — эксперт
Запад вырастил монстра. Ядерным потенциалом Украина угрожает не России, а своим хозяевам — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру
Запад вырастил монстра. Ядерным потенциалом Украина угрожает не России, а своим хозяевам — эксперт
Потенциал у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развал Советского Союза. Ядерный заряд они создать смогут, но это не понравится никому
2024-10-26T05:20
2024-10-26T05:20
новости
украина
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владимир зеленский
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По его словам, Украина хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне, добавил эксперт.Запад сам вырастил этого "монстра", отметил эксперт.“Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация кошмарна прежде всего для Запада”, — заключил Сазонов.Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада.Подробнее о заявлениях внутри Украины, которые чиновники и Зеленский не смогли согласовать между собой, — в материале Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октябряО реакции США и Европы на ядерные разногласия украинских властей — в статье Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил ОрбанПолный текст интервью — Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
https://ukraina.ru/20241024/1058311678.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, виктор орбан, детали
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, детали

Запад вырастил монстра. Ядерным потенциалом Украина угрожает не России, а своим хозяевам — эксперт

05:20 26.10.2024
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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Потенциал у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развал Советского Союза. Ядерный заряд они создать смогут, но это не понравится никому
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
По его словам, Украина хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне, добавил эксперт.
“Криминальная суть Украина рвется наружу. Почему все считают, что его могут применить только по России? Это может быть шантаж, если не дадите денег, завтра жахнем по Берлину или по Вене. Но никто не захочет иметь таких безумных рэкетиров в центре Европы с ядерной дубиной. Это только ускорит соглашение между Россией и Западом”, — поделился своими мыслями Сазонов.
Запад сам вырастил этого "монстра", отметил эксперт.
“Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация кошмарна прежде всего для Запада”, — заключил Сазонов.
Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада.
Подробнее о заявлениях внутри Украины, которые чиновники и Зеленский не смогли согласовать между собой, — в материале Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября
ядерный атомный взрыв
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Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"Украина способна создать какое-то ядерное оружие, но это никому не понравится. Никто не захочет иметь в центре Европы безумных рэкетиров с ядерной дубиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
О реакции США и Европы на ядерные разногласия украинских властей — в статье Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан
Полный текст интервью — Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
 
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