https://ukraina.ru/20241026/1058359323.html

Запад вырастил монстра. Ядерным потенциалом Украина угрожает не России, а своим хозяевам — эксперт

Запад вырастил монстра. Ядерным потенциалом Украина угрожает не России, а своим хозяевам — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру

Запад вырастил монстра. Ядерным потенциалом Украина угрожает не России, а своим хозяевам — эксперт

Потенциал у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развал Советского Союза. Ядерный заряд они создать смогут, но это не понравится никому

2024-10-26T05:20

2024-10-26T05:20

2024-10-26T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По его словам, Украина хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне, добавил эксперт.Запад сам вырастил этого "монстра", отметил эксперт.“Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация кошмарна прежде всего для Запада”, — заключил Сазонов.Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада.Подробнее о заявлениях внутри Украины, которые чиновники и Зеленский не смогли согласовать между собой, — в материале Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октябряО реакции США и Европы на ядерные разногласия украинских властей — в статье Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил ОрбанПолный текст интервью — Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада

https://ukraina.ru/20241024/1058311678.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, виктор орбан, детали