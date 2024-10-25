Путин высказался о компромиссах для урегулирования украинского вопроса - 25.10.2024 Украина.ру
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Путин высказался о компромиссах для урегулирования украинского вопроса
Путин высказался о компромиссах для урегулирования украинского вопроса - 25.10.2024 Украина.ру
Путин высказался о компромиссах для урегулирования украинского вопроса
Россия готова идти на разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия1"
2024-10-25T12:45
2024-10-25T12:45
новости
россия
владимир путин
украина
ольга скабеева
казань
брикс
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"Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но, я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что, а предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого", - сказал российский лидер.Он уточнил, что речь не идет об уступках и "разменах".Ранее Путин в ходе закрытия саммита БРИКС в Казани заявил, что РФ готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине исходя из реалий на земле. Президент отметил, что готов пойти только на это, чтобы завершить украинский конфликт.Подробнее о завершении конфликта - в материале Анны Черкасовой Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина, ольга скабеева, казань, брикс
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Ольга Скабеева, Казань, БРИКС

Путин высказался о компромиссах для урегулирования украинского вопроса

12:45 25.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
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Россия готова идти на разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия1"
"Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но, я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что, а предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого", - сказал российский лидер.
Он уточнил, что речь не идет об уступках и "разменах".
"Исход должен быть в пользу России", — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин в ходе закрытия саммита БРИКС в Казани заявил, что РФ готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине исходя из реалий на земле. Президент отметил, что готов пойти только на это, чтобы завершить украинский конфликт.
Подробнее о завершении конфликта - в материале Анны Черкасовой Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине на сайте Украина.ру.
 
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