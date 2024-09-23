https://ukraina.ru/20240923/1057579079.html

"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме

"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме - 23.09.2024 Украина.ру

"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме

Никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-23T03:00

2024-09-23T03:00

2024-09-23T03:00

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магатэ

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терроризм

ядерная безопасность

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По поводу ударов Киева дальнобойными натовскими ракетами вглубь территории РФ многим хотелось бы выступить с радикальными заявлениями в стиле "давайте всех замочим". Но пресс-секретарь главы государства Песков сказал, что позиция Москвы в этом вопросе будет взвешенной, рассказал политолог.Эксперт сообщил, что в 2010-х годах часто участвовал в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах. Эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать, добавил он.Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет, указал Перенджиев.Для противодействия ядерной угрозы Россия использует МАГАТЭ. Конечно, нельзя без эмоций смотреть на его заявления о том, что "кто-то обстреливает Курскую и Запорожскую АЭС" или "обеим сторонам надо прекратить обстрелы", но это хотя бы что-то, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руО том, будет ли решение Запада о выдачи разрешения Украине бить вглубь России считаться объявлением войны — в интервью Алексея Живова: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США

https://ukraina.ru/20240920/1057576699.html

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новости, россия, украина, запад, александр перенджиев, дмитрий песков, магатэ, ядерный, терроризм, ядерная безопасность, запорожская аэс, обстрелы