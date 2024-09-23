"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме
© Фото : скриншот видео из соцсетейЗАЭС после атаки ВСУ
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По поводу ударов Киева дальнобойными натовскими ракетами вглубь территории РФ многим хотелось бы выступить с радикальными заявлениями в стиле "давайте всех замочим". Но пресс-секретарь главы государства Песков сказал, что позиция Москвы в этом вопросе будет взвешенной, рассказал политолог.
Эксперт сообщил, что в 2010-х годах часто участвовал в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах. Эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать, добавил он.
Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет, указал Перенджиев.
"Это очень опасно. Потому что Украину в этом ее терроризме поддерживают западные страны, которые были нашими союзниками в борьбе с ядерным терроризмом и которые сами могут от этого пострадать", — подчеркнул он.
Для противодействия ядерной угрозы Россия использует МАГАТЭ. Конечно, нельзя без эмоций смотреть на его заявления о том, что "кто-то обстреливает Курскую и Запорожскую АЭС" или "обеим сторонам надо прекратить обстрелы", но это хотя бы что-то, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
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