"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме - 23.09.2024 Украина.ру
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"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме
"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме - 23.09.2024 Украина.ру
"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме
Никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-23T03:00
2024-09-23T03:00
новости
россия
украина
запад
александр перенджиев
дмитрий песков
магатэ
ядерный
терроризм
ядерная безопасность
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По поводу ударов Киева дальнобойными натовскими ракетами вглубь территории РФ многим хотелось бы выступить с радикальными заявлениями в стиле "давайте всех замочим". Но пресс-секретарь главы государства Песков сказал, что позиция Москвы в этом вопросе будет взвешенной, рассказал политолог.Эксперт сообщил, что в 2010-х годах часто участвовал в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах. Эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать, добавил он.Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет, указал Перенджиев.Для противодействия ядерной угрозы Россия использует МАГАТЭ. Конечно, нельзя без эмоций смотреть на его заявления о том, что "кто-то обстреливает Курскую и Запорожскую АЭС" или "обеим сторонам надо прекратить обстрелы", но это хотя бы что-то, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руО том, будет ли решение Запада о выдачи разрешения Украине бить вглубь России считаться объявлением войны — в интервью Алексея Живова: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
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новости, россия, украина, запад, александр перенджиев, дмитрий песков, магатэ, ядерный, терроризм, ядерная безопасность, запорожская аэс, обстрелы
Новости, Россия, Украина, Запад, Александр Перенджиев, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, ядерный, терроризм, ядерная безопасность, Запорожская АЭС, обстрелы

"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме

03:00 23.09.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейЗАЭС после атаки ВСУ
ЗАЭС после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По поводу ударов Киева дальнобойными натовскими ракетами вглубь территории РФ многим хотелось бы выступить с радикальными заявлениями в стиле "давайте всех замочим". Но пресс-секретарь главы государства Песков сказал, что позиция Москвы в этом вопросе будет взвешенной, рассказал политолог.
Эксперт сообщил, что в 2010-х годах часто участвовал в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах. Эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать, добавил он.
Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет, указал Перенджиев.
"Это очень опасно. Потому что Украину в этом ее терроризме поддерживают западные страны, которые были нашими союзниками в борьбе с ядерным терроризмом и которые сами могут от этого пострадать", — подчеркнул он.
Для противодействия ядерной угрозы Россия использует МАГАТЭ. Конечно, нельзя без эмоций смотреть на его заявления о том, что "кто-то обстреливает Курскую и Запорожскую АЭС" или "обеим сторонам надо прекратить обстрелы", но это хотя бы что-то, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
О том, будет ли решение Запада о выдачи разрешения Украине бить вглубь России считаться объявлением войны — в интервью Алексея Живова: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
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