https://ukraina.ru/20241023/1058290301.html

Война с региональными властями и раболепство перед Британией. Чем занимается и как живет украинская элита

Война с региональными властями и раболепство перед Британией. Чем занимается и как живет украинская элита - 23.10.2024 Украина.ру

Война с региональными властями и раболепство перед Британией. Чем занимается и как живет украинская элита

На текущей неделе между представителями украинской элиты нарастали внутренние конфликты, связанные с борьбой за власть в преддверии вероятных выборов.

2024-10-23T05:20

2024-10-23T05:20

2024-10-23T05:20

украина

лондон

днепр

валерий залужный

владимир зеленский

борис филатов

офис президента

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Зеленский и Офис президента усиливают давление на региональные элиты, которые могут составить им конкуренцию. СМИ и Telegram-каналы Офиса президента активно топят мэра Днепра Бориса Филатова и киевского главу Виталия Кличко. В свою очередь региональные лидеры стараются показать себя яростными русофобами, чтобы сохранить власть.Мэр Львова Андрей Садовой опустился до откровенно нацистских комментариев в связи с форумом так называемой российской оппозиции, который он назвал провокацией. Садовой рассказал, что группу перепуганных россиян привезли тайно под двойной охраной и так же тайно увезли. На вопрос, существует ли вообще такая категория, как "хорошие русские", Садовой ответил, что такие могу быть только на кладбище. По сути, мэр Львова призывает к геноциду всех русских, вне зависимости от их политической позиции.О давлении со стороны центральной власти и силовиков заявил и Виталий Кличко. "Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы", - рассказал мэр Киева 21 октября.Ранее мэр Днепра Борис Филатов утверждал, что его бывшего заместителя Михаила Лысенко фактически убили правоохранители своими постоянными обысками и травлей. Михаил Лысенко умер 6 октября в результате инфаркта. Филатов также утверждал, что против горсовета Днепра была развернута беспрецедентная компания по уничтожению местного самоуправления, что он связывал с выборами и жаждой наживы.Украинский Telegram-канал "Картель" пишет, что Офис президента усилил давление на региональные элиты, зачищая конкурентов перед выборами, которые должны состояться в первой половине 2026 года. "Вот почему топят Кличко и теперь даже ультра патриота мэра Днепра Филатова. Грызня за власть будет набирать обороты. Это на фоне огромных проблем на фронте. Вывод: Зеленскому не так важны территории, как своя личная власть", - пишет "Картель".К предвыборной кампании фактически подключился и бывший главком Валерий Залужный, отправленный послом в Лондон. Его давно проталкивают в качестве вероятного сменщика Зеленского, включая в социологические опросы. Правда, понравиться Залужный пытается не украинским избирателям, а западным партнерам, которые определяют политическое будущее "незалежной".Из Лондона Залужный решил выпустить книгу мемуаров под названием "Моя война". Само по себе название слишком уж перекликается с гитлеровской Mein Kampf.На днях, выступая в лондонском Королевском институте международных отношений Chattam House, Залужный заявил, что война приняла затяжной характер и выйти из него не представляется возможным. При этом он сказал, что Украина готова призывать в армию женщин, чтобы спасать Европу. - заявил бывший главком ВСУ. Украинки вряд ли обрадовались такой перспективе, но от их мнения ничего не зависит. Жена Залужного при этом постит фотографии из Лондона и мобилизоваться в ВСУ явно не собирается.Выступление в Chattam House также показало, что новому послу Украины в Великобритании не удалось овладеть английским языком. Начав свою речь на английском, Залужный запнулся, не смог выговорить слово "цивилизованный" и попросил себе переводчика. Комментируя курскую операцию ВСУ, Залужный также умудрился переврать трагедию Шекспира, что демонстрирует его познания в классической литературе. "У войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу", - глубокомысленно произнес новый посол Украины.Впрочем, потенциальным лидерам "незалежной" и не нужно быть интеллектуалами – от них требуется лишь послушно исполнять указания из Лондона и Вашингтона.Громкий скандал на Украине вызвала на днях также новость о том, что десятки прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. Издание "Экономическая правда" подсчитало, что украинские прокуроры в три раза чаще имеют инвалидность, чем простые работяги или бюджетники. А среди руководства прокуратур – 38% инвалидов. В Хмельницкой области их 61 человек.В деле работника Хмельницкой прокуратуры Святослава Олейника, например, значится, что он получил травму на рабочем месте, изучая материалы криминального дела. Каким образом изучение бумаг может нанести травму – остается загадкой. Прокуроры также оформляют себе баснословные пенсии по инвалидности, которые и не снились реальным инвалидам. Расследование украинских СМИ показало, что 43-летний заместитель начальника Харьковской прокуратуры Станислав Муратов за 2023 год получил 1,1 миллиона гривен пенсии по инвалидности, а 42-летняя начальница Черкасской прокуратуры Екатерина Шевцова – 785 000 гр. Ранее глава Хмельницкой медицинской комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа попалась с 6 миллионами долларов наличкой. Именно она устанавливала инвалидность прокурорам этой области.В связи со скандалом Зеленский даже собирал заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Однако опальный депутат Александр Дубинский считает, что Зеленского волнует не коррупция сама по себе, а то, что крупные суммы проходят мимо него. "Из-за прокуроров инвалидов - собирается СНБОУ. По той же кальке, по которой собирался из-за военкомов, когда Величайший понял, какие бабки уходят у него из-под носа. Ждем теперь увольнения (сори, это называется перезагрузкой) начальников МСЭК, и назначения туда лиц с четкой кассой на пополнение крипто кошельков 5-6 менеджеров", - пишет Дубинский, подчеркивая также, что социальные выплаты на Украине осуществляются за счет бюджетов западных партнеров.Украинский журналист-националист Виталий Портников при этом советует украинцам, которых волнует системная коррупция, уезжать из страны. "Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то "чемодан, вокзал, Варшава", и не морочь никому голову", - предлагает Портников. В идеальной "незалежной" Украине в принципе не должно быть населения, которое чего-то требует и чего-то хочет. Достаточно лишь одной украинской элиты, присосавшейся к западной финансовой помощи в обмен на русофобские заявления.Об особенностях будущей избирательной кампании на Украине - в статье Василия Стоякина "Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания"

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украина, лондон, днепр, валерий залужный, владимир зеленский, борис филатов, офис президента, вооруженные силы украины, эксклюзив