Война с региональными властями и раболепство перед Британией. Чем занимается и как живет украинская элита
На текущей неделе между представителями украинской элиты нарастали внутренние конфликты, связанные с борьбой за власть в преддверии вероятных выборов.
Зеленский и Офис президента усиливают давление на региональные элиты, которые могут составить им конкуренцию. СМИ и Telegram-каналы Офиса президента активно топят мэра Днепра Бориса Филатова и киевского главу Виталия Кличко. В свою очередь региональные лидеры стараются показать себя яростными русофобами, чтобы сохранить власть.
Мэр Львова Андрей Садовой опустился до откровенно нацистских комментариев в связи с форумом так называемой российской оппозиции, который он назвал провокацией. Садовой рассказал, что группу перепуганных россиян привезли тайно под двойной охраной и так же тайно увезли. На вопрос, существует ли вообще такая категория, как "хорошие русские", Садовой ответил, что такие могу быть только на кладбище. По сути, мэр Львова призывает к геноциду всех русских, вне зависимости от их политической позиции.
О давлении со стороны центральной власти и силовиков заявил и Виталий Кличко. "Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы", - рассказал мэр Киева 21 октября.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов утверждал, что его бывшего заместителя Михаила Лысенко фактически убили правоохранители своими постоянными обысками и травлей. Михаил Лысенко умер 6 октября в результате инфаркта. Филатов также утверждал, что против горсовета Днепра была развернута беспрецедентная компания по уничтожению местного самоуправления, что он связывал с выборами и жаждой наживы.
Украинский Telegram-канал "Картель" пишет, что Офис президента усилил давление на региональные элиты, зачищая конкурентов перед выборами, которые должны состояться в первой половине 2026 года. "Вот почему топят Кличко и теперь даже ультра патриота мэра Днепра Филатова. Грызня за власть будет набирать обороты. Это на фоне огромных проблем на фронте. Вывод: Зеленскому не так важны территории, как своя личная власть", - пишет "Картель".
К предвыборной кампании фактически подключился и бывший главком Валерий Залужный, отправленный послом в Лондон. Его давно проталкивают в качестве вероятного сменщика Зеленского, включая в социологические опросы. Правда, понравиться Залужный пытается не украинским избирателям, а западным партнерам, которые определяют политическое будущее "незалежной".
Из Лондона Залужный решил выпустить книгу мемуаров под названием "Моя война". Само по себе название слишком уж перекликается с гитлеровской Mein Kampf.
"Если нам нужно будет призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, мы обязательно это сделаем",
- заявил бывший главком ВСУ. Украинки вряд ли обрадовались такой перспективе, но от их мнения ничего не зависит. Жена Залужного при этом постит фотографии из Лондона и мобилизоваться в ВСУ явно не собирается.
Выступление в Chattam House также показало, что новому послу Украины в Великобритании не удалось овладеть английским языком. Начав свою речь на английском, Залужный запнулся, не смог выговорить слово "цивилизованный" и попросил себе переводчика. Комментируя курскую операцию ВСУ, Залужный также умудрился переврать трагедию Шекспира, что демонстрирует его познания в классической литературе. "У войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу", - глубокомысленно произнес новый посол Украины.
Впрочем, потенциальным лидерам "незалежной" и не нужно быть интеллектуалами – от них требуется лишь послушно исполнять указания из Лондона и Вашингтона.
Громкий скандал на Украине вызвала на днях также новость о том, что десятки прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. Издание "Экономическая правда" подсчитало, что украинские прокуроры в три раза чаще имеют инвалидность, чем простые работяги или бюджетники. А среди руководства прокуратур – 38% инвалидов. В Хмельницкой области их 61 человек.
В деле работника Хмельницкой прокуратуры Святослава Олейника, например, значится, что он получил травму на рабочем месте, изучая материалы криминального дела. Каким образом изучение бумаг может нанести травму – остается загадкой. Прокуроры также оформляют себе баснословные пенсии по инвалидности, которые и не снились реальным инвалидам. Расследование украинских СМИ показало, что 43-летний заместитель начальника Харьковской прокуратуры Станислав Муратов за 2023 год получил 1,1 миллиона гривен пенсии по инвалидности, а 42-летняя начальница Черкасской прокуратуры Екатерина Шевцова – 785 000 гр. Ранее глава Хмельницкой медицинской комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа попалась с 6 миллионами долларов наличкой. Именно она устанавливала инвалидность прокурорам этой области.
В связи со скандалом Зеленский даже собирал заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Однако опальный депутат Александр Дубинский считает, что Зеленского волнует не коррупция сама по себе, а то, что крупные суммы проходят мимо него. "Из-за прокуроров инвалидов - собирается СНБОУ. По той же кальке, по которой собирался из-за военкомов, когда Величайший понял, какие бабки уходят у него из-под носа. Ждем теперь увольнения (сори, это называется перезагрузкой) начальников МСЭК, и назначения туда лиц с четкой кассой на пополнение крипто кошельков 5-6 менеджеров", - пишет Дубинский, подчеркивая также, что социальные выплаты на Украине осуществляются за счет бюджетов западных партнеров.
Украинский журналист-националист Виталий Портников при этом советует украинцам, которых волнует системная коррупция, уезжать из страны. "Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то "чемодан, вокзал, Варшава", и не морочь никому голову", - предлагает Портников. В идеальной "незалежной" Украине в принципе не должно быть населения, которое чего-то требует и чего-то хочет. Достаточно лишь одной украинской элиты, присосавшейся к западной финансовой помощи в обмен на русофобские заявления.
Об особенностях будущей избирательной кампании на Украине - в статье Василия Стоякина "Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания"