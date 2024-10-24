https://ukraina.ru/20241024/1058320502.html

В живых должен остаться только один. О новых войнах США против России - Ищенко

В живых должен остаться только один. О новых войнах США против России - Ищенко - 24.10.2024 Украина.ру

В живых должен остаться только один. О новых войнах США против России - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А... Украина.ру, 24.10.2024

2024-10-24T10:14

2024-10-24T10:14

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:40 - Почему на Украине за 33 года так и не появился сильный лидер? 33:07 - Варианты действий России после поражения Украины; 42:53 - Понимают ли США неизбежность потери их гегемонии? 55:49 - О внутренней борьбе Лондона и Вашингтона. #Ищенко #СССР #лидеры #олигархи #государство #элиты #Украина #Россия #Кравчук #Ельцин #Лукашенко #Путин #Ющенко #гегемония #Германия #США #Киев #режим #власть #политика #история #экономика #Зеленский #коррупция #СВО #война #спецоперация #армия #фронт #Китай #конфликт #АТР #Евросоюз #БРИКС #РФ #КНДР #президент #НАТО #ЯдернаяВойна #апокалипсис #глобализм #Вашингтон #Лондон #союзники #Британия #Европа #Швеция #Португалия #демократия #коммунизм #многополярность #державы #ФРГ ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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