Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат - Politico - 24.10.2024 Украина.ру
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Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат - Politico
Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат - Politico - 24.10.2024 Украина.ру
Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат - Politico
Администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, сообщает Politico
2024-10-24T09:57
2024-10-24T09:57
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"По словам высокопоставленного чиновника США, хотя Байден помог укрепить и расширить НАТО, а США - крупнейший донор Украины в области военной помощи, его администрация также считает, что большинство европейских столиц не поддержали бы движение к НАТО в краткосрочной перспективе. Чиновник заявил, что любое будущее приглашение в НАТО будет также связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией на Украине", - говорится в материале. Четыре чиновника и дипломата из США и НАТО указали, что Германия и США входят в число основных держав, которые затягивают время с призывом Владимира Зеленского к немедленному приглашению Украины в НАТО.Один из чиновников НАТО также заявил изданию, что Бельгия, Словения и Испания "прячутся" за США и Германией и с "неохотой" относятся к идее приглашения Киева в альянс. Другой чиновник добавил, что эти страны абстрактно поддерживают идею, но будут более публично ее отвергать, если она приблизится к осуществлению.Издание также добавляет, что Венгрия и Словакия открыто отвергают идею приглашения Украины.Подробнее - в материале Егора Леева НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, германия, джо байден, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, США, Германия, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО

Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат - Politico

09:57 24.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, сообщает Politico
"По словам высокопоставленного чиновника США, хотя Байден помог укрепить и расширить НАТО, а США - крупнейший донор Украины в области военной помощи, его администрация также считает, что большинство европейских столиц не поддержали бы движение к НАТО в краткосрочной перспективе. Чиновник заявил, что любое будущее приглашение в НАТО будет также связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией на Украине", - говорится в материале.
Четыре чиновника и дипломата из США и НАТО указали, что Германия и США входят в число основных держав, которые затягивают время с призывом Владимира Зеленского к немедленному приглашению Украины в НАТО.
Один из чиновников НАТО также заявил изданию, что Бельгия, Словения и Испания "прячутся" за США и Германией и с "неохотой" относятся к идее приглашения Киева в альянс. Другой чиновник добавил, что эти страны абстрактно поддерживают идею, но будут более публично ее отвергать, если она приблизится к осуществлению.
Издание также добавляет, что Венгрия и Словакия открыто отвергают идею приглашения Украины.
Подробнее - в материале Егора Леева НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАГерманияДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТО
 
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