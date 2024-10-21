https://ukraina.ru/20241021/1058253915.html

Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания

Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания - 21.10.2024 Украина.ру

Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания

Презентованный Владимиром Зеленским план победы над западными союзниками не мог не иметь последствий. Последствия оказались вполне предсказуемыми – поскольку Украина претендует на статус демократического государства, началась избирательная кампания, а поскольку Украина – независимое государство, то кампания началась за её рубежом

2024-10-21T20:39

2024-10-21T20:39

2024-10-21T20:39

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20 октября Джозеф Байден прибыл в Берлин, где встретился с руководителями Германии, Франции и Британии. В частности, обсуждался украинский конфликт.Скандальных элементов тут было два:Во-первых, перед этим, 8 октября, было заявлено, что Байден не поедет на совещание на авиабазе "Рамштайн", где решаются вопросы предоставления военной помощи Украине. А 12 октября совещание вовсе было отменено.Формальным предлогом стал ураган в США, но и так все понимали, что США таким образом ответили на "план победы", аккуратно указав Зеленскому на необоснованность его претензий руководить "цивилизованным миром".Во-вторых, на встречу в Берлине не был приглашён сам Зеленский, что вопиюще противоречит провозглашённому Киевом и поддержанному Вашингтоном формату "ни слова об Украине без Украины".Разумеется, это не означает, что западные союзники не будут поддерживать Украину (слишком много в неё вложено), но вполне может значить, что "план победы" не принят, а его автор полуофициально признан бывшим президентом не только в России, но и в ЕС и США.20 октября СМИ сообщили о том, что посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в аналитическом центре Chatham House. Само по себе это не сенсация, но речь идёт о первом выходе посла на широкую публику.Тут следует вспомнить скандальную предысторию назначения Залужного – в феврале он был отправлен в отставку с поста главкома, в марте назначен послом в Лондон, в апреле получил агреман, в июле выехал по назначению и только в октябре соизволил сказать что-то членораздельное. Восемь месяцев…По слухам, в Лондоне узнали о назначении нового посла из сообщений СМИ, и месяц возили МИД Украины и Офис президента фейсом по тейблу, объясняя особенности дипломатического этикета (не то, чтобы в Киеве его не знали, но ещё позапрошлый глава МИД Павел Климкин хвалился тем, что он сознательно пренебрегает этим самым этикетом).Выступление посла запомнилось: он не смог выговорить слово "цивилизация" и слегка переврал сюжет пьесы "Отелло". Это, конечно, наложило определённый комический оттенок на картинку, что, видимо, в планы организаторов освещения конференции не входило.И тогда The Daily Telegraph устроила скандал на ровном месте, сообщив, что, по мнению генерала, гарантии безопасности более важны для Украины, нежели территориальный вопрос. Подразумевается – Украина может пойти на подписание мирного соглашения с Россией без учёта "оккупированных территорий".Это уже была полноценная сенсация и даже скандал, потому что:а) МИД Украины официально заявлял, что Украина не рассматривает других вариантов завершения конфликта кроме как на границах 1991 года;б) посол Украины, будь он хоть трижды генерал, не имеет права делать такие заявления.Правда, ознакомившись с текстом выступления, легко убедиться, что уважаемое издание натягивает сову на глобус:"Я не упомянул территории. Я говорил о защищённости, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Если бы я жил в своём доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его".Несколько косноязычно, но Залужного можно понять именно в контексте позиции официального Киева – мы должны решить территориальную проблему сейчас, чтобы её не пришлось решать следующим поколениям. Ничего более.Т.е., сенсация дутая? Не совсем…В тот же день The Sunday Times написала:"После увольнения популярного военачальника генерала Валерия Залужного, ныне посла Украины в Лондоне, и отмены якобы (sic! – Авт) из-за войны президентских выборов, назначенных на апрель, многие начинают задаваться вопросом, а является ли он (Зеленский – Авт.) по-прежнему подходящим человеком для руководства своей страной".Возникает впечатление, что Запад (или, по крайней мере, Британия) не только "снял с довольствия" Зеленского, но и назначил его преемника…21 октября появилась информация, что Залужный написал первую книгу мемуаров, назвав её "Моя война". В его ближайших планах написание ещё двух книг: "Наша война" и "Их война". Уж не аналог ли это сериала "Слуга народа"?С выдвижением Залужного есть, разумеется, несколько проблем – он сам не очень рвётся в политику, да и с чисто формальной точки зрения, переехав в Лондон, он теряет право на выдвижение (кандидат на пост президента должен 10 лет непрерывно проживать в стране).А вот Пётр Порошенко в политику рвётся.19 октября он выступил по телевидению, заявив, что в феврале 2022 года "вся власть из Киева сдриснула" (это обстоятельство отрицается не только на Украине, но и за рубежом – есть даже свидетельства западных журналистов, в соответствии с которыми Зеленский якобы находился именно в Киеве), а Порошенко лично обеспечил эвакуацию Бучи, Ирпеня и Гостомеля, раздал людям оружие и защитил Киев (никакой эвакуации не было, оружие раздавало МВД, а обороной занималось военное командование – это общеизвестно и легко доказуемо).Кроме того, по всей Украине вновь активизировались акции семей военнопленных и пропавших без вести, которые требуют от власти обратить внимание на их проблемы. Считается, что финансирует эти акции Порошенко.В общем, кампания экс-президента тоже начинает набирать обороты.Юлия Тимошенко и Дмитрий Разумков пока выжидают – никаких признаков активности с их стороны нет.В Киеве циркулируют слухи, что Зеленский намеревается провести президентские (но не парламентские) выборы весной 2025 года независимо от того, сохранится ли в стране военное положение или нет.Судя по всему, на это решение оказали влияние успехи Майи Санду, режим которой создал исключительные возможности для фальсификации результатов выборов и референдума благодаря голосованию молдаван, выехавших в Европу (у Зеленского этот ресурс значительно больший). Однако неубедительный итог голосования в Молдавии 20 октября может заставить Офис президента изменить эти планы (если они, конечно, вообще были – источники затрудняются объяснить, как ОП может обосновать проведение выборов).О несостоявшихся президентских выборах 2024 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Итоги президентских выборов 2024 года: Зеленский и его легитимность"

https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

https://ukraina.ru/20241007/1057931223.html

https://ukraina.ru/20241013/1058054424.html

https://ukraina.ru/20240926/1057711218.html

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украина, киев, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, петр порошенко, мид, офис президента, парламентские выборы, выборы, военное положение, мнения