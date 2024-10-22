https://ukraina.ru/20241022/1058273606.html

Сейчас начнётся! Что позволит Санду отменить выборы, а Украине напасть на Приднестровье - Амерберг

Сейчас начнётся! Что позволит Санду отменить выборы, а Украине напасть на Приднестровье - Амерберг - 22.10.2024 Украина.ру

Сейчас начнётся! Что позволит Санду отменить выборы, а Украине напасть на Приднестровье - Амерберг

Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру проанализировал результаты первого тура президентских выборов и... Украина.ру, 22.10.2024

2024-10-22T13:05

2024-10-22T13:05

2024-10-22T13:05

видео

приднестровье

молдавия

украина

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референдум

бывший ссср

приднестровская молдавская республика

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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру проанализировал результаты первого тура президентских выборов и референдума по вопросу евроинтеграции в Молдавии, а также рассказал об угрозах, которые появляются сейчас для Приднестровья. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:27 - Об итогах выборах президента Молдавии и референдума по евроинтеграции. Что может сделать Санду, находясь в неадекватном состоянии? 14:35 – На какие провокации в отношении Приднестровья могут пойти власти Молдавии для того, чтобы не проводить второй тут выборов? 22:00 – Как могут разворачиваться события в случае победы Стояногло? Не пойдёт ли он по пути Зеленского? 23:53 – О вероятности нападения Украины на Приднестровье; 25:00 – О ситуации в Приднестровье. К чему готовится непризнанная республика? 27:23 – О гражданах Молдавии, которые проголосовали в Москве: кто эти люди и откуда они родом? 30:58 – Об общественных настроениях молдаван и действиях режима Санду ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg

приднестровье

молдавия

украина

бывший ссср

приднестровская молдавская республика

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