https://ukraina.ru/20241022/1058273606.html
Сейчас начнётся! Что позволит Санду отменить выборы, а Украине напасть на Приднестровье - Амерберг
Сейчас начнётся! Что позволит Санду отменить выборы, а Украине напасть на Приднестровье - Амерберг - 22.10.2024 Украина.ру
Сейчас начнётся! Что позволит Санду отменить выборы, а Украине напасть на Приднестровье - Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру проанализировал результаты первого тура президентских выборов и... Украина.ру, 22.10.2024
2024-10-22T13:05
2024-10-22T13:05
2024-10-22T13:05
видео
приднестровье
молдавия
украина
владимир зеленский
ес
президентские выборы
референдум
бывший ссср
приднестровская молдавская республика
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру проанализировал результаты первого тура президентских выборов и референдума по вопросу евроинтеграции в Молдавии, а также рассказал об угрозах, которые появляются сейчас для Приднестровья. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:27 - Об итогах выборах президента Молдавии и референдума по евроинтеграции. Что может сделать Санду, находясь в неадекватном состоянии? 14:35 – На какие провокации в отношении Приднестровья могут пойти власти Молдавии для того, чтобы не проводить второй тут выборов? 22:00 – Как могут разворачиваться события в случае победы Стояногло? Не пойдёт ли он по пути Зеленского? 23:53 – О вероятности нападения Украины на Приднестровье; 25:00 – О ситуации в Приднестровье. К чему готовится непризнанная республика? 27:23 – О гражданах Молдавии, которые проголосовали в Москве: кто эти люди и откуда они родом? 30:58 – Об общественных настроениях молдаван и действиях режима Санду ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg
приднестровье
молдавия
украина
бывший ссср
приднестровская молдавская республика
пмр
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, приднестровье, молдавия, украина, владимир зеленский, ес, президентские выборы, референдум, бывший ссср, приднестровская молдавская республика, пмр, санду майя, евроинтеграция, восточное партнерство, нато, сво, видео
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру проанализировал результаты первого тура президентских выборов и референдума по вопросу евроинтеграции в Молдавии, а также рассказал об угрозах, которые появляются сейчас для Приднестровья.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:27 - Об итогах выборах президента Молдавии и референдума по евроинтеграции. Что может сделать Санду, находясь в неадекватном состоянии?
14:35 – На какие провокации в отношении Приднестровья могут пойти власти Молдавии для того, чтобы не проводить второй тут выборов?
22:00 – Как могут разворачиваться события в случае победы Стояногло? Не пойдёт ли он по пути Зеленского?
23:53 – О вероятности нападения Украины на Приднестровье;
25:00 – О ситуации в Приднестровье. К чему готовится непризнанная республика?
27:23 – О гражданах Молдавии, которые проголосовали в Москве: кто эти люди и откуда они родом?
30:58 – Об общественных настроениях молдаван и действиях режима Санду
ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg