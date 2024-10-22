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Кличко отстранил своего заместителя после скандала с незаконным обогащением
Кличко отстранил своего заместителя после скандала с незаконным обогащением - 22.10.2024 Украина.ру
Кличко отстранил своего заместителя после скандала с незаконным обогащением
Мэр Киева Виталий Кличко 22 октября сообщил в своем телеграм-канале, что отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Владимира Прокопива после скандала с незаконным обогащением его семьи
2024-10-22T11:57
2024-10-22T11:57
2024-10-22T11:57
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"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus.Info в отношении заместителя председателя КГГА (Киевская городская государственная администрация - ред.) Владимира Прокопива. А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям", - написал Кличко.Украинское издание Bihus.Info ранее сообщало, что супруга, теща, тесть и друг Прокопива за время конфликта на Украине приумножили свое состояние. Причем журналисты заметили факты незаконного обогащения у родственников чиновника. В частности, как пишет издание, жена Вера в феврале 2022 года купила квартиру в одном из самых дорогих жилищных комплексов Киева. Кроме того, у семьи есть коммерческие площади, дом в элитном районе и 750 квадратов офисов у тестя, разбросанных по всему Киеву.Прокопив – один из ключевых политиков Киева. В Киевсовете он уже 10 лет. Заместителем мэра является пять лет. О коррупции на Украине - в материале СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, виталий кличко, украина, кгга, киевсовет, сбу
Новости, Киев, Виталий Кличко, Украина, КГГА, Киевсовет, СБУ
Кличко отстранил своего заместителя после скандала с незаконным обогащением
Мэр Киева Виталий Кличко 22 октября сообщил в своем телеграм-канале, что отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Владимира Прокопива после скандала с незаконным обогащением его семьи
"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus.Info в отношении заместителя председателя КГГА (Киевская городская государственная администрация - ред.) Владимира Прокопива. А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям", - написал Кличко.
Украинское издание Bihus.Info ранее сообщало, что супруга, теща, тесть и друг Прокопива за время конфликта на Украине
приумножили свое состояние. Причем журналисты заметили факты незаконного обогащения у родственников чиновника.
В частности, как пишет издание, жена Вера в феврале 2022 года купила квартиру в одном из самых дорогих жилищных комплексов Киева. Кроме того, у семьи есть коммерческие площади, дом в элитном районе и 750 квадратов офисов у тестя, разбросанных по всему Киеву.
Прокопив – один из ключевых политиков Киева. В Киевсовете
он уже 10 лет. Заместителем мэра является пять лет.
О коррупции на Украине - в материале СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом" на сайте Украина.ру.