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Кличко отстранил своего заместителя после скандала с незаконным обогащением

Кличко отстранил своего заместителя после скандала с незаконным обогащением - 22.10.2024 Украина.ру

Кличко отстранил своего заместителя после скандала с незаконным обогащением

Мэр Киева Виталий Кличко 22 октября сообщил в своем телеграм-канале, что отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Владимира Прокопива после скандала с незаконным обогащением его семьи

2024-10-22T11:57

2024-10-22T11:57

2024-10-22T11:57

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"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus.Info в отношении заместителя председателя КГГА (Киевская городская государственная администрация - ред.) Владимира Прокопива. А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям", - написал Кличко.Украинское издание Bihus.Info ранее сообщало, что супруга, теща, тесть и друг Прокопива за время конфликта на Украине приумножили свое состояние. Причем журналисты заметили факты незаконного обогащения у родственников чиновника. В частности, как пишет издание, жена Вера в феврале 2022 года купила квартиру в одном из самых дорогих жилищных комплексов Киева. Кроме того, у семьи есть коммерческие площади, дом в элитном районе и 750 квадратов офисов у тестя, разбросанных по всему Киеву.Прокопив – один из ключевых политиков Киева. В Киевсовете он уже 10 лет. Заместителем мэра является пять лет. О коррупции на Украине - в материале СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом" на сайте Украина.ру.

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