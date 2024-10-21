"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента - 21.10.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241021/1058251678.html
"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента
"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента - 21.10.2024 Украина.ру
"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента
21 октября 1933 года на советские экраны вышел фильм, который вполне мог стать классикой – история Колиивщины богата событиями и яркими личностями. Кроме того, литературной основой фильма стала знаменитая и неоднозначная поэма "Гайдамаки" Тараса Шевченко. Режиссер работал опытный, Иван Кавалеридзе, актёры были талантливые, но – не сложилось...
2024-10-21T16:00
2024-10-21T16:00
история
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кинематограф
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В 1841 году в Санкт-Петербурге был опубликован первый исторический роман в стихах на малороссийском языке "Гайдамаки". Его написал талантливый начинающий художник, поэт, писатель Тарас Шевченко. В центре романа находилась Колиивщина – так называлось восстание малороссийских селян и казаков, жителей польского ещё на то время Правобережья, против польских панов, еврейских ростовщиков и арендаторов и униатских (греко-католических) раскольников. Колиями называли длинные очень острые ножи, которыми кололи свиней, и сами специалисты по забою скота. Продлилось восстание всего год, с мая 1768 года по июнь 1769-го, но оставило в истории и культуре Украины неизгладимый след.Участвовавших в восстании селян и казаков называли "гайдамаками". Явление гайдаматчины более обширно, чем Колиивщина. Первый раз в сохранившихся письменных источниках оно упоминается в 1717 году, но, скорее всего, появилось гораздо раньше во времена антипольского восстания Семёна Палия(1702-04), а исторически брало начало со времен Брестской унии и первого значительного восстания казаков Северина Наливайко (1594-96). Слово "гайдамака" пошло от турецкого haydamak – "пойти насмарку", то есть означало людей, чьи жизни загублены угнетателями. Гайдамаки – это фактически обречённые люди, отказавшиеся от своих жизней ради мести обидчикам.Многие историки и писатели, и Шевченко не стал исключением, описывая Колиивщину и действия гайдамаков, делают акцент на их звериной жестокости. Уничтожая угнетателей, они убивали и женщин, и детей. При этом как-то тактично умалчивается, что жестокость эта возникла не сама по себе, а стала ответом на звериную жестокость самих польских панов, которую они проявляли при подавлении малороссийских крестьянско-казацких восстаний даже в просвещенном XVIII веке. В 1703 году, подавляя восстание Палия и Самуся, поляки население нескольких сел уничтожили полностью, посадив всех, от мала до велика, на кол. В других сёлах всем отрезали, несмотря на возраст и пол, левое ухо, несколько сёл просто вырезали. Такое взаимное "уважительное" отношение православные малоросы с одной стороны, и католическая шляхта и магнаты с другой, которых поддерживали униаты и исповедовавшие иудаизм арендаторы, шинкари и ростовщики, демонстрировали уже более века, и кто тут прав, кто виноват, было не разобрать.К середине XVIII века взаимная межнациональная и межэтническая ненависть на Украине стала хтонической, густо замешанной и на классовой, и на этнической, и на конфессиональной вражде. Причём чаще всего все участники ориентировались больше на последнюю. Но как раз вот это Кавалеридзе в своём фильме, который он снимал в 1933 году на 1-й Одесской киностудии, старался не показать – в то время на первое место выпячивали вражду классовую.У Тараса Шевченко главными героями поэмы были Иван Гонта, сотник казацкой милиции одного из польских магнатов, и Максим Железняк – бывший запорожский атаман, который к тому времени доживал свой век монахом казацкого Матронинского монастыря. Этот монастырь является идеологическо-сакральным центром древнего "сердца" казацких земель – поросшего густыми лесами Холодного яра. И дожил бы здесь козак до своих последних дней, в поисках покаяния или просветления, если бы не "кляти ляхы".Колиивщину спровоцировала участники т.н. "барской конфедерации". Они восстали против пророссийского короля, ставленника и бывшего любовника Екатерины II Станислава ІІ Понятовского. Захватив часть Правобережья, польские дворяне стали грабить имения своих политических противников и издеваться над православным населением, после чего и вспыхнуло восстание. Железняк "забыл" про своё монашество и сколотил отряд народной самообороны. Гонту послали подавлять восставших во главе казацкой милиции, но вместо этого он к ним примкнул. Кавалеридзе главным своим героем сделал ещё одного из руководителей восставших – Семёна Неживого, которого у Шевченко в "Гайдамаках" нет. Это реальная историческая личность.Изначально его звали Семёном Мусиенко, был он родом из-под казацкой столицы Чигирина – это современная Черкасская область. После того, как он ушёл на Запорожье в Чигиринский курень, получил по своей профессии прозвище "Гончар". Затем вернулся в родные места, осел недалеко от Чигирина в Субботове (бывшем имении Богдана Хмельницкого), где женился, родился сын. Затем переехал с семейством в Мельники. Там его и застал развязанный шляхтой террор.Иосиф Шелест, один из восьми казаков, которые вместе с Железняком отправились в надднепровские монастыри Правобережья "на пенсию", весной 1768 года собрал отряд колиив. Одним из них и стал Семён Мусиенко. Судя по прозвищу, семью он свою потерял.После гибели Шелеста от случайного выстрела своего же товарища-запорожца, отряд возглавил Максим Железняк. Из Мошен, после захвата Черкасс, Смелы, Жаботина, по его приказу часть восставших под командованием Семена Неживого и Никиты Швачки двинулась к Каневу. Город был взят штурмом, замок сожжен, польское, униатское и еврейское население уничтожено. Восставшие дошли на севере до самой границы с Российской империей, до старинного казачьего городка Трахтемиров, который тоже взяли. Дальше начиналась территория небольшого "огрызка" российской правобережной территории с Киевом в центре. Других владений на то время империя на Правобережье пока что не имела.Затем к июню Неживой спустился южнее, в район реки Тясмин к ныне затопленному водами Кременчугского водохранилища городку Крылов, который лежал по обе стороны реки. Поляки, евреи и униаты спрятались от гайдамаков на левом российском берегу под защитой российских войск.Русский подполковник, серб по национальности, Иван Самойлович Хорват беженцев гайдамакам не выдал. Неживой установил в правобережной части Крылова казацкую власть, и отошёл вглубь занятой гайдамаками территории.Российская армия разгромила Колиивщину. Гонту, как формального предателя, отдали полякам. Они с радостью приняли этот жест "доброй воли" российской императрицы, которой поляки-дворяне были ближе, чем простолюдины. Гонту жестоко замучили. Срывать по полоске кожи, а потом отрубать по одной конечности Гонте должны были 14 дней. Но на третий день у коронного гетмана Ксаверия Браницкого все-таки шевельнулось в душе что-то человеческое, и казацкому сотнику просто отрубили голову.Остальных лидеров восстания чиновники императрицы сослали. Перед этим они поступили немногим гуманнее, чем поляки – били арестованных батогами, выдрали им ноздри, поставили тавро. Железняк и часть восставших разоружили конвой и бежали, но их потом переловили и все-таки отправили на каторгу, где они и сгинули.К Неживому судьба оказалась несколько благосклонней: он, а также Никита Швачка и ещё некоторые запорожцы были сначала сосланы в Сибирь. Но там их буквально через пару лет зачислили в Сибирское казачье войско, где их следы и теряются. Известно, что Неживой обвенчался в 1770 году с местной вдовой Марией Рубиковой и потом долго служил в Песчаном редуте Пресногорьковской крепости (сейчас это территория Казахстана).У Кавалеридзе роль Семена Неживого довольно талантливо сыграл актер гремевшего в то время на Украине харьковского театра "Березиль" Александр (Лесь) Сердюк. Современным зрителям больше знаком его относительно недавно умерший сын, тоже актер с харизматичной казацкой внешностью, Александр Александрович (тоже Лесь) Сердюк.Старший Лесь Сердюк в кино снимался в основном до войны. После разгрома "Березиля" в том же 1933 году, когда на экраны вышел "Колиивщина", он перешёл, как и вся трупа, в Харьковсий театр им. Шевченко. Затем Сердюк руководил этим театром и преподавал в Харьковском театральном институте. После "Колиивщины" его заметили и пригласили сыграть главную роль в ещё одном поставленном по произведению Шевченко фильме "Назар Стодоля" (1937). Ну и Кавалеридзе снял его в своей киноверсии оперы "Запорожец за Дунаем" (1937), где актёр сыграл казака Андрея – главного лирического героя.Кавалеридзе заставили править сценарий, доснимать и заниматься перемонтажем фильма 17 раз. В результате, хоть съёмки и проводились в 1931 году, фильм показали только в 1933-м. Он должен был стать первым советским звуковым фильмом, но из-за задержки кинопроизводства не стал. Снимать его начали в пик украинизации, а монтаж пришёлся на время борьбы с "буржуазным национализмом". Финальная версия превратилась в несколько бессвязное повествование с вялой драматургией.Первый вариант фильма, вышедший на экраны в 1933 году, был продолжительностью всего 67 минут. В 1968 его, пытаясь улучшить, перемонтировали, добавили ещё 13 минут, до 80-ти, но значительно лучше он от этого не стал.Любопытно, что "Колиивщина" стала уже вторым обращением Кавалеридзе к теме гайдамаков и соответствующей поэме Тараса Шевченко. Его первый фильм "Ливень. Кино-офорты к истории Гайдаматчины" (1929) был на ту же тематику, только так как Кавалеридзе был в первую очередь скульптором, и только во вторую – сценаристом и режиссёром, это в фильме чувствовалось из-за чрезмерной увлечённостью статикой. Также это чувствуется и в фильме 1933 года.Кроме того, перед режиссёром стояла непростая задача нивелировать в сюжете межнациональную и межрелигиозную роль, и выставить на передний план классовую борьбу. Судя по тому, что осталось от отснятого материала, он с ней не справился. Герои в фильме говорят на своих родных языках – украинском, русском, польском, идише, и при этом нет никакого дубляжа, что уже без всяких коннотаций показывает всю сложность происходивших в то время событий.Может по этой причине, а может и по той, что евреи и поляки… да и русские были показаны в фильме не в совсем приглядной роли, его и посчитали 90 лет назад сеющим межнациональную рознь, и буквально через 6 дней после премьеры запретили. По воспоминаниям современников. Кавалеридзе не репрессировали тогда только из-за его скульптурных заслуг. Ему даже не вспомнили, что он работал при немцах в управе оккупированного Киева, как говорится, Бог миловал.С распадом СССР отношение к Кавалерилзе и его творчеству сильно изменилось. Именно из-за того, что не нравилось в "Колиивщине" коммунистическим чиновникам, ее полюбили чиновники националистические. Фильм занимает официальное почетное 46-48-е место в сотне лучших украинских фильмов всех времён и рекомендуется ими к просмотру. Ну а мы смотреть его или нет оставим на выбор читателей.
https://ukraina.ru/20240127/1043004199.html
https://ukraina.ru/20240211/1043469422.html
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история, история ссср, история украины, украина, тарас шевченко, одесская киностудия, кино, фильм, кинематограф, xviii век, польша, российская империя
История, История, история СССР, история Украины, Украина, Тарас Шевченко, Одесская киностудия, кино, фильм, кинематограф, XVIII век, Польша, Российская империя

"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента

16:00 21.10.2024
 
Александр Сердюк в фильме "Колиивщина" (1933)
Александр Сердюк в фильме Колиивщина (1933)
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Алексей Стаценко
публицист
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21 октября 1933 года на советские экраны вышел фильм, который вполне мог стать классикой – история Колиивщины богата событиями и яркими личностями. Кроме того, литературной основой фильма стала знаменитая и неоднозначная поэма "Гайдамаки" Тараса Шевченко. Режиссер работал опытный, Иван Кавалеридзе, актёры были талантливые, но – не сложилось...
В 1841 году в Санкт-Петербурге был опубликован первый исторический роман в стихах на малороссийском языке "Гайдамаки". Его написал талантливый начинающий художник, поэт, писатель Тарас Шевченко. В центре романа находилась Колиивщина – так называлось восстание малороссийских селян и казаков, жителей польского ещё на то время Правобережья, против польских панов, еврейских ростовщиков и арендаторов и униатских (греко-католических) раскольников. Колиями называли длинные очень острые ножи, которыми кололи свиней, и сами специалисты по забою скота. Продлилось восстание всего год, с мая 1768 года по июнь 1769-го, но оставило в истории и культуре Украины неизгладимый след.
Участвовавших в восстании селян и казаков называли "гайдамаками". Явление гайдаматчины более обширно, чем Колиивщина. Первый раз в сохранившихся письменных источниках оно упоминается в 1717 году, но, скорее всего, появилось гораздо раньше во времена антипольского восстания Семёна Палия(1702-04), а исторически брало начало со времен Брестской унии и первого значительного восстания казаков Северина Наливайко (1594-96). Слово "гайдамака" пошло от турецкого haydamak – "пойти насмарку", то есть означало людей, чьи жизни загублены угнетателями. Гайдамаки – это фактически обречённые люди, отказавшиеся от своих жизней ради мести обидчикам.
Многие историки и писатели, и Шевченко не стал исключением, описывая Колиивщину и действия гайдамаков, делают акцент на их звериной жестокости. Уничтожая угнетателей, они убивали и женщин, и детей. При этом как-то тактично умалчивается, что жестокость эта возникла не сама по себе, а стала ответом на звериную жестокость самих польских панов, которую они проявляли при подавлении малороссийских крестьянско-казацких восстаний даже в просвещенном XVIII веке. В 1703 году, подавляя восстание Палия и Самуся, поляки население нескольких сел уничтожили полностью, посадив всех, от мала до велика, на кол. В других сёлах всем отрезали, несмотря на возраст и пол, левое ухо, несколько сёл просто вырезали. Такое взаимное "уважительное" отношение православные малоросы с одной стороны, и католическая шляхта и магнаты с другой, которых поддерживали униаты и исповедовавшие иудаизм арендаторы, шинкари и ростовщики, демонстрировали уже более века, и кто тут прав, кто виноват, было не разобрать.
К середине XVIII века взаимная межнациональная и межэтническая ненависть на Украине стала хтонической, густо замешанной и на классовой, и на этнической, и на конфессиональной вражде. Причём чаще всего все участники ориентировались больше на последнюю. Но как раз вот это Кавалеридзе в своём фильме, который он снимал в 1933 году на 1-й Одесской киностудии, старался не показать – в то время на первое место выпячивали вражду классовую.
У Тараса Шевченко главными героями поэмы были Иван Гонта, сотник казацкой милиции одного из польских магнатов, и Максим Железняк – бывший запорожский атаман, который к тому времени доживал свой век монахом казацкого Матронинского монастыря. Этот монастырь является идеологическо-сакральным центром древнего "сердца" казацких земель – поросшего густыми лесами Холодного яра. И дожил бы здесь козак до своих последних дней, в поисках покаяния или просветления, если бы не "кляти ляхы".
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Колиивщину спровоцировала участники т.н. "барской конфедерации". Они восстали против пророссийского короля, ставленника и бывшего любовника Екатерины II Станислава ІІ Понятовского. Захватив часть Правобережья, польские дворяне стали грабить имения своих политических противников и издеваться над православным населением, после чего и вспыхнуло восстание. Железняк "забыл" про своё монашество и сколотил отряд народной самообороны. Гонту послали подавлять восставших во главе казацкой милиции, но вместо этого он к ним примкнул. Кавалеридзе главным своим героем сделал ещё одного из руководителей восставших – Семёна Неживого, которого у Шевченко в "Гайдамаках" нет. Это реальная историческая личность.
Изначально его звали Семёном Мусиенко, был он родом из-под казацкой столицы Чигирина – это современная Черкасская область. После того, как он ушёл на Запорожье в Чигиринский курень, получил по своей профессии прозвище "Гончар". Затем вернулся в родные места, осел недалеко от Чигирина в Субботове (бывшем имении Богдана Хмельницкого), где женился, родился сын. Затем переехал с семейством в Мельники. Там его и застал развязанный шляхтой террор.
Иосиф Шелест, один из восьми казаков, которые вместе с Железняком отправились в надднепровские монастыри Правобережья "на пенсию", весной 1768 года собрал отряд колиив. Одним из них и стал Семён Мусиенко. Судя по прозвищу, семью он свою потерял.
После гибели Шелеста от случайного выстрела своего же товарища-запорожца, отряд возглавил Максим Железняк. Из Мошен, после захвата Черкасс, Смелы, Жаботина, по его приказу часть восставших под командованием Семена Неживого и Никиты Швачки двинулась к Каневу. Город был взят штурмом, замок сожжен, польское, униатское и еврейское население уничтожено. Восставшие дошли на севере до самой границы с Российской империей, до старинного казачьего городка Трахтемиров, который тоже взяли. Дальше начиналась территория небольшого "огрызка" российской правобережной территории с Киевом в центре. Других владений на то время империя на Правобережье пока что не имела.
Затем к июню Неживой спустился южнее, в район реки Тясмин к ныне затопленному водами Кременчугского водохранилища городку Крылов, который лежал по обе стороны реки. Поляки, евреи и униаты спрятались от гайдамаков на левом российском берегу под защитой российских войск.
11 февраля, 09:00История
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Русский подполковник, серб по национальности, Иван Самойлович Хорват беженцев гайдамакам не выдал. Неживой установил в правобережной части Крылова казацкую власть, и отошёл вглубь занятой гайдамаками территории.
Российская армия разгромила Колиивщину. Гонту, как формального предателя, отдали полякам. Они с радостью приняли этот жест "доброй воли" российской императрицы, которой поляки-дворяне были ближе, чем простолюдины. Гонту жестоко замучили. Срывать по полоске кожи, а потом отрубать по одной конечности Гонте должны были 14 дней. Но на третий день у коронного гетмана Ксаверия Браницкого все-таки шевельнулось в душе что-то человеческое, и казацкому сотнику просто отрубили голову.
Остальных лидеров восстания чиновники императрицы сослали. Перед этим они поступили немногим гуманнее, чем поляки – били арестованных батогами, выдрали им ноздри, поставили тавро. Железняк и часть восставших разоружили конвой и бежали, но их потом переловили и все-таки отправили на каторгу, где они и сгинули.
К Неживому судьба оказалась несколько благосклонней: он, а также Никита Швачка и ещё некоторые запорожцы были сначала сосланы в Сибирь. Но там их буквально через пару лет зачислили в Сибирское казачье войско, где их следы и теряются. Известно, что Неживой обвенчался в 1770 году с местной вдовой Марией Рубиковой и потом долго служил в Песчаном редуте Пресногорьковской крепости (сейчас это территория Казахстана).
У Кавалеридзе роль Семена Неживого довольно талантливо сыграл актер гремевшего в то время на Украине харьковского театра "Березиль" Александр (Лесь) Сердюк. Современным зрителям больше знаком его относительно недавно умерший сын, тоже актер с харизматичной казацкой внешностью, Александр Александрович (тоже Лесь) Сердюк.
21 июня, 08:04История
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Старший Лесь Сердюк в кино снимался в основном до войны. После разгрома "Березиля" в том же 1933 году, когда на экраны вышел "Колиивщина", он перешёл, как и вся трупа, в Харьковсий театр им. Шевченко. Затем Сердюк руководил этим театром и преподавал в Харьковском театральном институте. После "Колиивщины" его заметили и пригласили сыграть главную роль в ещё одном поставленном по произведению Шевченко фильме "Назар Стодоля" (1937). Ну и Кавалеридзе снял его в своей киноверсии оперы "Запорожец за Дунаем" (1937), где актёр сыграл казака Андрея – главного лирического героя.
Кавалеридзе заставили править сценарий, доснимать и заниматься перемонтажем фильма 17 раз. В результате, хоть съёмки и проводились в 1931 году, фильм показали только в 1933-м. Он должен был стать первым советским звуковым фильмом, но из-за задержки кинопроизводства не стал. Снимать его начали в пик украинизации, а монтаж пришёлся на время борьбы с "буржуазным национализмом". Финальная версия превратилась в несколько бессвязное повествование с вялой драматургией.
Первый вариант фильма, вышедший на экраны в 1933 году, был продолжительностью всего 67 минут. В 1968 его, пытаясь улучшить, перемонтировали, добавили ещё 13 минут, до 80-ти, но значительно лучше он от этого не стал.
Любопытно, что "Колиивщина" стала уже вторым обращением Кавалеридзе к теме гайдамаков и соответствующей поэме Тараса Шевченко. Его первый фильм "Ливень. Кино-офорты к истории Гайдаматчины" (1929) был на ту же тематику, только так как Кавалеридзе был в первую очередь скульптором, и только во вторую – сценаристом и режиссёром, это в фильме чувствовалось из-за чрезмерной увлечённостью статикой. Также это чувствуется и в фильме 1933 года.
Кроме того, перед режиссёром стояла непростая задача нивелировать в сюжете межнациональную и межрелигиозную роль, и выставить на передний план классовую борьбу. Судя по тому, что осталось от отснятого материала, он с ней не справился. Герои в фильме говорят на своих родных языках – украинском, русском, польском, идише, и при этом нет никакого дубляжа, что уже без всяких коннотаций показывает всю сложность происходивших в то время событий.
Иван Петрович Кавалеридзе
12 апреля, 16:01История
"Украинский Роден" Иван Кавалеридзе 14 (по другим данным 13) апреля 1887 года на хуторе Ладанский Перекоповской волости Роменского уезда Полтавской губернии (сейчас – село Новопетровка Ромёнского район Сумской области) родился Иван Петрович Кавалеридзе, прозванный «украинским Роденом».
Может по этой причине, а может и по той, что евреи и поляки… да и русские были показаны в фильме не в совсем приглядной роли, его и посчитали 90 лет назад сеющим межнациональную рознь, и буквально через 6 дней после премьеры запретили. По воспоминаниям современников. Кавалеридзе не репрессировали тогда только из-за его скульптурных заслуг. Ему даже не вспомнили, что он работал при немцах в управе оккупированного Киева, как говорится, Бог миловал.
С распадом СССР отношение к Кавалерилзе и его творчеству сильно изменилось. Именно из-за того, что не нравилось в "Колиивщине" коммунистическим чиновникам, ее полюбили чиновники националистические. Фильм занимает официальное почетное 46-48-е место в сотне лучших украинских фильмов всех времён и рекомендуется ими к просмотру. Ну а мы смотреть его или нет оставим на выбор читателей.
 
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Заголовок открываемого материала
17:05В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет
17:05Будущее Украины обсудят на экономическом форуме в Киеве
17:00Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
16:49Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет
16:23Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
16:00"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента
15:59Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
15:50Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву
15:45Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за
15:09Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ
15:08В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв
14:43Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию
14:41Наёмника из США заочно осудили в России
14:24"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ
14:23"Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину
13:59Россия хочет мира, а не перемирия. Киселев об ответах Путина журналистам стран БРИКС
13:39Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"
13:38Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild
13:33Борис Джонсон теперь в Аргентине пробует агитировать за Украину
13:25Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания
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