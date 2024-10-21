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"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента

"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента - 21.10.2024 Украина.ру

"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента

21 октября 1933 года на советские экраны вышел фильм, который вполне мог стать классикой – история Колиивщины богата событиями и яркими личностями. Кроме того, литературной основой фильма стала знаменитая и неоднозначная поэма "Гайдамаки" Тараса Шевченко. Режиссер работал опытный, Иван Кавалеридзе, актёры были талантливые, но – не сложилось...

2024-10-21T16:00

2024-10-21T16:00

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В 1841 году в Санкт-Петербурге был опубликован первый исторический роман в стихах на малороссийском языке "Гайдамаки". Его написал талантливый начинающий художник, поэт, писатель Тарас Шевченко. В центре романа находилась Колиивщина – так называлось восстание малороссийских селян и казаков, жителей польского ещё на то время Правобережья, против польских панов, еврейских ростовщиков и арендаторов и униатских (греко-католических) раскольников. Колиями называли длинные очень острые ножи, которыми кололи свиней, и сами специалисты по забою скота. Продлилось восстание всего год, с мая 1768 года по июнь 1769-го, но оставило в истории и культуре Украины неизгладимый след.Участвовавших в восстании селян и казаков называли "гайдамаками". Явление гайдаматчины более обширно, чем Колиивщина. Первый раз в сохранившихся письменных источниках оно упоминается в 1717 году, но, скорее всего, появилось гораздо раньше во времена антипольского восстания Семёна Палия(1702-04), а исторически брало начало со времен Брестской унии и первого значительного восстания казаков Северина Наливайко (1594-96). Слово "гайдамака" пошло от турецкого haydamak – "пойти насмарку", то есть означало людей, чьи жизни загублены угнетателями. Гайдамаки – это фактически обречённые люди, отказавшиеся от своих жизней ради мести обидчикам.Многие историки и писатели, и Шевченко не стал исключением, описывая Колиивщину и действия гайдамаков, делают акцент на их звериной жестокости. Уничтожая угнетателей, они убивали и женщин, и детей. При этом как-то тактично умалчивается, что жестокость эта возникла не сама по себе, а стала ответом на звериную жестокость самих польских панов, которую они проявляли при подавлении малороссийских крестьянско-казацких восстаний даже в просвещенном XVIII веке. В 1703 году, подавляя восстание Палия и Самуся, поляки население нескольких сел уничтожили полностью, посадив всех, от мала до велика, на кол. В других сёлах всем отрезали, несмотря на возраст и пол, левое ухо, несколько сёл просто вырезали. Такое взаимное "уважительное" отношение православные малоросы с одной стороны, и католическая шляхта и магнаты с другой, которых поддерживали униаты и исповедовавшие иудаизм арендаторы, шинкари и ростовщики, демонстрировали уже более века, и кто тут прав, кто виноват, было не разобрать.К середине XVIII века взаимная межнациональная и межэтническая ненависть на Украине стала хтонической, густо замешанной и на классовой, и на этнической, и на конфессиональной вражде. Причём чаще всего все участники ориентировались больше на последнюю. Но как раз вот это Кавалеридзе в своём фильме, который он снимал в 1933 году на 1-й Одесской киностудии, старался не показать – в то время на первое место выпячивали вражду классовую.У Тараса Шевченко главными героями поэмы были Иван Гонта, сотник казацкой милиции одного из польских магнатов, и Максим Железняк – бывший запорожский атаман, который к тому времени доживал свой век монахом казацкого Матронинского монастыря. Этот монастырь является идеологическо-сакральным центром древнего "сердца" казацких земель – поросшего густыми лесами Холодного яра. И дожил бы здесь козак до своих последних дней, в поисках покаяния или просветления, если бы не "кляти ляхы".Колиивщину спровоцировала участники т.н. "барской конфедерации". Они восстали против пророссийского короля, ставленника и бывшего любовника Екатерины II Станислава ІІ Понятовского. Захватив часть Правобережья, польские дворяне стали грабить имения своих политических противников и издеваться над православным населением, после чего и вспыхнуло восстание. Железняк "забыл" про своё монашество и сколотил отряд народной самообороны. Гонту послали подавлять восставших во главе казацкой милиции, но вместо этого он к ним примкнул. Кавалеридзе главным своим героем сделал ещё одного из руководителей восставших – Семёна Неживого, которого у Шевченко в "Гайдамаках" нет. Это реальная историческая личность.Изначально его звали Семёном Мусиенко, был он родом из-под казацкой столицы Чигирина – это современная Черкасская область. После того, как он ушёл на Запорожье в Чигиринский курень, получил по своей профессии прозвище "Гончар". Затем вернулся в родные места, осел недалеко от Чигирина в Субботове (бывшем имении Богдана Хмельницкого), где женился, родился сын. Затем переехал с семейством в Мельники. Там его и застал развязанный шляхтой террор.Иосиф Шелест, один из восьми казаков, которые вместе с Железняком отправились в надднепровские монастыри Правобережья "на пенсию", весной 1768 года собрал отряд колиив. Одним из них и стал Семён Мусиенко. Судя по прозвищу, семью он свою потерял.После гибели Шелеста от случайного выстрела своего же товарища-запорожца, отряд возглавил Максим Железняк. Из Мошен, после захвата Черкасс, Смелы, Жаботина, по его приказу часть восставших под командованием Семена Неживого и Никиты Швачки двинулась к Каневу. Город был взят штурмом, замок сожжен, польское, униатское и еврейское население уничтожено. Восставшие дошли на севере до самой границы с Российской империей, до старинного казачьего городка Трахтемиров, который тоже взяли. Дальше начиналась территория небольшого "огрызка" российской правобережной территории с Киевом в центре. Других владений на то время империя на Правобережье пока что не имела.Затем к июню Неживой спустился южнее, в район реки Тясмин к ныне затопленному водами Кременчугского водохранилища городку Крылов, который лежал по обе стороны реки. Поляки, евреи и униаты спрятались от гайдамаков на левом российском берегу под защитой российских войск.Русский подполковник, серб по национальности, Иван Самойлович Хорват беженцев гайдамакам не выдал. Неживой установил в правобережной части Крылова казацкую власть, и отошёл вглубь занятой гайдамаками территории.Российская армия разгромила Колиивщину. Гонту, как формального предателя, отдали полякам. Они с радостью приняли этот жест "доброй воли" российской императрицы, которой поляки-дворяне были ближе, чем простолюдины. Гонту жестоко замучили. Срывать по полоске кожи, а потом отрубать по одной конечности Гонте должны были 14 дней. Но на третий день у коронного гетмана Ксаверия Браницкого все-таки шевельнулось в душе что-то человеческое, и казацкому сотнику просто отрубили голову.Остальных лидеров восстания чиновники императрицы сослали. Перед этим они поступили немногим гуманнее, чем поляки – били арестованных батогами, выдрали им ноздри, поставили тавро. Железняк и часть восставших разоружили конвой и бежали, но их потом переловили и все-таки отправили на каторгу, где они и сгинули.К Неживому судьба оказалась несколько благосклонней: он, а также Никита Швачка и ещё некоторые запорожцы были сначала сосланы в Сибирь. Но там их буквально через пару лет зачислили в Сибирское казачье войско, где их следы и теряются. Известно, что Неживой обвенчался в 1770 году с местной вдовой Марией Рубиковой и потом долго служил в Песчаном редуте Пресногорьковской крепости (сейчас это территория Казахстана).У Кавалеридзе роль Семена Неживого довольно талантливо сыграл актер гремевшего в то время на Украине харьковского театра "Березиль" Александр (Лесь) Сердюк. Современным зрителям больше знаком его относительно недавно умерший сын, тоже актер с харизматичной казацкой внешностью, Александр Александрович (тоже Лесь) Сердюк.Старший Лесь Сердюк в кино снимался в основном до войны. После разгрома "Березиля" в том же 1933 году, когда на экраны вышел "Колиивщина", он перешёл, как и вся трупа, в Харьковсий театр им. Шевченко. Затем Сердюк руководил этим театром и преподавал в Харьковском театральном институте. После "Колиивщины" его заметили и пригласили сыграть главную роль в ещё одном поставленном по произведению Шевченко фильме "Назар Стодоля" (1937). Ну и Кавалеридзе снял его в своей киноверсии оперы "Запорожец за Дунаем" (1937), где актёр сыграл казака Андрея – главного лирического героя.Кавалеридзе заставили править сценарий, доснимать и заниматься перемонтажем фильма 17 раз. В результате, хоть съёмки и проводились в 1931 году, фильм показали только в 1933-м. Он должен был стать первым советским звуковым фильмом, но из-за задержки кинопроизводства не стал. Снимать его начали в пик украинизации, а монтаж пришёлся на время борьбы с "буржуазным национализмом". Финальная версия превратилась в несколько бессвязное повествование с вялой драматургией.Первый вариант фильма, вышедший на экраны в 1933 году, был продолжительностью всего 67 минут. В 1968 его, пытаясь улучшить, перемонтировали, добавили ещё 13 минут, до 80-ти, но значительно лучше он от этого не стал.Любопытно, что "Колиивщина" стала уже вторым обращением Кавалеридзе к теме гайдамаков и соответствующей поэме Тараса Шевченко. Его первый фильм "Ливень. Кино-офорты к истории Гайдаматчины" (1929) был на ту же тематику, только так как Кавалеридзе был в первую очередь скульптором, и только во вторую – сценаристом и режиссёром, это в фильме чувствовалось из-за чрезмерной увлечённостью статикой. Также это чувствуется и в фильме 1933 года.Кроме того, перед режиссёром стояла непростая задача нивелировать в сюжете межнациональную и межрелигиозную роль, и выставить на передний план классовую борьбу. Судя по тому, что осталось от отснятого материала, он с ней не справился. Герои в фильме говорят на своих родных языках – украинском, русском, польском, идише, и при этом нет никакого дубляжа, что уже без всяких коннотаций показывает всю сложность происходивших в то время событий.Может по этой причине, а может и по той, что евреи и поляки… да и русские были показаны в фильме не в совсем приглядной роли, его и посчитали 90 лет назад сеющим межнациональную рознь, и буквально через 6 дней после премьеры запретили. По воспоминаниям современников. Кавалеридзе не репрессировали тогда только из-за его скульптурных заслуг. Ему даже не вспомнили, что он работал при немцах в управе оккупированного Киева, как говорится, Бог миловал.С распадом СССР отношение к Кавалерилзе и его творчеству сильно изменилось. Именно из-за того, что не нравилось в "Колиивщине" коммунистическим чиновникам, ее полюбили чиновники националистические. Фильм занимает официальное почетное 46-48-е место в сотне лучших украинских фильмов всех времён и рекомендуется ими к просмотру. Ну а мы смотреть его или нет оставим на выбор читателей.

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