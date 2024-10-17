Сопротивляться или сдаться? Пленный военком ВСУ посоветовал сыну сделать правильный выбор
Бывший сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, то есть военкомата) Киевской области Руслан Тагеев, который сейчас находится в российском плену, заявил, что боится мобилизации сына на Украине. Об этом он рассказал 17 октября агентству РИА Новости
Военком рассказал, что его сыну сейчас 25 лет, и он работает врачом-хирургом. В связи с этим, считает Тагеев, его наследника вряд ли призовут.
"Он в любом случае не будет воевать. Он дал клятву Гиппократа, думаю, он будет держаться таких взглядов", - заявил пленный, добавив, что его сын "честных, правильных взглядов".
Если же мобилизации избежать не удастся, уточнил Тагеев, он надеется, что его сын "сделает правильный выбор" и сдастся в плен Вооруженным силам России.
"Либо ваших будет лечить, либо наших", - резюмировал пленный.
Ранее бойцы штурмовых подразделений российской группировки войск "Восток" рассказали, что солдаты ВСУ все чаще отступают или сдаются в плен без сопротивления, исключение составляют лишь иностранные наемники.
10:32Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУВСУ практически перестали оказывать сопротивление российским военным. Особенно это было заметно при взятии Угледара. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ. Однако, оговорились они, есть исключения
При этом некоторые военные ВСУ не просто сдаются в плен, а переходят на сторону российской Армии. Так, накануне такой пример привел председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Показательный случай произошел на степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского", - пояснил Рогов, добавив, что украинский военный также указал место размещения командного пункта ВСУ, по которому позже был нанесен удар.
А бывают и курьезные истории. Например, в сентябре украинский военнослужащий Юрий Радушинский встретил в российском плену военкома Николая Юрченко, который несколько месяцев назад призвал его на фронт.
Пленный рассказал, что был мобилизован насильственно, несмотря на имевшиеся у него отсрочки от армии из-за перенесенных ранее операций. В ответ Юрченко попросил у него прощения, заявив, что искренне сожалеет об этой ситуации.
Причина, по которой украинские военные все чаще и легче сдаются в плен, банальная - потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят сообщения все о новых и новых ликвидациях тех, кто воюет за киевский режим.