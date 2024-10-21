https://ukraina.ru/20241021/1058219241.html

БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединении

БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединении - 21.10.2024 Украина.ру

БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединении

США если и будут конфликтовать с БРИКС, то только "подковерными" методами. Однако нам необходимо прекратить воспринимать объединение как "анти-НАТО", считает директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.

2024-10-21T06:10

2024-10-21T06:10

2024-10-21T06:10

интервью

россия

турция

сша

брикс

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казань

саудовская аравия

казахстан

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Об этом член-корреспондент РАН рассказал в интервью изданию Украина.ру.Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии примут участие представители 32 стран, из которых 24 будут представлены главами государств. Объединению БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, в этом году исполнилось 18 лет. Интерес к тому, чтобы присоединиться в той или иной форме к БРИКС, проявляют 34 страны, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова.— Алексей Владимирович, в преддверии саммита БРИКС в Казани многих волнует три вопроса. Первый: Турция подала заявку в БРИКС. Как вступление в БРИКС члена НАТО повлияет на климат внутри объединения? (Поясню: турецкий кейс уникален, потому что в отличие от Египта и ОАЭ, Турция не только является формальным и юридическим союзником США в рамках НАТО. На территории Турции располагаются американские военные базы, она включена в систему натовского командования и принятия решений. На чьей стороне будет Турция в случае большой войны НАТО и РФ, большой вопрос.)— Начну с конца. В случае большой войны НАТО с РФ абсолютно не важно, кто и на какой стороне будет находиться — это в любом случае быстро закончится ядерной катастрофой для всего человечества. Понятно, что США уже применяли ядерное оружие против мирного японского населения в 1945 году, а потом с конца 1940-х строили планы уничтожения десятков миллионов советских граждан в ходе ядерных бомбардировок. Но почему мы должны вторить демагогии купленных американцами представителей элит ряда европейских стран и обсуждать, что и кто будут делать, если США развяжут Третью мировую войну со взаимными масштабными ядерными ударами?При этом надо прекратить воспринимать БРИКС как "анти-НАТО". Это клише западных пропагандистов. Что мы имеем на самом деле? Закат миропорядка, где пара десятков стран живут "не по средствам", паразитируя на ранее награбленном английскими, французскими и другими европейскими колонизаторами, немецкими нацистами и их союзниками — равно, как и на созданной в 1944-1945 годах искусственной системе господства доллара в мировой экономике. Остальному миру все еще надо просто выживать, решая те самые задачи, которые ООН формально давно озвучила в 17 целях устойчивого развития. В Турции тоже живется непросто, как и в других странах Глобального Юга. Поэтому для них всех привлекателен формат БРИКС как жизнеспособная попытка сделать мир более справедливым для мирового большинства. Разумеется, БРИКС не надо идеализировать. Предстоит тяжелый и долгий путь, причем противоречия между отдельными странами-участницами иногда велики. Но важно, чтобы БРИКС по-прежнему был источником "позитивной" повестки, а не скатывался в конфронтационные вопросы, которые стремятся навязать страны "коллективного Запада". Для них только путь войны — способ еще несколько десятилетий получать плоды неоколониализма.— Вторая обсуждаемая тема последних дней. Казахстан в лице пресс-секретаря Касым-Жомарт Токаева заявил, что воздержится от подачи заявки в БРИКС. Почему такое сообщение сделано именно за неделю до БРИКС?— Мне кажется, что такой срок вполне корректен. Сенсацией, причем явно с негативными последствиями, было бы такое объявление, например, на самом саммите. При этом надо понимать, что БРИКС — это надолго. Роль данного объединения будет постоянно расти, так что у многих стран еще будет время определиться со своей окончательной позицией. Никакой цели раздувать число членов БРИКС в кратчайшие сроки нет и не должно быть. — Третья неопределенность, которая вновь всплыла в публичном поле. Саудовская Аравия член или не член БРИКС? — С формальной точки зрения на сайте МИД России в разделе БРИКС Саудовская Аравия названа в числе новых членов (https://mid.ru/ru/foreign_policy/briks/), также как и на сайте саммита в Казани (https://brics-russia2024.ru/en/about/). При этом надо осознавать, что расширенный БРИКС — это очень серьезный вызов для существующего западноцентричного мироустройства, поэтому США и их сателлиты будут предпринимать колоссальные усилия по недопущению участия в БРИКС хотя бы какого-то количества влиятельных государств Глобального Юга. Соответственно надо набраться терпения и наблюдать за усилиями дипломатов, а не бесплодно гадать накануне саммита. — Действительно, Соединенные Штаты тревожит планомерное и гармоничное развитие БРИКС, которое они считают ярко выраженным вызовом американскому глобальному доминированию. Как на Западе будут выстраивать конфронтацию этому объединению?— Думаю, что будут, но в основном "подковерными методами". Следует ожидать как точечного давления на некоторых политических лидеров крупных стран Глобального Юга, так и расширения применения США и их сателлитами разных мер недобросовестной конкуренции против стран, активно выступающих за честные отношения в мировой экономике и соблюдение принципов ООН во внешней политике.— Генеральный секретарь ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани. О чем говорит его присутствие на саммите в России? С какой целью пригласили его?— На сегодняшний день БРИКС — уже самое представительное трансконтинентальное объединение ведущих государств мира. В некоторых аспектах оно бесспорно превосходит по влиянию "Большую семерку". В таких условиях присутствие генсека ООН вполне закономерно. При этом надо постоянно помнить, что БРИКС— это не союз против кого-то, а объединение, призванное сделать мир более справедливым, в том числе избавиться от пережитков неоколониализма стран "коллективного Запада". А это всегда формально входило в повестку дня ООН (начиная от Устава ООН, провозгласившего равенство всех наций, до декларации Генассамблеи ООН 1960 г. о предоставлении независимости колониальным странам и народам).— Россия хочет использовать площадку БРИКС для объяснения причин кризиса на Украине, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как считаете, что и в каком формате мы можем объяснить? Ведь в рамках упомянутой выше ООН уже столько всего сказано…— Против России давно странами "коллективного Запада" развязана информационная война. Политика "отмены всего российского" проникла слишком во многие сферы. Даже в некоторых сугубо профессиональных докладах ООН про Россию теперь стараются почти не писать. Судя по некоторым антироссийским голосованиям на Генассамблее ООН, жертвами лживой пропаганды являются не только жители стран НАТО, но и политические элиты немалого количества стран Глобального Юга. В этой связи надо использовать все площадки для адекватного объяснения позиции России.О том, что ждет Казахстан без БРИКС, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества.

https://ukraina.ru/20240611/1055589992.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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