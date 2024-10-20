Грозин: Порох надо держать сухим, потому что Запад может сказать "так не доставайся же ты никому" - 20.10.2024 Украина.ру
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Грозин: Порох надо держать сухим, потому что Запад может сказать "так не доставайся же ты никому"
Грозин: Порох надо держать сухим, потому что Запад может сказать "так не доставайся же ты никому" - 20.10.2024 Украина.ру
Грозин: Порох надо держать сухим, потому что Запад может сказать "так не доставайся же ты никому"
Азиатско-тихоокеанский конфликт — это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад. Но на Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке
2024-10-20T07:30
2024-10-20T07:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Он начал с того, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт.По его словам, время работает на Китай, поэтому Китай заинтересован в том, чтобы максимально оттянуть этот процесс, накачивая НОАК новой техникой, осваивая новые способы ведения боевых действий. Уже сейчас он превосходит по некоторым параметрам возможное участие США в этом конфликте."В американском истеблишменте, несмотря на весь раздрай, складывается антикитайский консенсус. Так что китайцы правы, когда говорят, что им все равно, кто победит на выборах, Трамп или Харрис. Но для конфликта американцам необходимы развязанные руки, поэтому на месте господина Зеленского я бы прикидывал, в какой из штатов США нужно бежать, где будет меньше вероятности для несчастного случая", — заключил Грозин.Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов также прокомментировал масштабные военные учения вокруг Тайваня:"Вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским".Подробнее о ситуации в КНДР — в интервью Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДРПолный текст интервью ­­­­— Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь
https://ukraina.ru/20241018/1058183823.html
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новости, китай, запад, дональд трамп, сша, брикс, снг, камала харрис, детали
Новости, Китай, Запад, Дональд Трамп, США, БРИКС, СНГ, Камала Харрис, детали

Грозин: Порох надо держать сухим, потому что Запад может сказать "так не доставайся же ты никому"

07:30 20.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения Запад-2017 в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Азиатско-тихоокеанский конфликт — это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад. Но на Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Он начал с того, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт.

"На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе. Тогда воевать будет уже поздно, бессмысленно, надо будет выбрасывать белый флаг и договариваться о каком-то новом разделе зон влияния", — описал Грозин.

По его словам, время работает на Китай, поэтому Китай заинтересован в том, чтобы максимально оттянуть этот процесс, накачивая НОАК новой техникой, осваивая новые способы ведения боевых действий. Уже сейчас он превосходит по некоторым параметрам возможное участие США в этом конфликте.
"В американском истеблишменте, несмотря на весь раздрай, складывается антикитайский консенсус. Так что китайцы правы, когда говорят, что им все равно, кто победит на выборах, Трамп или Харрис. Но для конфликта американцам необходимы развязанные руки, поэтому на месте господина Зеленского я бы прикидывал, в какой из штатов США нужно бежать, где будет меньше вероятности для несчастного случая", — заключил Грозин.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 10:32
Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил ОрбанЗападные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины после информации о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова опубликовало британское издание Reuters
Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов также прокомментировал масштабные военные учения вокруг Тайваня:
"Вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским".
Подробнее о ситуации в КНДР — в интервью Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР
Полный текст интервью ­­­­— Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь
 
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