https://ukraina.ru/20241018/1058192478.html
Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО
Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО - 18.10.2024 Украина.ру
Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО
Министр обороны Украины Рустем Умеров 18 октября в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заверил журналистов, что не слышал о предложении Киеву отказаться от территорий в обмен на членство в НАТО
2024-10-18T14:26
2024-10-18T14:26
2024-10-18T14:26
новости
украина
рустем умеров
киев
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141594_0:43:1103:663_1920x0_80_0_0_d558defb5a88f451912f06d020a448c7.jpg
"Нет, я такого не слышал. Если бы это было, я бы точно… сделал бы очень плохие вещи", – сказал украинский министр.В начале месяца газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны все чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс.В сентябре президент Чехии Петр Павел призвал Украину смириться с фактом утраты территорий. В интервью The New York Times он сказал, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории Украины могут оставаться под контролем России, по крайней мере, "временно".Подробнее об обстановке в освобожденных регионах - в материале Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141594_0:0:1103:828_1920x0_80_0_0_b01a5f7efbe48071a7fdcc0f8e61f2e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, рустем умеров, киев, россия, нато
Новости, Украина, Рустем Умеров, Киев, Россия, НАТО
Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО
Министр обороны Украины Рустем Умеров 18 октября в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заверил журналистов, что не слышал о предложении Киеву отказаться от территорий в обмен на членство в НАТО