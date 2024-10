https://ukraina.ru/20241018/1058192478.html

Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО

Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО - 18.10.2024 Украина.ру

Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров 18 октября в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заверил журналистов, что не слышал о предложении Киеву отказаться от территорий в обмен на членство в НАТО

2024-10-18T14:26

2024-10-18T14:26

2024-10-18T14:26

новости

украина

рустем умеров

киев

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141594_0:43:1103:663_1920x0_80_0_0_d558defb5a88f451912f06d020a448c7.jpg

"Нет, я такого не слышал. Если бы это было, я бы точно… сделал бы очень плохие вещи", – сказал украинский министр.В начале месяца газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны все чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс.В сентябре президент Чехии Петр Павел призвал Украину смириться с фактом утраты территорий. В интервью The New York Times он сказал, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории Украины могут оставаться под контролем России, по крайней мере, "временно".Подробнее об обстановке в освобожденных регионах - в материале Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, рустем умеров, киев, россия, нато