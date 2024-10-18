Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО - 18.10.2024 Украина.ру
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Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО
Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО - 18.10.2024 Украина.ру
Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО
Министр обороны Украины Рустем Умеров 18 октября в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заверил журналистов, что не слышал о предложении Киеву отказаться от территорий в обмен на членство в НАТО
2024-10-18T14:26
2024-10-18T14:26
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"Нет, я такого не слышал. Если бы это было, я бы точно… сделал бы очень плохие вещи", – сказал украинский министр.В начале месяца газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны все чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс.В сентябре президент Чехии Петр Павел призвал Украину смириться с фактом утраты территорий. В интервью The New York Times он сказал, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории Украины могут оставаться под контролем России, по крайней мере, "временно".Подробнее об обстановке в освобожденных регионах - в материале Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, рустем умеров, киев, россия, нато
Новости, Украина, Рустем Умеров, Киев, Россия, НАТО

Умеров ответил на вопрос об отказе от регионов в обмен на членство в НАТО

14:26 18.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
Министр обороны Украины Рустем Умеров 18 октября в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заверил журналистов, что не слышал о предложении Киеву отказаться от территорий в обмен на членство в НАТО
"Нет, я такого не слышал. Если бы это было, я бы точно… сделал бы очень плохие вещи", – сказал украинский министр.
В начале месяца газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны все чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс.
В сентябре президент Чехии Петр Павел призвал Украину смириться с фактом утраты территорий. В интервью The New York Times он сказал, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории Украины могут оставаться под контролем России, по крайней мере, "временно".
Подробнее об обстановке в освобожденных регионах - в материале Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ на сайте Украина.ру.
 
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