Ненадежные элементы. Военный волонтер объяснил, почему ТЦК утроили облаву на концерте Вакарчука - 18.10.2024 Украина.ру
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Ненадежные элементы. Военный волонтер объяснил, почему ТЦК утроили облаву на концерте Вакарчука
Ненадежные элементы. Военный волонтер объяснил, почему ТЦК утроили облаву на концерте Вакарчука - 18.10.2024 Украина.ру
Ненадежные элементы. Военный волонтер объяснил, почему ТЦК утроили облаву на концерте Вакарчука
Люди, которые слушают рок, более склонны к критическому мышлению, чем те, кто слушает попсу. Поэтому нельзя исключать, что киевский режим собрал наиболее критически мыслящих людей на концерт Вакарчука, чтобы обнулить их на фронте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2024-10-18T03:15
2024-10-18T03:15
новости
россия
украина
курск
святослав вакарчук
мобилизация
концерт
ципсо
задержание
сво
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11 октября киевский концерт украинской рок-группы "Океана Эльзы" завершился облавой военкомов: сотрудники ТЦК массово проверяли документы и задерживали мужчин, которые выходили из зала.По мнению волонтера, такой рейд мог стать результатом внутриукраинских разборок или острой нехватки людей на фронте, когда сотрудники ТЦК решили действовать так неприкрыто.Алёхин отметил, что украинская ЦИПСО – это не когда "ты что-то наврал", это целая стратегия и технологии с целью проведения психологических операций не только против России, но и в отношении собственного населения. Глупо думать, что общество на Украине может свергнуть власть. Ни один фашистский режим не был уничтожен в результате народного восстания, потому что у него очень сильны инструменты зомбирования и репрессий. Это возможно только в результате внутриэлитного переворота, отметил эксперт."Что касается нехватки людей на фронте, то она тоже есть. Да, у нас тоже не стоят очереди в военкоматы. Но на Украине эта ситуация носит критический характер. Они сами говорят, что насильно мобилизованные не хотят стрелять", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, курск, святослав вакарчук, мобилизация, концерт, ципсо, задержание, сво, спецоперация, океан эльзы, детали
Новости, Россия, Украина, Курск, Святослав Вакарчук, мобилизация, концерт, ЦИПсО, задержание, СВО, Спецоперация, Океан Эльзы, детали

Ненадежные элементы. Военный волонтер объяснил, почему ТЦК утроили облаву на концерте Вакарчука

03:15 18.10.2024
 
Вакарчук: У нас сегодня праздник
Вакарчук: У нас сегодня праздник
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Люди, которые слушают рок, более склонны к критическому мышлению, чем те, кто слушает попсу. Поэтому нельзя исключать, что киевский режим собрал наиболее критически мыслящих людей на концерт Вакарчука, чтобы обнулить их на фронте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
11 октября киевский концерт украинской рок-группы "Океана Эльзы" завершился облавой военкомов: сотрудники ТЦК массово проверяли документы и задерживали мужчин, которые выходили из зала.
По мнению волонтера, такой рейд мог стать результатом внутриукраинских разборок или острой нехватки людей на фронте, когда сотрудники ТЦК решили действовать так неприкрыто.
Алёхин отметил, что украинская ЦИПСО – это не когда "ты что-то наврал", это целая стратегия и технологии с целью проведения психологических операций не только против России, но и в отношении собственного населения.
"Люди, которые слушают рок, более склонны к критическому мышлению, чем те, кто слушает попсу. И рокеры всегда воспринимались властями как ненадежный элемент. Поэтому я не исключаю, что киевский режим собрал наиболее критически мыслящих людей на концерт Вакарчука, чтобы обнулить их на фронте", — указал технолог.
Глупо думать, что общество на Украине может свергнуть власть. Ни один фашистский режим не был уничтожен в результате народного восстания, потому что у него очень сильны инструменты зомбирования и репрессий. Это возможно только в результате внутриэлитного переворота, отметил эксперт.
"Что касается нехватки людей на фронте, то она тоже есть. Да, у нас тоже не стоят очереди в военкоматы. Но на Украине эта ситуация носит критический характер. Они сами говорят, что насильно мобилизованные не хотят стрелять", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 17:12
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияУкраинаКурскСвятослав ВакарчукмобилизацияконцертЦИПсОзадержаниеСВОСпецоперацияОкеан Эльзыдетали
 
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