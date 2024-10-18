Ненадежные элементы. Военный волонтер объяснил, почему ТЦК утроили облаву на концерте Вакарчука
Вакарчук: У нас сегодня праздник
Люди, которые слушают рок, более склонны к критическому мышлению, чем те, кто слушает попсу. Поэтому нельзя исключать, что киевский режим собрал наиболее критически мыслящих людей на концерт Вакарчука, чтобы обнулить их на фронте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
11 октября киевский концерт украинской рок-группы "Океана Эльзы" завершился облавой военкомов: сотрудники ТЦК массово проверяли документы и задерживали мужчин, которые выходили из зала.
По мнению волонтера, такой рейд мог стать результатом внутриукраинских разборок или острой нехватки людей на фронте, когда сотрудники ТЦК решили действовать так неприкрыто.
"Люди, которые слушают рок, более склонны к критическому мышлению, чем те, кто слушает попсу. И рокеры всегда воспринимались властями как ненадежный элемент. Поэтому я не исключаю, что киевский режим собрал наиболее критически мыслящих людей на концерт Вакарчука, чтобы обнулить их на фронте", — указал технолог.
Глупо думать, что общество на Украине может свергнуть власть. Ни один фашистский режим не был уничтожен в результате народного восстания, потому что у него очень сильны инструменты зомбирования и репрессий. Это возможно только в результате внутриэлитного переворота, отметил эксперт.
"Что касается нехватки людей на фронте, то она тоже есть. Да, у нас тоже не стоят очереди в военкоматы. Но на Украине эта ситуация носит критический характер. Они сами говорят, что насильно мобилизованные не хотят стрелять", — заключил собеседник издания.
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