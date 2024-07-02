Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита" - 02.07.2024 Украина.ру
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Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита"
Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита" - 02.07.2024 Украина.ру
Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита"
У Украины есть определенные достижения на пропагандистском поприще. Например, Запад создал для Киева успешную иллюзию, что каждый украинский футболист мечтает потратить свой миллионный гонорар на квадрокоптеры. И кое-кто действительно тратится на ВСУ. А российские клубы могли бы реально помогать своим бойцам
2024-07-02T03:20
2024-07-02T03:20
новости
донбасс
россия
украина
руслан мармазов
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"спартак"
"шахтер"
украина.ру
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Он отметил, что сейчас в российском обществе очень противоречивое отношение к этому вопросу: с одной стороны, людям говорят, что надо жить по принципу: "все для фронта, все для победы", а потом гламурные ведущие "Матч-ТВ" детально разбирают матчи чемпионата Европы, "на который нас не пустили самым хамским образом"."Я не думал, что когда-то это скажу, но я действительно считаю, что есть вещи поважнее футбола", - сказал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер".Он резюмировал, что России нужно сосредотачиваться на внутреннем футболе, потому что на международную арену страну пустят очень нескоро. Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донбасс, россия, украина, руслан мармазов, "зенит", "спартак", "шахтер", украина.ру
Новости, Донбасс, Россия, Украина, Руслан Мармазов, "Зенит", "Спартак", "Шахтер", Украина.ру

Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита"

03:20 02.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолейбол. Суперлига. Мужчины. Матч "Динамо" - "Зенит-Казань"
Волейбол. Суперлига. Мужчины. Матч Динамо - Зенит-Казань - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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У Украины есть определенные достижения на пропагандистском поприще. Например, Запад создал для Киева успешную иллюзию, что каждый украинский футболист мечтает потратить свой миллионный гонорар на квадрокоптеры. И кое-кто действительно тратится на ВСУ. А российские клубы могли бы реально помогать своим бойцам
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.
"Мне бы тоже хотелось увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги московского "Спартака" или питерского "Зенита". Это уже было в Великую Отечественную войну, когда "мстители Донбасса" или "Колхозники Вологодчины" скидывались и покупали фронту танки и самолеты. Нам этого не хватает", - сказал Мармазов.
Он отметил, что сейчас в российском обществе очень противоречивое отношение к этому вопросу: с одной стороны, людям говорят, что надо жить по принципу: "все для фронта, все для победы", а потом гламурные ведущие "Матч-ТВ" детально разбирают матчи чемпионата Европы, "на который нас не пустили самым хамским образом".
"Я не думал, что когда-то это скажу, но я действительно считаю, что есть вещи поважнее футбола", - сказал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер".
Он резюмировал, что России нужно сосредотачиваться на внутреннем футболе, потому что на международную арену страну пустят очень нескоро.
Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
25 июня, 15:38
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