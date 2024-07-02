https://ukraina.ru/20240702/1055983576.html

Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита"

Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита" - 02.07.2024 Украина.ру

Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита"

У Украины есть определенные достижения на пропагандистском поприще. Например, Запад создал для Киева успешную иллюзию, что каждый украинский футболист мечтает потратить свой миллионный гонорар на квадрокоптеры. И кое-кто действительно тратится на ВСУ. А российские клубы могли бы реально помогать своим бойцам

2024-07-02T03:20

2024-07-02T03:20

2024-07-02T03:20

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украина.ру

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Он отметил, что сейчас в российском обществе очень противоречивое отношение к этому вопросу: с одной стороны, людям говорят, что надо жить по принципу: "все для фронта, все для победы", а потом гламурные ведущие "Матч-ТВ" детально разбирают матчи чемпионата Европы, "на который нас не пустили самым хамским образом"."Я не думал, что когда-то это скажу, но я действительно считаю, что есть вещи поважнее футбола", - сказал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер".Он резюмировал, что России нужно сосредотачиваться на внутреннем футболе, потому что на международную арену страну пустят очень нескоро. Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.

https://ukraina.ru/20240625/1055840375.html

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новости, донбасс, россия, украина, руслан мармазов, "зенит", "спартак", "шахтер", украина.ру