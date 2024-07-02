Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита"
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолейбол. Суперлига. Мужчины. Матч "Динамо" - "Зенит-Казань"
У Украины есть определенные достижения на пропагандистском поприще. Например, Запад создал для Киева успешную иллюзию, что каждый украинский футболист мечтает потратить свой миллионный гонорар на квадрокоптеры. И кое-кто действительно тратится на ВСУ. А российские клубы могли бы реально помогать своим бойцам
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.
"Мне бы тоже хотелось увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги московского "Спартака" или питерского "Зенита". Это уже было в Великую Отечественную войну, когда "мстители Донбасса" или "Колхозники Вологодчины" скидывались и покупали фронту танки и самолеты. Нам этого не хватает", - сказал Мармазов.
Он отметил, что сейчас в российском обществе очень противоречивое отношение к этому вопросу: с одной стороны, людям говорят, что надо жить по принципу: "все для фронта, все для победы", а потом гламурные ведущие "Матч-ТВ" детально разбирают матчи чемпионата Европы, "на который нас не пустили самым хамским образом".
"Я не думал, что когда-то это скажу, но я действительно считаю, что есть вещи поважнее футбола", - сказал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер".
Он резюмировал, что России нужно сосредотачиваться на внутреннем футболе, потому что на международную арену страну пустят очень нескоро.
Подробнее о позиции Руслана Мармазова в материале Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год.
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