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Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО

Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО - 16.10.2024 Украина.ру

Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО

Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе

2024-10-16T12:07

2024-10-16T12:07

2024-10-16T12:07

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"Не позволить (президенту РФ Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - сказал Рютте.По его мнению, западная помощь Киеву должна также обеспечить сильные переговорные позиции.Минувшим летом Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы Киев воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Подробнее о переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.

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новости, украина, рютте, россия, киев, владимир путин, нато