Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО - 16.10.2024 Украина.ру
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Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО
Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО - 16.10.2024 Украина.ру
Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО
Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе
2024-10-16T12:07
2024-10-16T12:07
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"Не позволить (президенту РФ Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - сказал Рютте.По его мнению, западная помощь Киеву должна также обеспечить сильные переговорные позиции.Минувшим летом Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы Киев воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Подробнее о переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Рютте, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО

Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО

12:07 16.10.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе
"Не позволить (президенту РФ Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - сказал Рютте.
По его мнению, западная помощь Киеву должна также обеспечить сильные переговорные позиции.
"Если когда-либо (Владимир) Зеленский решит начать переговоры с Россией, то будет делать это с позиции силы", - уверен Рютте.
Минувшим летом Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы Киев воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
Подробнее о переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРюттеРоссияКиевВладимир ПутинНАТО
 
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