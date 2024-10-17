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Киевские прокуроры грозятся судить генпродюсера медиахолдинга "Крым"

Киевские прокуроры грозятся судить генпродюсера медиахолдинга "Крым" - 17.10.2024 Украина.ру

Киевские прокуроры грозятся судить генпродюсера медиахолдинга "Крым"

Лишением свободы до 12 лет угрожают киевские власти крымскому журналисту Олегу Крючкову. Об этом сообщает киевская "Прокуратура АР Крым и Севастополя"

2024-10-17T13:13

2024-10-17T13:13

2024-10-17T13:54

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По мнению киевских властей, Крючков виновен в сотрудничестве с законными властями Российской Федерации и поддержке специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Свои действия он совершал публично в должности генерального продюсера медиахолдинга ТРК "Крым". Сам медиахолдинг в Киеве назвали "оккупационным".В вину журналисту ставится профессиональная деятельность с 2014 года в качестве корреспондента телекомпании "НТВ". После референдумов в Крыму и Севастополе и воссоединения с Россий, с 2018 года Крючков был назначен советником по информационной политике председателя Республики Крым, затем – генпродюсером ТРК "Крым".По версии киевских прокуроров, журналист нарушил законы другой страны ещё и тем, что с начала СВО поддерживал Россию в своих аккаунтах в социальной сети Вконтакте и в Телеграм."Также он пропагандирует символ "Z" как "новый логотип Дня воссоединения Крыма и России" и в саркастической форме высказывается о "несправедливом" отношении мира к РФ", - заявили в украинской прокуратуре.Там также упомянули о некоей судебно-лингвистической экспертизе, которой якобы подтверждены инсинуации киевских чиновников, считающих себя прокурорами Крыма и Севастополя.В ноябре прошлого года такие угрозы от киевских прокуроров ТРК "Крым" уже поступали. Подробности в публикации Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы

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новости, крым, севастополь, украина, сво, прокуратура, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, россия