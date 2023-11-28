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Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы
Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы - 28.11.2023 Украина.ру
Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы
Действующая в Киеве "прокуратура АР Крым и Севастополя" угрожает директору ТРК "Крым" 12 годами лишения свободы по четырём статьям украинского УК. Сообщение об этом киевские "крымские прокуроры" опубликовали 28 ноября
2023-11-28T14:21
2023-11-28T14:21
2023-11-28T14:21
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Вадим Первых во главе медиахолдинга "Телерадиокомпания Крым", в который входит 16 СМИ, активно участвует в проведении политических и информационных мероприятий для поддержки СВО, заявили в Киеве. Киевские "крымские прокуроры" заявили, будто журналист распространяет материалы с призывами к насильственному изменению строя, установленного на Украине после госпереворота 2014 года. По их мнению, Первых "занимал разные оккупационные должности: главного редактора телеканала Первый Крымский; заместителя министра информации и связи Крыма"."Ему грозит до 12 лет лишения свободы", - заявила киевская "прокуратура АР Крым и Севастополя".Ранее киевская "прокуратура АР Крым и Севастополя" пыталась угрожать другим жителям Крыма и Севастополя, которые не поддержали госпереворот 2014 года и в том же году проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. В Киеве также действуют подчинённый украинскому Кабмину госструктуры, занимающиеся распределением финансовых потоков на социальные и иные нужды бывших Луганской и Донецкой областей – нынешних Луганской и Донецкой народных республик в составе Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20231117/1051116125.html
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новости, новости украины, киев, крым, уголовное производство, информационная война, офис генпрокурора
Новости, Новости Украины, Киев, Крым, уголовное производство, информационная война, Офис генпрокурора
Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы
Действующая в Киеве "прокуратура АР Крым и Севастополя" угрожает директору ТРК "Крым" 12 годами лишения свободы по четырём статьям украинского УК. Сообщение об этом киевские "крымские прокуроры" опубликовали 28 ноября
Вадим Первых во главе медиахолдинга "Телерадиокомпания Крым", в который входит 16 СМИ, активно участвует в проведении политических и информационных мероприятий для поддержки СВО, заявили в Киеве.
Киевские "крымские прокуроры" заявили, будто журналист распространяет материалы с призывами к насильственному изменению строя, установленного на Украине после госпереворота 2014 года. По их мнению, Первых "занимал разные оккупационные должности: главного редактора телеканала Первый Крымский; заместителя министра информации и связи Крыма".
"Ему грозит до 12 лет лишения свободы", - заявила киевская "прокуратура АР Крым и Севастополя".
Ранее киевская "прокуратура АР Крым и Севастополя" пыталась угрожать другим жителям Крыма и Севастополя, которые не поддержали госпереворот 2014 года и в том же году проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. В Киеве также действуют подчинённый украинскому Кабмину госструктуры, занимающиеся распределением финансовых потоков на социальные и иные нужды бывших Луганской и Донецкой областей – нынешних Луганской и Донецкой народных республик в составе Российской Федерации.