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Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы

Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы - 28.11.2023 Украина.ру

Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы

Действующая в Киеве "прокуратура АР Крым и Севастополя" угрожает директору ТРК "Крым" 12 годами лишения свободы по четырём статьям украинского УК. Сообщение об этом киевские "крымские прокуроры" опубликовали 28 ноября

2023-11-28T14:21

2023-11-28T14:21

2023-11-28T14:21

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Вадим Первых во главе медиахолдинга "Телерадиокомпания Крым", в который входит 16 СМИ, активно участвует в проведении политических и информационных мероприятий для поддержки СВО, заявили в Киеве. Киевские "крымские прокуроры" заявили, будто журналист распространяет материалы с призывами к насильственному изменению строя, установленного на Украине после госпереворота 2014 года. По их мнению, Первых "занимал разные оккупационные должности: главного редактора телеканала Первый Крымский; заместителя министра информации и связи Крыма"."Ему грозит до 12 лет лишения свободы", - заявила киевская "прокуратура АР Крым и Севастополя".Ранее киевская "прокуратура АР Крым и Севастополя" пыталась угрожать другим жителям Крыма и Севастополя, которые не поддержали госпереворот 2014 года и в том же году проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. В Киеве также действуют подчинённый украинскому Кабмину госструктуры, занимающиеся распределением финансовых потоков на социальные и иные нужды бывших Луганской и Донецкой областей – нынешних Луганской и Донецкой народных республик в составе Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20231117/1051116125.html

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новости, новости украины, киев, крым, уголовное производство, информационная война, офис генпрокурора