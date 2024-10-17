В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка - 17.10.2024 Украина.ру
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В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка
В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка - 17.10.2024 Украина.ру
В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка
Министерство обороны РФ подтверждает, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики (ДНР)
2024-10-17T12:20
2024-10-17T12:20
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
андрей марочко
освобождение
вс рф
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В комментарии ведомства уточняется, что произошло это в ходе наступления российской Армии на Курахово.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).В четверг, 17 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.Еще по теме: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
https://ukraina.ru/20241015/1058098235.html
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курахово
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, андрей марочко, освобождение, вс рф
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, освобождение, ВС РФ

В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка

12:20 17.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Министерство обороны РФ подтверждает, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики (ДНР)
В комментарии ведомства уточняется, что произошло это в ходе наступления российской Армии на Курахово.
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
15 октября, 12:40
Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУРоссийские силы за последний месяц совершили прорыв и уже находятся в двух километрах от города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление 15 октября сделал эксперт немецкой газеты Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
10:58
"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в ТорецкеПресс-секретарь украинской оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова пришла на эфир "Киев 24". Во время беседы журналисты уточнили у нее, сколько процентов города Дзержинск (украинское название - Торецк) ВСУ сейчас контролируют, и получили неожиданный для себя ответ
В четверг, 17 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.
Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
09:30
Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под КупянскомВооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении, идут интенсивные бои. Об этом 16 октября агентству РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
Еще по теме: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоосвобождениеВС РФ
 
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12:20В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка
12:13Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ
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