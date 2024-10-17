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В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка

В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка - 17.10.2024 Украина.ру

В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка

Министерство обороны РФ подтверждает, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики (ДНР)

2024-10-17T12:20

2024-10-17T12:20

2024-10-17T12:20

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В комментарии ведомства уточняется, что произошло это в ходе наступления российской Армии на Курахово.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).В четверг, 17 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.Еще по теме: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.

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курахово

донецкая народная республика

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, андрей марочко, освобождение, вс рф