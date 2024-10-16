Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена" - 16.10.2024 Украина.ру
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Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена"
Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена" - 16.10.2024 Украина.ру
Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена"
Представленный Владимиром Зеленским в украинском парламенте "план победы" – это не план, а часть шоу, с которым он колесит по миру с проездом в Киеве. Об этом 16 октября в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-10-16T18:09
2024-10-16T18:09
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Говоря об отсутствии прямой трансляции очередной презентации "плана победы" Зеленского в Верховной Раде, Захарова предположила, что это могло быть вызвано несколькими обстоятельствами. Среди них – вопросы безопасности и желание смонтировать более приглядный видеоматериал.По мнению Захаровой, украинская презентация Зеленским "плана победы" — это очередное шоу."Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы-неонациста", - сказала она в ходе брифинга.Захарова отметила, что план Зеленского содержит пять пунктов. Первый из них посвящён членству Украины в военно-политическом блоке НАТО.Однако, по мнению Захаровой, на самом деле речь уместно вести о совершенно другом."Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе: партнёры, - я имею в виду партнёры киевского режима, уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности. В гробу они видят Украину и украинских граждан также в могилах. Для этого они и привели к власти этого клоуна, который должен был добить Украину как государство и убить как можно больше (это же западное выражение) украинцев".Захарова обратила внимание на то, что Зеленский, рассказывая про очередной пункт своего плана, постеснялся с уточнениями своих намерений проводить "точечные операции в определённых местах". Она также заметила, что Зеленский в своих военных замыслах подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. В целом же "план победы" Зеленского является "планом беды" и проявлением "украинофобии", резюмировала официальный представитель МИД РФ.Тем временем Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, нато, верховная рада, мария захарова, сво, мид рф, публичная дипломатия, брифинги, украина-нато
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада, Мария Захарова, СВО, МИД РФ, публичная дипломатия, брифинги, Украина-НАТО

Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена"

18:09 16.10.2024
 
Захарова брифинг 16.10.2024 план беды Зеленского
Захарова брифинг 16.10.2024 план беды Зеленского
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Представленный Владимиром Зеленским в украинском парламенте "план победы" – это не план, а часть шоу, с которым он колесит по миру с проездом в Киеве. Об этом 16 октября в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Говоря об отсутствии прямой трансляции очередной презентации "плана победы" Зеленского в Верховной Раде, Захарова предположила, что это могло быть вызвано несколькими обстоятельствами. Среди них – вопросы безопасности и желание смонтировать более приглядный видеоматериал.

"Зачем гражданам Украины наблюдать за очередной серией позорного фарса, который разыгрывает киевский режим?", - задала она риторическй вопрос.

По мнению Захаровой, украинская презентация Зеленским "плана победы" — это очередное шоу.
"Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы-неонациста", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что план Зеленского содержит пять пунктов. Первый из них посвящён членству Украины в военно-политическом блоке НАТО.
"Очередная истерия по поводу приглашения Украины в НАТО, что с точки зрения Зеленского должно стать, как он сказал, свидетельством решимости и покажет, как партнеры видят Украину в архитектуре безопасности", - заметила Захарова.
Однако, по мнению Захаровой, на самом деле речь уместно вести о совершенно другом.
"Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе: партнёры, - я имею в виду партнёры киевского режима, уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности. В гробу они видят Украину и украинских граждан также в могилах. Для этого они и привели к власти этого клоуна, который должен был добить Украину как государство и убить как можно больше (это же западное выражение) украинцев".
Захарова обратила внимание на то, что Зеленский, рассказывая про очередной пункт своего плана, постеснялся с уточнениями своих намерений проводить "точечные операции в определённых местах".
Она также заметила, что Зеленский в своих военных замыслах подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. В целом же "план победы" Зеленского является "планом беды" и проявлением "украинофобии", резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Тем временем Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийНАТОВерховная РадаМария ЗахароваСВОМИД РФпубличная дипломатиябрифингиУкраина-НАТО
 
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