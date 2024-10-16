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Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена"

Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена" - 16.10.2024 Украина.ру

Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена"

Представленный Владимиром Зеленским в украинском парламенте "план победы" – это не план, а часть шоу, с которым он колесит по миру с проездом в Киеве. Об этом 16 октября в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-10-16T18:09

2024-10-16T18:09

2024-10-16T18:09

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Говоря об отсутствии прямой трансляции очередной презентации "плана победы" Зеленского в Верховной Раде, Захарова предположила, что это могло быть вызвано несколькими обстоятельствами. Среди них – вопросы безопасности и желание смонтировать более приглядный видеоматериал.По мнению Захаровой, украинская презентация Зеленским "плана победы" — это очередное шоу."Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы-неонациста", - сказала она в ходе брифинга.Захарова отметила, что план Зеленского содержит пять пунктов. Первый из них посвящён членству Украины в военно-политическом блоке НАТО.Однако, по мнению Захаровой, на самом деле речь уместно вести о совершенно другом."Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе: партнёры, - я имею в виду партнёры киевского режима, уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности. В гробу они видят Украину и украинских граждан также в могилах. Для этого они и привели к власти этого клоуна, который должен был добить Украину как государство и убить как можно больше (это же западное выражение) украинцев".Захарова обратила внимание на то, что Зеленский, рассказывая про очередной пункт своего плана, постеснялся с уточнениями своих намерений проводить "точечные операции в определённых местах". Она также заметила, что Зеленский в своих военных замыслах подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. В целом же "план победы" Зеленского является "планом беды" и проявлением "украинофобии", резюмировала официальный представитель МИД РФ.Тем временем Украинки атаковали автобус военкомов во время доклада Зеленского

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, нато, верховная рада, мария захарова, сво, мид рф, публичная дипломатия, брифинги, украина-нато