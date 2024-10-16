Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке - 16.10.2024 Украина.ру
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Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке
Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке - 16.10.2024 Украина.ру
Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке
На крышах автобусов в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) началась установка средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты транспорта, следующего по опасным маршрутам. Об этом 16 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудника городского автотранспортного предприятия города
2024-10-16T13:56
2024-10-16T13:56
новости
горловка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
всу
следственный комитет
атака
автобус
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Накануне ударный беспилотник ВСУ ударил по городскому автобусу в Горловке. В результате ранения получили три человека."В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - говорилось в публикации Следственного комитета РФ.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
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новости, горловка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, следственный комитет, атака, автобус
Новости, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Следственный комитет, атака, автобус

Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке

13:56 16.10.2024
 
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На крышах автобусов в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) началась установка средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты транспорта, следующего по опасным маршрутам. Об этом 16 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудника городского автотранспортного предприятия города

"Поскольку в последнее время очень участились обстрелы гражданского транспорта и пассажирского транспорта, который перевозит гражданских лиц, (ВСУ. - Ред.) не стесняются поражать автобусы, троллейбусы, было принято решение установить средства РЭБ на автобусах на крыше для обеспечения безопасности пассажиров. Надеемся, что установленное оборудование поможет сохранить человеческие жизни и здоровье", - сказал собеседник издания.

Накануне ударный беспилотник ВСУ ударил по городскому автобусу в Горловке. В результате ранения получили три человека.
"В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - говорилось в публикации Следственного комитета РФ.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
10:27
СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНРСК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 16 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
 
НовостиГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВСУСледственный комитетатакаавтобус
 
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