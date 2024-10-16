https://ukraina.ru/20241016/1058134666.html

Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке

Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке - 16.10.2024 Украина.ру

Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке

На крышах автобусов в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) началась установка средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты транспорта, следующего по опасным маршрутам. Об этом 16 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудника городского автотранспортного предприятия города

2024-10-16T13:56

2024-10-16T13:56

2024-10-16T13:56

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атака

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Накануне ударный беспилотник ВСУ ударил по городскому автобусу в Горловке. В результате ранения получили три человека."В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - говорилось в публикации Следственного комитета РФ.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241016/1058122986.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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новости, горловка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, следственный комитет, атака, автобус