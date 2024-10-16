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Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке
Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке - 16.10.2024 Украина.ру
Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке
На крышах автобусов в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) началась установка средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты транспорта, следующего по опасным маршрутам. Об этом 16 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудника городского автотранспортного предприятия города
2024-10-16T13:56
2024-10-16T13:56
2024-10-16T13:56
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горловка
россия
донецкая народная республика
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всу
следственный комитет
атака
автобус
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Накануне ударный беспилотник ВСУ ударил по городскому автобусу в Горловке. В результате ранения получили три человека."В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - говорилось в публикации Следственного комитета РФ.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
https://ukraina.ru/20241016/1058122986.html
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россия
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новости, горловка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, следственный комитет, атака, автобус
Новости, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Следственный комитет, атака, автобус
Средства РЭБ начали устанавливать на крыши автобусов в Горловке
На крышах автобусов в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) началась установка средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты транспорта, следующего по опасным маршрутам. Об этом 16 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудника городского автотранспортного предприятия города