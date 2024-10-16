СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР - 16.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241016/1058122986.html
СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР
СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР - 16.10.2024 Украина.ру
СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР
СК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 16 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2024-10-16T10:27
2024-10-16T12:02
новости
донецкая народная республика
россия
украина
ск рф
всу
военные преступления
мирные жители
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a0992141d668bfbe9e3387b0a1a50e4c.jpg.webp
"В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - констатировали российские следователи.Они также сообщили, что от сброса БПЛА ранения получила женщина 1979 г.р. Кроме того, в результате применения ствольной артиллерии с украинской стороны ранена женщина 1950 г.р. в Никитовском районе Горловки.За минувшие сутки в результате преступной деятельности ВФУ повреждения получили семь жилых домостроений, объект гражданской инфраструктуры и автомобиль, констатировали в российском следственном ведомстве.Больше событий на начало дня в обзоре Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября
донецкая народная республика
россия
украина
горловка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d9e7e92c98f1b2eec6f72aab4f18d893.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, горловка
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, Горловка

СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР

10:27 16.10.2024 (обновлено: 12:02 16.10.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
СК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 16 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
"В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - констатировали российские следователи.
Они также сообщили, что от сброса БПЛА ранения получила женщина 1979 г.р. Кроме того, в результате применения ствольной артиллерии с украинской стороны ранена женщина 1950 г.р. в Никитовском районе Горловки.
За минувшие сутки в результате преступной деятельности ВФУ повреждения получили семь жилых домостроений, объект гражданской инфраструктуры и автомобиль, констатировали в российском следственном ведомстве.
Больше событий на начало дня в обзоре Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСК РФВСУВоенные преступлениямирные жителиГорловка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Как лётчики ВС России под Курском расстреливают 50-тысячную группировку ВСУ и что будет дальше – Алёхин
13:10Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет
13:06Зеленский в Раде, города без света, бои, обстрелы, эвакуация. Главное на Украине на 13:00 16 октября
13:00Русский повар-шпион готовил для Франции войну. О вреде словоблудия в аэропортах Европы
12:56Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинца
12:45Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"
12:44Мишель пригласил Зеленского презентовать "план победы" на саммите ЕС
12:33Цеков назвал стратегию НАТО по Украине тупиковой
12:26Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
12:26Байден собирает в Германии квартет главных "помощников" ВСУ
12:18Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева
12:07Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО
11:59"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС
11:53Дмитрий Табачник: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура
11:33Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов
11:27Подожгла вышку сотовой связи с помощью наркозависимых: задержана жительница Самарской области
11:01Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ
10:39Почему Харьков не договорился с Донбассом: Ищенко о столице сопротивления после майдана на Украине
10:27Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов
10:27СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР
Лента новостейМолния