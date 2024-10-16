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СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР

СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР - 16.10.2024 Украина.ру

СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР

СК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 16 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2024-10-16T10:27

2024-10-16T10:27

2024-10-16T12:02

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"В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - констатировали российские следователи.Они также сообщили, что от сброса БПЛА ранения получила женщина 1979 г.р. Кроме того, в результате применения ствольной артиллерии с украинской стороны ранена женщина 1950 г.р. в Никитовском районе Горловки.За минувшие сутки в результате преступной деятельности ВФУ повреждения получили семь жилых домостроений, объект гражданской инфраструктуры и автомобиль, констатировали в российском следственном ведомстве.Больше событий на начало дня в обзоре Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября

донецкая народная республика

россия

украина

горловка

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новости, донецкая народная республика, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, горловка