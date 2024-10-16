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СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР
СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР - 16.10.2024 Украина.ру
СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР
СК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 16 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2024-10-16T10:27
2024-10-16T10:27
2024-10-16T12:02
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"В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - констатировали российские следователи.Они также сообщили, что от сброса БПЛА ранения получила женщина 1979 г.р. Кроме того, в результате применения ствольной артиллерии с украинской стороны ранена женщина 1950 г.р. в Никитовском районе Горловки.За минувшие сутки в результате преступной деятельности ВФУ повреждения получили семь жилых домостроений, объект гражданской инфраструктуры и автомобиль, констатировали в российском следственном ведомстве.Больше событий на начало дня в обзоре Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, горловка
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, Горловка
СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР
10:27 16.10.2024 (обновлено: 12:02 16.10.2024)
СК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом 16 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
"В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на рейсовый автобус ранения получил водитель автобуса - мужчина 1970 г.р. и два пассажира - женщины 1971 г.р. и 1973 г.р.", - констатировали российские следователи.
Они также сообщили, что от сброса БПЛА ранения получила женщина 1979 г.р. Кроме того, в результате применения ствольной артиллерии с украинской стороны ранена женщина 1950 г.р. в Никитовском районе Горловки.
За минувшие сутки в результате преступной деятельности ВФУ повреждения получили семь жилых домостроений, объект гражданской инфраструктуры и автомобиль, констатировали в российском следственном ведомстве.