Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру
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Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября
Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру
Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября
Премьер Украины отменил рабочий визит в Берн из-за "форс-мажорных обстоятельств". На Украине звучат взрывы, власти жалуются на масштабный пожар на промышленном объекте. "Измученное население и разрушенная экономика" Украины столкнутся с постоянными отключениями электроэнергии по мере снижения температуры
2024-10-16T09:00
2024-10-16T09:00
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
украина
россия
швейцария
денис шмыгаль
дтэк
вооруженные силы украины
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил свой официальный рабочий визит в швейцарский Берн, запланированный на среду, передает телерадиокомпания RSI со ссылкой на МИД Швейцарии."Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил официальный рабочий визит в Берн, запланированный на среду... из-за форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении.Телерадиокомпания не сообщает о конкретных причинах отмены визита.Во внешнеполитическом ведомстве при этом уточнили, что украинская делегация примет участие в международной конференции высокого уровня по разминированию Украины в Лозанне.В сентябре Берн заявил, что совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с начала спецоперации. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.Взрывы и масштабный пожарВ ночь на среду в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранним утром сигнал также зазвучал в Черниговской и Винницкой областях.Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области, по ее данным, они связаны с работой системы противовоздушной обороны.Украинские СМИ пишут о взрывах в городе Нежин Черниговской области, а также в районе Тернополя и в Харьковской области. Кроме того, взрывы прогремели в Черкасской области.После взрывов на промышленном объекте в Тернопольской области произошел масштабный пожар, утверждает глава местной областной военной администрации Вячеслав Негода."Во время ночной атаки (армия РФ - ред.) нанесла удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар. Для оперативной ликвидации последствий было привлечено 45 спасателей на 12 единицах специальной техники", - указал Негода в своем телеграм-канале, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области."Попали в объект критической инфраструктуры... админздание", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.СМИ указали, что с утра у многих жителей подконтрольного ВСУ Херсона пропал свет.Позже назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко подтвердил, что в Херсоне пропало электричество. По его словам, предварительно, обесточен весь город.Украинские СМИ также сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве.Несмотря на незавидное положение ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ.Так, за прошедшие сутки они 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Три обстрела - на Донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 98 боеприпасов. В результате пострадали пять мирных граждан.Кроме прочего, киевский режим ночью попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Однако российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один - над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны РФ.Проблемы с электричествомГендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что Киев всегда будет испытывать нехватку систем ПВО и боеприпасов для отражения "интенсивных" российских атак на украинские энергообъекты."У нас всегда будет нехватка боеприпасов и систем ПВО... Если русские запустят 100 или 150 ракет и беспилотников одновременно, то ни одна система не справится с такой интенсивной атакой", - заявил Тимченко газете Times.Согласно изданию, украинские энергообъекты потеряли более половины своих мощностей после многочисленных ударов в текущем году - это создает угрозу того, что "измученное население и разрушенная экономика" Украины столкнутся с постоянными отключениями электроэнергии по мере снижения температуры.Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100 процентов.Подробнее о проблемах со светом - в материале Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных на сайте Украина.ру.
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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, швейцария, денис шмыгаль, дтэк, вооруженные силы украины, мид, беспилотники, атака, пожар, удары, взрыв
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Украина, Россия, Швейцария, Денис Шмыгаль, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, МИД, беспилотники, атака, пожар, удары, взрыв

Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября

09:00 16.10.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
Все материалы
Премьер Украины отменил рабочий визит в Берн из-за "форс-мажорных обстоятельств". На Украине звучат взрывы, власти жалуются на масштабный пожар на промышленном объекте. "Измученное население и разрушенная экономика" Украины столкнутся с постоянными отключениями электроэнергии по мере снижения температуры
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил свой официальный рабочий визит в швейцарский Берн, запланированный на среду, передает телерадиокомпания RSI со ссылкой на МИД Швейцарии.
"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил официальный рабочий визит в Берн, запланированный на среду... из-за форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении.
Телерадиокомпания не сообщает о конкретных причинах отмены визита.
Фото: Украинская правда, украинский военнослужащий
Вчера, 13:04
Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октябряРоссийская армия освободила более двух третей Дзержинска (Торецка); украинцев призывают переоценить ситуацию и не надеяться на помощь Запада; в Курской области солдаты ВСУ сдаются в плен; на Украине призывают снизить призывной возраст; ВСУ продолжают обстрелы объектов на территории РФ
Во внешнеполитическом ведомстве при этом уточнили, что украинская делегация примет участие в международной конференции высокого уровня по разминированию Украины в Лозанне.
В сентябре Берн заявил, что совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с начала спецоперации. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Взрывы и масштабный пожар
В ночь на среду в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранним утром сигнал также зазвучал в Черниговской и Винницкой областях.
Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области, по ее данным, они связаны с работой системы противовоздушной обороны.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - предупредили в телеграм-канале администрации.
Украинские СМИ пишут о взрывах в городе Нежин Черниговской области, а также в районе Тернополя и в Харьковской области. Кроме того, взрывы прогремели в Черкасской области.
После взрывов на промышленном объекте в Тернопольской области произошел масштабный пожар, утверждает глава местной областной военной администрации Вячеслав Негода.
"Во время ночной атаки (армия РФ - ред.) нанесла удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар. Для оперативной ликвидации последствий было привлечено 45 спасателей на 12 единицах специальной техники", - указал Негода в своем телеграм-канале, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
"Попали в объект критической инфраструктуры... админздание", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.
СМИ указали, что с утра у многих жителей подконтрольного ВСУ Херсона пропал свет.
Позже назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко подтвердил, что в Херсоне пропало электричество. По его словам, предварительно, обесточен весь город.
Украинские СМИ также сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве.
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Вчера, 09:01
Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октябряВ Европе все понимают, что Украина проигрывает. ВС РФ ударили по Николаеву, в том числе в район нефтебазы. Подоляк просит Запад перенести боевые действия на территорию России, а Зеленский выпрашивает переговоры
Несмотря на незавидное положение ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ.
Так, за прошедшие сутки они 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Три обстрела - на Донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.
Всего было выпущено 98 боеприпасов. В результате пострадали пять мирных граждан.
Кроме прочего, киевский режим ночью попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.
Однако российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один - над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны РФ.
Проблемы с электричеством
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что Киев всегда будет испытывать нехватку систем ПВО и боеприпасов для отражения "интенсивных" российских атак на украинские энергообъекты.
"У нас всегда будет нехватка боеприпасов и систем ПВО... Если русские запустят 100 или 150 ракет и беспилотников одновременно, то ни одна система не справится с такой интенсивной атакой", - заявил Тимченко газете Times.
Согласно изданию, украинские энергообъекты потеряли более половины своих мощностей после многочисленных ударов в текущем году - это создает угрозу того, что "измученное население и разрушенная экономика" Украины столкнутся с постоянными отключениями электроэнергии по мере снижения температуры.
Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100 процентов.
Подробнее о проблемах со светом - в материале Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных на сайте Украина.ру.
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
14 октября, 13:00
Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октябряСМИ сообщили о ликвидированных в Курской области американских военных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
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