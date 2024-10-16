Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Премьер Украины отменил рабочий визит в Берн из-за "форс-мажорных обстоятельств". На Украине звучат взрывы, власти жалуются на масштабный пожар на промышленном объекте. "Измученное население и разрушенная экономика" Украины столкнутся с постоянными отключениями электроэнергии по мере снижения температуры
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил свой официальный рабочий визит в швейцарский Берн, запланированный на среду, передает телерадиокомпания RSI со ссылкой на МИД Швейцарии.
"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил официальный рабочий визит в Берн, запланированный на среду... из-за форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении.
Телерадиокомпания не сообщает о конкретных причинах отмены визита.
Вчера, 13:04Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октябряРоссийская армия освободила более двух третей Дзержинска (Торецка); украинцев призывают переоценить ситуацию и не надеяться на помощь Запада; в Курской области солдаты ВСУ сдаются в плен; на Украине призывают снизить призывной возраст; ВСУ продолжают обстрелы объектов на территории РФ
Во внешнеполитическом ведомстве при этом уточнили, что украинская делегация примет участие в международной конференции высокого уровня по разминированию Украины в Лозанне.
В сентябре Берн заявил, что совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с начала спецоперации. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Взрывы и масштабный пожар
В ночь на среду в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранним утром сигнал также зазвучал в Черниговской и Винницкой областях.
Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области, по ее данным, они связаны с работой системы противовоздушной обороны.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - предупредили в телеграм-канале администрации.
Украинские СМИ пишут о взрывах в городе Нежин Черниговской области, а также в районе Тернополя и в Харьковской области. Кроме того, взрывы прогремели в Черкасской области.
После взрывов на промышленном объекте в Тернопольской области произошел масштабный пожар, утверждает глава местной областной военной администрации Вячеслав Негода.
"Во время ночной атаки (армия РФ - ред.) нанесла удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар. Для оперативной ликвидации последствий было привлечено 45 спасателей на 12 единицах специальной техники", - указал Негода в своем телеграм-канале, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
"Попали в объект критической инфраструктуры... админздание", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.
Позже назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко подтвердил, что в Херсоне пропало электричество. По его словам, предварительно, обесточен весь город.
Украинские СМИ также сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве.
Вчера, 09:01Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октябряВ Европе все понимают, что Украина проигрывает. ВС РФ ударили по Николаеву, в том числе в район нефтебазы. Подоляк просит Запад перенести боевые действия на территорию России, а Зеленский выпрашивает переговоры
Несмотря на незавидное положение ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ.
Так, за прошедшие сутки они 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Три обстрела - на Донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.
Всего было выпущено 98 боеприпасов. В результате пострадали пять мирных граждан.
Кроме прочего, киевский режим ночью попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.
Однако российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один - над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны РФ.
Проблемы с электричеством
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что Киев всегда будет испытывать нехватку систем ПВО и боеприпасов для отражения "интенсивных" российских атак на украинские энергообъекты.
"У нас всегда будет нехватка боеприпасов и систем ПВО... Если русские запустят 100 или 150 ракет и беспилотников одновременно, то ни одна система не справится с такой интенсивной атакой", - заявил Тимченко газете Times.
Согласно изданию, украинские энергообъекты потеряли более половины своих мощностей после многочисленных ударов в текущем году - это создает угрозу того, что "измученное население и разрушенная экономика" Украины столкнутся с постоянными отключениями электроэнергии по мере снижения температуры.
Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100 процентов.
Подробнее о проблемах со светом - в материале Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных на сайте Украина.ру.