Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны
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Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве. Об этом 16 октября сообщило Минобороны РФ
"Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаев", - указали в ведомстве.
В результате удара было поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники (в том числе шесть танков).
"Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено", - отметили в министерстве.
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