Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны - 16.10.2024 Украина.ру
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Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны
Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны - 16.10.2024 Украина.ру
Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны
Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве. Об этом 16 октября сообщило Минобороны РФ
2024-10-16T09:34
2024-10-16T09:34
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"Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаев", - указали в ведомстве.В результате удара было поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники (в том числе шесть танков).Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
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новости, николаев, россия, украина, минобороны
Новости, Николаев, Россия, Украина, Минобороны

Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны

09:34 16.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве. Об этом 16 октября сообщило Минобороны РФ
"Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаев", - указали в ведомстве.
В результате удара было поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники (в том числе шесть танков).
"Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено", - отметили в министерстве.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
09:34Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны
09:31ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"
09:26Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
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