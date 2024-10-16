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Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны

Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны - 16.10.2024 Украина.ру

Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны

Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве. Об этом 16 октября сообщило Минобороны РФ

2024-10-16T09:34

2024-10-16T09:34

2024-10-16T09:34

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"Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаев", - указали в ведомстве.В результате удара было поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники (в том числе шесть танков).Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября на сайте Украина.ру.

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