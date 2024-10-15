В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр - 15.10.2024 Украина.ру
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В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр
В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр - 15.10.2024 Украина.ру
В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр
В Донецке возобновили движение трамваев по маршруту №1 до железнодорожного вокзала в Киевском районе. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
2024-10-15T14:55
2024-10-15T14:55
новости
донецк
россия
алексей кулемзин
владимир путин
мчс
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"Это стало возможным благодаря самоотверженному труду и профессионализму работников предприятия "Донэлектроавтотранс", а также саперов МЧС ДНР", - написал мэр.С 2014 года инфраструктура маршрута "значительно и многократно страдала" от обстрелов. Небезопасная обстановка не позволяла восстановить поврежденные рельсы и контактную сеть, разминировать территорию, написал Кулемзин.Подробнее о развитии регионов - в материале Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов на сайте Украина.ру.
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новости, донецк, россия, алексей кулемзин, владимир путин, мчс
Новости, Донецк, Россия, Алексей Кулемзин, Владимир Путин, МЧС

В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр

14:55 15.10.2024
 
© Фото : Facebook Алексея КулемзинаКулемзин Алексей
Кулемзин Алексей - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Facebook Алексея Кулемзина
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В Донецке возобновили движение трамваев по маршруту №1 до железнодорожного вокзала в Киевском районе. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
"Это стало возможным благодаря самоотверженному труду и профессионализму работников предприятия "Донэлектроавтотранс", а также саперов МЧС ДНР", - написал мэр.
С 2014 года инфраструктура маршрута "значительно и многократно страдала" от обстрелов. Небезопасная обстановка не позволяла восстановить поврежденные рельсы и контактную сеть, разминировать территорию, написал Кулемзин.
"В часы пик планируется работа пяти вагонов с интервалом 25 минут", - уточнил Кулемзин.
Подробнее о развитии регионов - в материале Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонецкРоссияАлексей КулемзинВладимир ПутинМЧС
 
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