В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр
В Донецке возобновили движение трамваев по маршруту №1 до железнодорожного вокзала в Киевском районе. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
"Это стало возможным благодаря самоотверженному труду и профессионализму работников предприятия "Донэлектроавтотранс", а также саперов МЧС ДНР", - написал мэр.
С 2014 года инфраструктура маршрута "значительно и многократно страдала" от обстрелов. Небезопасная обстановка не позволяла восстановить поврежденные рельсы и контактную сеть, разминировать территорию, написал Кулемзин.
"В часы пик планируется работа пяти вагонов с интервалом 25 минут", - уточнил Кулемзин.
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