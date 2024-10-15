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В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр

В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр - 15.10.2024 Украина.ру

В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр

В Донецке возобновили движение трамваев по маршруту №1 до железнодорожного вокзала в Киевском районе. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале

2024-10-15T14:55

2024-10-15T14:55

2024-10-15T14:55

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"Это стало возможным благодаря самоотверженному труду и профессионализму работников предприятия "Донэлектроавтотранс", а также саперов МЧС ДНР", - написал мэр.С 2014 года инфраструктура маршрута "значительно и многократно страдала" от обстрелов. Небезопасная обстановка не позволяла восстановить поврежденные рельсы и контактную сеть, разминировать территорию, написал Кулемзин.Подробнее о развитии регионов - в материале Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов на сайте Украина.ру.

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новости, донецк, россия, алексей кулемзин, владимир путин, мчс