https://ukraina.ru/20231214/1052105192.html
Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов
Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов
В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией
2023-12-14T13:12
2023-12-14T13:12
2023-12-14T13:12
владимир путин
новые регионы
новости
россия
развитие
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"Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", - сказал российский лидер.По его словам, киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России, это объясняет, почему в других регионах ситуация лучше.
https://ukraina.ru/20231214/1052103957.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новые регионы, новости, россия, развитие
Владимир Путин, Новые регионы, Новости, Россия, развитие
Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов
В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией