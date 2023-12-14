Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов
Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов
В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией
2023-12-14T13:12
2023-12-14T13:12
владимир путин
новые регионы
новости
россия
развитие
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"Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", - сказал российский лидер.По его словам, киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России, это объясняет, почему в других регионах ситуация лучше.
https://ukraina.ru/20231214/1052103957.html
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владимир путин, новые регионы, новости, россия, развитие
Владимир Путин, Новые регионы, Новости, Россия, развитие

Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов

13:12 14.12.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией
"Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", - сказал российский лидер.
По его словам, киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России, это объясняет, почему в других регионах ситуация лучше.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
13:03
"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и ОрбанаПремьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
 
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