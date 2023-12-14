https://ukraina.ru/20231214/1052105192.html

Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов

Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов - 14.12.2023 Украина.ру

Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов

В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов РФ. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией

2023-12-14T13:12

2023-12-14T13:12

2023-12-14T13:12

владимир путин

новые регионы

новости

россия

развитие

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"Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России", - сказал российский лидер.По его словам, киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России, это объясняет, почему в других регионах ситуация лучше.

https://ukraina.ru/20231214/1052103957.html

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владимир путин, новые регионы, новости, россия, развитие