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Харьковская ВГА: ВСУ дистанционно минируют территории – нельзя поднимать с земли предметы

Харьковская ВГА: ВСУ дистанционно минируют территории – нельзя поднимать с земли предметы - 15.10.2024 Украина.ру

Харьковская ВГА: ВСУ дистанционно минируют территории – нельзя поднимать с земли предметы

Украинские военнослужащие продолжают использовать беспилотники для дистанционного минирования территорий, что представляет опасность для местных жителей. Об этом 15 октября предупредил официальный телеграм-канал Военно-гражданской администрации Харьковской области.

2024-10-15T13:50

2024-10-15T13:50

2024-10-15T13:50

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Российские военные настоятельно рекомендуют не поднимать подозрительные предметы. Таковые могут находится на земле вдоль дороги или в любом другом месте."К сожалению, на освобождённой территории Харьковской области были случаи, когда из-за своего любопытства мирные жители получали тяжёлые ранения от подобного типа заминированных предметов, сброшенных украинскими дронами", - сказано в официальном сообщении.Накануне СК РФ проинформировал о пострадавших детях, обнаруживших в зоне СВО опасные предметы. Подробности в публикации Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР

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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, бпла, минирование, сво, всу, мирные жители