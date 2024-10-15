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Харьковская ВГА: ВСУ дистанционно минируют территории – нельзя поднимать с земли предметы
Харьковская ВГА: ВСУ дистанционно минируют территории – нельзя поднимать с земли предметы - 15.10.2024 Украина.ру
Харьковская ВГА: ВСУ дистанционно минируют территории – нельзя поднимать с земли предметы
Украинские военнослужащие продолжают использовать беспилотники для дистанционного минирования территорий, что представляет опасность для местных жителей. Об этом 15 октября предупредил официальный телеграм-канал Военно-гражданской администрации Харьковской области.
2024-10-15T13:50
2024-10-15T13:50
2024-10-15T13:50
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россия
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бпла
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Российские военные настоятельно рекомендуют не поднимать подозрительные предметы. Таковые могут находится на земле вдоль дороги или в любом другом месте."К сожалению, на освобождённой территории Харьковской области были случаи, когда из-за своего любопытства мирные жители получали тяжёлые ранения от подобного типа заминированных предметов, сброшенных украинскими дронами", - сказано в официальном сообщении.Накануне СК РФ проинформировал о пострадавших детях, обнаруживших в зоне СВО опасные предметы. Подробности в публикации Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, бпла, минирование, сво, всу, мирные жители
Новости, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, БПЛА, минирование, СВО, ВСУ, мирные жители
Харьковская ВГА: ВСУ дистанционно минируют территории – нельзя поднимать с земли предметы
Украинские военнослужащие продолжают использовать беспилотники для дистанционного минирования территорий, что представляет опасность для местных жителей. Об этом 15 октября предупредил официальный телеграм-канал Военно-гражданской администрации Харьковской области.
Российские военные настоятельно рекомендуют не поднимать подозрительные предметы. Таковые могут находится на земле вдоль дороги или в любом другом месте.
"К сожалению, на освобождённой территории Харьковской области были случаи, когда из-за своего любопытства мирные жители получали тяжёлые ранения от подобного типа заминированных предметов, сброшенных украинскими дронами", - сказано в официальном сообщении.
Накануне СК РФ
проинформировал о пострадавших детях, обнаруживших в зоне СВО опасные предметы. Подробности в публикации Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР