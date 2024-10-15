Не платил зарплаты бизнесмен московский: СК назвал основную версию подрыва машины в столице
© СК РФ
© СК РФ
Подрыв машины, произошедший во вторник на Профсоюзной улице в Москве, мог произойти на фоне предпринимательской деятельности потерпевшего. Об этом 15 октября сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве
"Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего. В рамках расследования уголовного дела осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, проводятся обыски", - говорится в комментарии ведомства.
Пострадавший бизнесмен Виктор Мишачев - учредитель и гендиректор ООО "Шейкер Групп". Он также владеет долями в известных столичных барах "Гадкий койот" и Dirty dance bar, а также "Бунин бар" в Екатеринбурге.
Журналисты телеграм-канала Readovka поговорили с несколькими бывшими работниками Мишачева. Те согласились, что версия о бизнес-разборках самая очевидная, так как предприниматель нередко оказывается в гуще скандалов.
"Согласно финансовой отчетности, выручка компаний Мишачева за 2023 год составила около ₽17,3 млн. Несмотря на успешность ресторанов, сотрудникам там могли месяцами не выплачивать зарплату. Как рассказали нам бывшие работники, в одном из известных заведений, где Виктор Мишачев был совладельцем, зарплаты сотрудникам порой не выплачивались месяцами — в итоге персонал уходил, часто со скандалами, и не получал от администраторов ни копейки. Возможно и то, что одной из причин попытки убийства могла стать пьяная потасовка в баре между сотрудниками, руководством и посетителями, которые были нередки в питейных заведениях", - пишет Readovka.
Около 8 утра во вторник, 15 октября, на внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате Мишачеву оторвало кисть и повредило ногу, его шестилетний сын получил ранение в голову, также рядом с эпицентром взрыва находился сосед - 43-летний бурильщик Александр. У него осколочные ранения бедра и ноги. Все трое находятся в больнице.
Взрывчатка лежала на капоте машины, завернутая в детскую пеленку. СВУ сдетонировало, когда хозяин авто решил убрать посторонний предмет, приняв его за мусор.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
10:03В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце автоОколо 8 утра во вторник, 15 октября, во внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате три человека пострадали, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве
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*запрещенная в РФ террористическая организация