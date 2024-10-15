https://ukraina.ru/20241015/1058095855.html

Не платил зарплаты бизнесмен московский: СК назвал основную версию подрыва машины в столице

Не платил зарплаты бизнесмен московский: СК назвал основную версию подрыва машины в столице - 15.10.2024 Украина.ру

Не платил зарплаты бизнесмен московский: СК назвал основную версию подрыва машины в столице

Подрыв машины, произошедший во вторник на Профсоюзной улице в Москве, мог произойти на фоне предпринимательской деятельности потерпевшего. Об этом 15 октября сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве

2024-10-15T11:55

2024-10-15T11:55

2024-10-15T11:55

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Пострадавший бизнесмен Виктор Мишачев - учредитель и гендиректор ООО "Шейкер Групп". Он также владеет долями в известных столичных барах "Гадкий койот" и Dirty dance bar, а также "Бунин бар" в Екатеринбурге.Журналисты телеграм-канала Readovka поговорили с несколькими бывшими работниками Мишачева. Те согласились, что версия о бизнес-разборках самая очевидная, так как предприниматель нередко оказывается в гуще скандалов.Около 8 утра во вторник, 15 октября, на внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате Мишачеву оторвало кисть и повредило ногу, его шестилетний сын получил ранение в голову, также рядом с эпицентром взрыва находился сосед - 43-летний бурильщик Александр. У него осколочные ранения бедра и ноги. Все трое находятся в больнице.Взрывчатка лежала на капоте машины, завернутая в детскую пеленку. СВУ сдетонировало, когда хозяин авто решил убрать посторонний предмет, приняв его за мусор.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".Подрыв машин - частый способ терактов, который ранее Киев активно практиковал на новых территориях РФ, а позже начал применять и на территории российской столицы.В числе таких случаев - убийство журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года и покушение на экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в апреле текущего года.Другие темы: Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат".*запрещенная в РФ террористическая организация

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