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Военный эксперт рассказал, с чем связана паника на Украине из-за ситуации с Торецком

Военный эксперт рассказал, с чем связана паника на Украине из-за ситуации с Торецком - 13.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, с чем связана паника на Украине из-за ситуации с Торецком

Панические настроения на Украине из-за наступления ВС РФ в Торецке (Дзержинске) связаны с тем, что у ВСУ осталось мало точек внутри этого города, на которые они могут опереться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный

2024-10-13T06:15

2024-10-13T06:15

2024-10-13T06:15

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дзержинск (торецк)

сво

спецоперация

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всу

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Во-первых, мы приближаемся к шахте с терриконами на западе Торецка, отметил эксперт. Во-вторых, ВС РФ постепенно берут под контроль высотную застройку. Армия Украины еще контролирует несколько школ, городскую администрацию и совсем небольшой участок многоэтажек. Если враг потеряет эти позиции, сидеть в городе ему будет бессмысленно, подчеркнул Угольный. "Одним словом, половину Дзержинска мы уже контролируем", - рассказал он. Бои за всю эту агломерацию идут уже несколько месяцев. Темпы нашего наступления замедлились только потому, что ВСУ перебросили туда пять бригад. Но мы их дожмем. Просто для этого потребуется какое-то время, резюмировал собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.

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новости, украина, дзержинск (торецк), сво, спецоперация, детали, всу