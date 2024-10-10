Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов
Сорок жителей поселка Родникового в Адыгее эвакуировали 10 октября после ночной атаки пригорода Майкопа украинскими беспилотниками
"Из опасной зоны эвакуировали 40 человек, всего подлежат эвакуации 1200 человек", - сказал представитель экстренных служб.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал в телеграм-канале, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа.
Он заверил, что все жители поселка Родникового находятся в безопасности.
"Все были организованно эвакуированы в пункт временного размещения. Сейчас там остаются порядка 30 человек, остальные уехали к родственникам", - написал Кумпилов.
Он добавил, что люди в пунктах временного размещения обеспечены горячим питанием и необходимым уходом. Все граждане обследованы медработниками.
Особое внимание уделяется пожилым людям. Три пенсионера помещены в гериатрическое отделение больницы.
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