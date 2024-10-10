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Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов

Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов - 10.10.2024 Украина.ру

Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов

Сорок жителей поселка Родникового в Адыгее эвакуировали 10 октября после ночной атаки пригорода Майкопа украинскими беспилотниками

2024-10-10T11:28

2024-10-10T11:28

2024-10-10T11:28

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белгородская область

вооруженные силы украины

эвакуация

беспилотники

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"Из опасной зоны эвакуировали 40 человек, всего подлежат эвакуации 1200 человек", - сказал представитель экстренных служб.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал в телеграм-канале, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа. Он заверил, что все жители поселка Родникового находятся в безопасности.Он добавил, что люди в пунктах временного размещения обеспечены горячим питанием и необходимым уходом. Все граждане обследованы медработниками. Особое внимание уделяется пожилым людям. Три пенсионера помещены в гериатрическое отделение больницы.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, эвакуация, беспилотники