Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов - 10.10.2024 Украина.ру
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Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов
Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов - 10.10.2024 Украина.ру
Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов
Сорок жителей поселка Родникового в Адыгее эвакуировали 10 октября после ночной атаки пригорода Майкопа украинскими беспилотниками
2024-10-10T11:28
2024-10-10T11:28
новости
белгородская область
вооруженные силы украины
эвакуация
беспилотники
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"Из опасной зоны эвакуировали 40 человек, всего подлежат эвакуации 1200 человек", - сказал представитель экстренных служб.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал в телеграм-канале, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа. Он заверил, что все жители поселка Родникового находятся в безопасности.Он добавил, что люди в пунктах временного размещения обеспечены горячим питанием и необходимым уходом. Все граждане обследованы медработниками. Особое внимание уделяется пожилым людям. Три пенсионера помещены в гериатрическое отделение больницы.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, эвакуация, беспилотники
Новости, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, эвакуация, беспилотники

Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов

11:28 10.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Сорок жителей поселка Родникового в Адыгее эвакуировали 10 октября после ночной атаки пригорода Майкопа украинскими беспилотниками
"Из опасной зоны эвакуировали 40 человек, всего подлежат эвакуации 1200 человек", - сказал представитель экстренных служб.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал в телеграм-канале, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа.
Он заверил, что все жители поселка Родникового находятся в безопасности.
"Все были организованно эвакуированы в пункт временного размещения. Сейчас там остаются порядка 30 человек, остальные уехали к родственникам", - написал Кумпилов.
Он добавил, что люди в пунктах временного размещения обеспечены горячим питанием и необходимым уходом. Все граждане обследованы медработниками.
Особое внимание уделяется пожилым людям. Три пенсионера помещены в гериатрическое отделение больницы.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьВооруженные силы Украиныэвакуациябеспилотники
 
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