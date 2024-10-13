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Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ
Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ - 13.10.2024 Украина.ру
Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ
Следователями российского СК зафиксированы очередные факты жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики из-за вооружённой агрессии украинских боевиков. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба российского следственного ведомства
2024-10-13T09:47
2024-10-13T09:47
2024-10-13T09:47
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"В Никитовском районе Горловки противником совершена атака с помощью БПЛА, в результате чего погиб мужчина 1985 г.р., еще один мужчина 1984 г.р. получил ранения. В результате артиллерийского обстрела ранен мужчина 1951 г.р.", - рассказали в СК РФ.Там также отметили, что в Дебальцево при использовании РСЗО погибла женщина 1950 г.р. Ранения получили шесть человек в том числе ребенок 2012 г.р. В результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) ранено да человека в том числе ребёнок 2015 г.р. Повреждения получили 28 жилых домостроений и четыре автомобиля.Накануне: С особой жестокостью: следствие зафиксировало расправы над жителями Курской области
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новости, россия, донецкая народная республика, горловка, ск рф, всу, военные преступления, новые регионы, криминал, мирные жители, обстрелы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, Новые регионы, криминал, мирные жители, обстрелы
Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ
Следователями российского СК зафиксированы очередные факты жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики из-за вооружённой агрессии украинских боевиков. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба российского следственного ведомства