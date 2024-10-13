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Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ

Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ - 13.10.2024 Украина.ру

Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ

Следователями российского СК зафиксированы очередные факты жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики из-за вооружённой агрессии украинских боевиков. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба российского следственного ведомства

2024-10-13T09:47

2024-10-13T09:47

2024-10-13T09:47

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"В Никитовском районе Горловки противником совершена атака с помощью БПЛА, в результате чего погиб мужчина 1985 г.р., еще один мужчина 1984 г.р. получил ранения. В результате артиллерийского обстрела ранен мужчина 1951 г.р.", - рассказали в СК РФ.Там также отметили, что в Дебальцево при использовании РСЗО погибла женщина 1950 г.р. Ранения получили шесть человек в том числе ребенок 2012 г.р. В результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) ранено да человека в том числе ребёнок 2015 г.р. Повреждения получили 28 жилых домостроений и четыре автомобиля.Накануне: С особой жестокостью: следствие зафиксировало расправы над жителями Курской области

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новости, россия, донецкая народная республика, горловка, ск рф, всу, военные преступления, новые регионы, криминал, мирные жители, обстрелы