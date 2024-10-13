https://ukraina.ru/20241013/1058033670.html

"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала

"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала - 13.10.2024 Украина.ру

"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала

Наших производственных мощностей не хватит для масштабного производства военной техники. Но мы можем импортировать ее из-за рубежа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-10-13T05:30

2024-10-13T05:30

2024-10-13T05:30

россия

москва

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камаз (завод)

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Кстати, мы можем официально закупать у дружественных стран огромное количество небоевых машин, добавил эксперт. На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава: у нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве."Мы же видим, насколько много у Украины пикапов зарубежного производства. Видимо, Запад дает их в рамках "волонтерской помощи" или государственных закупок", — заявил Садулаев.Надеюсь, Минобороны до этой проблемы когда-нибудь доберется, заключил эксперт.Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ

https://ukraina.ru/20241010/1057992190.html

россия

москва

кндр

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россия, москва, минобороны, техника, новости, кндр, украина.ру, камаз (завод), детали