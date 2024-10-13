https://ukraina.ru/20241013/1058033670.html
"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала
"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала - 13.10.2024 Украина.ру
"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала
Наших производственных мощностей не хватит для масштабного производства военной техники. Но мы можем импортировать ее из-за рубежа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-10-13T05:30
2024-10-13T05:30
2024-10-13T05:30
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Кстати, мы можем официально закупать у дружественных стран огромное количество небоевых машин, добавил эксперт. На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава: у нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве."Мы же видим, насколько много у Украины пикапов зарубежного производства. Видимо, Запад дает их в рамках "волонтерской помощи" или государственных закупок", — заявил Садулаев.Надеюсь, Минобороны до этой проблемы когда-нибудь доберется, заключил эксперт.Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ
https://ukraina.ru/20241010/1057992190.html
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россия, москва, минобороны, техника, новости, кндр, украина.ру, камаз (завод), детали
Россия, Москва, Минобороны, техника, Новости, КНДР, Украина.ру, КамАЗ (завод), детали
"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала
Наших производственных мощностей не хватит для масштабного производства военной техники. Но мы можем импортировать ее из-за рубежа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев