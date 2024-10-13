"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала - 13.10.2024 Украина.ру
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"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала
"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала - 13.10.2024 Украина.ру
"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала
Наших производственных мощностей не хватит для масштабного производства военной техники. Но мы можем импортировать ее из-за рубежа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-10-13T05:30
2024-10-13T05:30
россия
москва
минобороны
техника
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Кстати, мы можем официально закупать у дружественных стран огромное количество небоевых машин, добавил эксперт. На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава: у нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве."Мы же видим, насколько много у Украины пикапов зарубежного производства. Видимо, Запад дает их в рамках "волонтерской помощи" или государственных закупок", — заявил Садулаев.Надеюсь, Минобороны до этой проблемы когда-нибудь доберется, заключил эксперт.Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ
https://ukraina.ru/20241010/1057992190.html
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россия, москва, минобороны, техника, новости, кндр, украина.ру, камаз (завод), детали
Россия, Москва, Минобороны, техника, Новости, КНДР, Украина.ру, КамАЗ (завод), детали

"Волонтерская помощь" или государственная закупка. Эксперт про серые схемы поставки боевого арсенала

05:30 13.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Наших производственных мощностей не хватит для масштабного производства военной техники. Но мы можем импортировать ее из-за рубежа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
"Вражеская пропаганда сообщает, что Россия сейчас закупает северокорейские снаряды. Москва это официально не подтверждает и не опровергает. Сами бойцы на фронте говорят, что они у нас есть. И я считаю, что мы должны импортировать из КНДР или из Ирана танки или БМП по тем же серым схемам, если напрямую они нам продавать их не решатся", — рассказал Садулаев.
Кстати, мы можем официально закупать у дружественных стран огромное количество небоевых машин, добавил эксперт. На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава: у нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве.
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"Мы же видим, насколько много у Украины пикапов зарубежного производства. Видимо, Запад дает их в рамках "волонтерской помощи" или государственных закупок", — заявил Садулаев.
Надеюсь, Минобороны до этой проблемы когда-нибудь доберется, заключил эксперт.
Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ
 
РоссияМоскваМиноборонытехникаНовостиКНДРУкраина.руКамАЗ (завод)детали
 
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