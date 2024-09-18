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Скандалы "сатанинской мусорки". "Шишкины, Ивановы и Ривкины - вон с олимпиады!"

Скандалы "сатанинской мусорки". "Шишкины, Ивановы и Ривкины - вон с олимпиады!" - 18.09.2024 Украина.ру

Скандалы "сатанинской мусорки". "Шишкины, Ивановы и Ривкины - вон с олимпиады!"

И снова про Олимпиаду - 2024. Хотя она уже вроде бы давно прошла, а новые подробности и скандалы продолжают будоражить западное, и не только общества, всплывая в СМИ и интернете

2024-09-18T07:50

2024-09-18T07:50

2024-09-18T07:50

израиль

россия

париж

джеймс андерсон

сергей иванов (политик)

эммануэль макрон

мок

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Сербский спортсмен перекрестился? Немедленно наказать!Сербский дзюдоист Неманья Майдов, чемпион мира 2017 года, перекрестился перед выходом на татами.Это произошло на Олимпиаде 2024, в Париже.В результате Неманья был дисквалифицирован на пять месяцев за "религиозный жест" и неуважение к сопернику.Поразительное двуличиеНадо сказать, что ту схватку, перед которой сербский спортсмен совершил "непозволительный религиозный жест", Неманья проиграл.Это была одна восьмая финала, и Неманья Майдов так расстроился из-за проигрыша, что не пожал руку сопернику, греческому спортсмену, и не поклонился судьям.Кстати, важная в данном случае деталь: соперником Неманьи Майдова был Теодорос Целидис.В Осетии, где родился и продолжает жить Теодорос, его зовут Фёдор Целиди. Его отец грек, мама - осетинка. Он выступал до 2017 года за Россию. Но потом получил гражданство Греции и выступает за эту страну.Вряд ли Фёдора Целиди, который живёт и сейчас в России, и выступает за Грецию, как-то мог возмутить, обидеть или оскорбить жест сербского спортсмена.Однако Международная федерация дзюдо решила, что Неманью Майдова следует наказать.Да, действительно, в кодексе указано, что религиозные жесты недопустимы, так как можно ненароком оскорбить представителя другой веры или конфессии.Неманья не поклонился ни судьям, ни сопернику, и тем самым продемонстрировал неуважение. И это правда.Так же он опубликовал пост в соцсетях о том, что это была не олимпиада, а "сатанинская помойка". И это могли посчитать оскорблением судьи того поединка.Это всё так. Но судят его за крещение, которое Неманья "совершенно непозволительно демонстрирует перед схватками" уже несколько лет, как пишет строгий комитет по дзюдо.Всё-таки какое поразительное двуличие.Почему же комитет по дзюдо не протестует против того, что сербский спортсмен совершенно справедливо назвал "сатанинской мусоркой"? Ведь это оскорбляет миллионы зрителей Олимпиады и сотни спортсменов!Официальный сатанизмНападение на христианство, на христианские символы, прямое оскорбление чувств верующих на этой Олимпиаде началось уже с пародии на "Тайную вечерю", которую изобразили на открытии геи, лесбиянки и прочие трансгендеры.Этой омерзительной инсталляцией были потрясены миллионы. А не один спортсмен или судья, как во время поединка с участием Неманьи (на самом деле, как мы знаем, в том случае ни один верующий не пострадал).Но в таком случае кто-то должен быть дисквалифирован? Например, МОК? Его сотрудники, представители, режиссёр постановки?Конечно же, ничего подобного не произошло.На Олимпиаде пели и плясали многочисленные представители племени трансгендеров и других ЛГБТ*. Что является прямым оскорблением чувств христиан. И не только христиан. Мусульмане тоже почитают "пророка Ису" и отвергают новые "трансгендерные ценности" западного мира как нечто сатанинское.Там выступали фрики всех мастей. На закрытии Олимпиады появилась фигура, похожая на Люцифера.Зрителей, образно говоря, тошнило от сатанинских плясок и попыток спародировать что-нибудь из христианских символов.А некоторых спортсменов тошнило в буквальном смысле. После заплывов в "чистейшей" водичке реки Сены.Флаг Олимпиады подняли в перевернутом виде. И это тоже многие зрители сочли специальным сигналом: "мы перевернём ваш мир вверх ногами!""Кто-то должен ответить за это богохульство!" - писали в соцсетях."Это официальный сатанизм!"Но конечно, никто ни за что не ответил.Наоборот, президент Франции Макрон написал трижды "Браво!" в честь устроителей "прекрасного праздника" Олимпиады.Не извиняюсь за крещениеА вот Неманью, перекрестившегося перед выходом на бой, принципиально дисквалифицировали."В своей речи в защиту я не извинялся за крещение, конечно же, я никогда этого делать не буду, - написал Неманья Майдов, - Бог дал мне много, даже слишком много, чтобы я отказался от него. Пока я отдохну, а затем вернусь с помощью господа нашего Иисуса Христа к новым стартам и новым победам."Многие сербские спортсмены и актёры его поддержали: теннисист Новак Джокович, актер Милош Бикович.Уберите Ривкину и Шишкину!Но двойные стандарты в спорте касаются не только "религиозных жестов".Поразительное двуличие на Олимпиаде продемонстрировал чиновник МОК по фамилии Андерсон.Когда Андерсона спросили, будет ли выступать велосипедистка Александра Ривкина из Израиля, он решил, видимо, по окончанию фамилии, что речь идет о российской спортсменке.- Нет, ни Ривкина, ни Шишкина, ни Иванова на Олимпиаде не нужны. На играх не место таким спортсменам и таким странам, которые запускают ракеты по соседям. Если вы беспокоитесь о них, вы должны подумать, что с вами не так, - сказал принципиальный Андерсон.Арабские СМИ тут же вышли с заголовками: "Агрессору указали на дверь!"Андерсон поспешно извинился перед Израилем: дескать, когда он говорил о странах, которые "запускают ракеты по соседям", он ни в коем случае не имел в виду Израиль."Даже в страшном сне не мог представить, что меня так поймут, - униженно выпрашивал прощение Андерсон, - Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся спортом".Он, кстати, будет уволен. Уж слишком явно Андерсон продемонстрировал двойные стандарты западного мира.Израиль - не агрессорДругой случай связан с израильским спортсменом Петером Пальтчиком. После того, как он выиграл поединок, Петер побежал к трибунам и поцеловал флаг одной из военных бригад Израиля. Этот момент попал в кадр трансляции.На Олимпиаде ведь запрещены военные и политические жесты?"Спортсмены не несут ответственности за действия своих властей", - ответил Олимпийский комитет, который сначала хотел вынести дзюдоисту предупреждение, а потом решил ничего не делать.Кстати, Пальтчик размещал в сетях фото авиабомб Израиля для Палестины, подписывал эти фото "От меня для вас с удовольствием".Снимал видео прямо из Олимпийской деревни в Париже с пожеланием военной победы Израилю.Но МОК ничего не сделал Пальтчику, даже не погрозил пальчиком.Что вы, как можно, это гордость Израиля, знаменосец команды.Кстати, Пальтчик родился в Крыму, в Ялте, но с детства живёт в Израиле.Это русских спортсменов, "Шишкиных, Ривкиных и Ивановых", можно дискриминировать за лайки постам президента России.В этом случае сразу забывается принцип "спорт вне политики".Это сербского спортсмена можно дисквалифицировать за то, что перекрестился перед боем.Израильского спортсмена, который целует военный флаг, надо похвалить, погладить по голове.И всем остальным надо грозно сказать: не смейте дискриминировать, это израильтянин! Это правильные бомбы. Это хороший агрессор. Да и не агрессор вовсе. Они защищаются. Да, убили уже 40 тысяч человек в Палестине. Это всё только в рамках самообороны.В общем, что написал Неманья Майдов? Сатанинская помойка?И в чём он не прав?Более подробно о том, что на самом деле происходило на олимпиаде в Париже - в статье Елены Мурзиной "Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже"*Деятельность организации запрещена на территории РФ

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

израиль, россия, париж, джеймс андерсон, сергей иванов (политик), эммануэль макрон, мок