https://ukraina.ru/20241011/1058012829.html

Краснов: Теперь некому слушать очередной “План победы” на тусовке Зеленского

Краснов: Теперь некому слушать очередной “План победы” на тусовке Зеленского - 11.10.2024 Украина.ру

Краснов: Теперь некому слушать очередной “План победы” на тусовке Зеленского

Киевский режим вряд ли сумеет переломить сложившийся тренд поддержания войны в тлеющем состоянии. Но и резкого отказа он не получит

2024-10-11T03:40

2024-10-11T03:40

2024-10-11T03:40

украина

германия

россия

владимир зеленский

президент сша

рамштайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057856063_0:0:731:411_1920x0_80_0_0_ae37300fe09ec0c24a9f5154b2b23bbf.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Говоря о причине переноса встречи представителей 50 стран по помощи Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, эксперт подчеркнул, что “без босса эта тусовка никому не нужна”, имея в виду американского президента Джо Байдена.В заключении он добавил, что никаких новых изменений эта встреча за собой не принесет.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России назвал реальную причину появления “Плана победы”, который Зеленский так отчаянно рвется показать.Эксперт напомнил, что политика — это борьба за власть, за сохранение власти. Зеленский сделал ставку на то, что он президент воюющей страны, заметил Ющук.“За каждый день пребывания у власти он отмывает миллионы. Если он перестанет быть президентом воюющей страны, ему припомнят все то зло, что он причинил Украине, а денежный поток закончится.Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти. Вот и все. Никаких других мотивов у этих "планов победы" нет”, — объяснил Ющук.Более подробно об итогах украинского кризиса в интервью — Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в ПольшуВстречу представителей 50 стран по помощи Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, решили перенести из-за приближающегося к США урагана "Милтон", сообщило издание Der Spiegel 9 октября.Подробнее об этом — "Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на УкраинеПолный текст интервью — Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел

https://ukraina.ru/20241010/1057992190.html

украина

германия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, германия, россия, владимир зеленский, президент сша, рамштайн