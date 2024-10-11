https://ukraina.ru/20241011/1058012829.html
Краснов: Теперь некому слушать очередной “План победы” на тусовке Зеленского
Краснов: Теперь некому слушать очередной “План победы” на тусовке Зеленского - 11.10.2024 Украина.ру
Краснов: Теперь некому слушать очередной “План победы” на тусовке Зеленского
Киевский режим вряд ли сумеет переломить сложившийся тренд поддержания войны в тлеющем состоянии. Но и резкого отказа он не получит
2024-10-11T03:40
2024-10-11T03:40
2024-10-11T03:40
украина
германия
россия
владимир зеленский
президент сша
рамштайн
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Говоря о причине переноса встречи представителей 50 стран по помощи Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, эксперт подчеркнул, что “без босса эта тусовка никому не нужна”, имея в виду американского президента Джо Байдена.В заключении он добавил, что никаких новых изменений эта встреча за собой не принесет.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России назвал реальную причину появления “Плана победы”, который Зеленский так отчаянно рвется показать.Эксперт напомнил, что политика — это борьба за власть, за сохранение власти. Зеленский сделал ставку на то, что он президент воюющей страны, заметил Ющук.“За каждый день пребывания у власти он отмывает миллионы. Если он перестанет быть президентом воюющей страны, ему припомнят все то зло, что он причинил Украине, а денежный поток закончится.Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти. Вот и все. Никаких других мотивов у этих "планов победы" нет”, — объяснил Ющук.Более подробно об итогах украинского кризиса в интервью — Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в ПольшуВстречу представителей 50 стран по помощи Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, решили перенести из-за приближающегося к США урагана "Милтон", сообщило издание Der Spiegel 9 октября.Подробнее об этом — "Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на УкраинеПолный текст интервью — Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел
https://ukraina.ru/20241010/1057992190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, германия, россия, владимир зеленский, президент сша, рамштайн
Краснов: Теперь некому слушать очередной “План победы” на тусовке Зеленского
Киевский режим вряд ли сумеет переломить сложившийся тренд поддержания войны в тлеющем состоянии. Но и резкого отказа он не получит
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
Говоря о причине переноса встречи представителей 50 стран по помощи Украине
, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии
, эксперт подчеркнул, что “без босса эта тусовка никому не нужна”, имея в виду американского президента Джо Байдена.
“Это не стратегический поворот, это заминка. "План победы", с которым носится Зеленский – это всего лишь очередной запрос на увеличение поставок вооружений и снятие ограничений на использование ракет большой дальности. И он продолжит это клянчить”, — заявил Краснов.
В заключении он добавил, что никаких новых изменений эта встреча за собой не принесет.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Евгений Ющук
, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России
назвал реальную причину появления “Плана победы”, который Зеленский так отчаянно рвется показать.
Эксперт напомнил, что политика — это борьба за власть, за сохранение власти. Зеленский сделал ставку на то, что он президент воюющей страны, заметил Ющук.
“За каждый день пребывания у власти он отмывает миллионы. Если он перестанет быть президентом воюющей страны, ему припомнят все то зло, что он причинил Украине, а денежный поток закончится.
Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти. Вот и все. Никаких других мотивов у этих "планов победы" нет”, — объяснил Ющук.
Встречу представителей 50 стран по помощи Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, решили перенести из-за приближающегося к США урагана "Милтон", сообщило издание Der Spiegel 9 октября.